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Squid Game oyuncusu Hoyeon Jung, Vogue dergisine tek başına kapak olan ilk Koreli yıldız oldu
15:10 07.01.2022 (güncellendi: 15:26 07.01.2022)
© DHA / NetflixNetflix'in dünyayı kasıp kavuran dizisi Squid Game'de ana karakterlerden Kang Sae-byeok'u canlandıran oyuncu Hoyeon Jung
© DHA / Netflix
Netflix'in dünyayı kasıp kavuran dizisi Squid Game'de ana karakterlerden Kang Sae-byeok'u canlandıran oyuncu Hoyeon Jung, Vogue dergisinin kapağında tek başına yer alan ilk Güney Koreli oldu.
Daha önce modellik yapan Güney Koreli oyuncu Hoyeon Jung, Squid Game'in Netflix'te yayınlanmasıyla bir gecede dünya çapında şöhrete kavuştu.
Dizide Kuzey Kore asıllı yarışmacı Kang Sae-byeok'u canlandıran genç oyuncu, birkaç hafta içerisinde milyonlarca takipçi kazandığı Instagram'da da en çok takip edilen Koreli oyuncu rekoru kırdı.
Bunlarla da yetinmeyen Hoyeon Jung, şimdi bir ilki daha gerçekleştiriyor. Dünyaca ünlü moda dergisi Vogue'un Şubat sayısının kapağında yer alan Hoyeon Jung, böylelikle ABD merkezli derginin kapağında tek başına fotoğrafı yayınlanan ilk Koreli yıldız olarak tarihe geçti.
From #SquidGame to Supernova! Overnight success isn’t new, but model-turned-actor Hoyeon Jung's vertiginous climb feels entirely of the moment. Vogue’s February issue steps inside the whirlwind with the heart-on-her-sleeve megastar.— Vogue Magazine (@voguemagazine) January 5, 2022
Read the full profile: https://t.co/CD59bKyTvE pic.twitter.com/yNc6pVs0Yv
Vogue yazarı Monica Kim'e konuşan Jung inişli çıkışlı kariyerine dair, önce moda dünyasında tanınmaya başladığını ancak bu sektörde aradığını bulamadığını, tam arafta kaldığını düşündüğü bir dönemde ise Squid Game'deki oyunculuğuyla tekrar yükselişe geçtiğini söyledi.
Jung söz konusu süreçte sekiz kilo verdiğini belirterek, "Neden bilmiyorum ama yemek yiyemedim. Kafam çok karışıktı ve çok kaotikti. İnanamadım. Güvenemedim" dedi.
19 yaşında New York'a taşındı: Louis Vuitton ve Chanel gibi ünlü markalarla çalıştı
Ailesinin desteğinin ruh sağlığını korumada yardımcı olduğunu söyleyen genç oyuncu, bir gecede kazandığı şöhretin Squid Game yayınlanana kadar yaşadığı kariyer zorlukları hakkında düşünmesini sağladığını vurguladı.
Söz konusu zorlu dönemden birkaç yıl sonra Kore'nin Sonraki Top Modeli yarışmasında henüz 19 yaşındayken ikinci olduğunu ve New York'a taşındığını anlatan Jung, burada pek çok moda şovlarında boy gösterdiğini ve saçlarını kızıla boyattığını dile getirdi. Louis Vuitton, Marc Jacobs ve Chanel gibi birçok ünlü markayla çalışan Jung, 2019'dan sonra ise işlerinin kötüye gitmeye başladığını söyledi. Bu süreçte İngilizce kurslarının yanı sıra, Frances Ha ve Incendies gibi filmleri keşfederek vakit harcadığını söyleyen Jung, "Geriye dönüp baktığımda, bu sessiz ve yalnız zamanları geçirmiş olmasaydım, oyunculuk yapmayı hayal eder miydim bilmiyorum" dedi.
Ünlü oyuncu, şimdiye dek elde ettiği başarıların farkındalığıyla yetinmeyerek gelecekteki planları üzerinde de çalışıyor.
Vogue'a verdiği röportajda Jung saçını 'Sil Baştan' (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) filminde Kate Winslet'inki gibi mora boyatmak istediğini söyleyerek ekliyor:
"Saçımı Sil Baştan'daki gibi boyatmak istiyorum. Ama daha çılgın. Mor en sevdiğim renk. Şunu yazabilirsiniz: Lütfen bana saçını mora boyatan bir karakter verin."