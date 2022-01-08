Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan: Dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini bildiririz
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220108/ak-partili-dag-chp-herkese-mavi-boncuk-dagitir-hdp-ise-kurtleri-somuren-bir-yapidir-1052530686.html
AK Partili Dağ: CHP herkese mavi boncuk dağıtır, HDP ise Kürtleri sömüren bir yapıdır
AK Partili Dağ: CHP herkese mavi boncuk dağıtır, HDP ise Kürtleri sömüren bir yapıdır
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T17:59+0300
2022-01-08T18:10+0300
türkiye
ak parti
hamza dağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/1052530385_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fbfb50dbe81cc6f79a056fe829f6853b.jpg
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı düzenlendi.Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ, "Bizim bu ülke için hayallerimiz var. 2023 seçimlerini milletimizle el ele verip kazanarak bu hayalleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.'Kürt sorunu başta olmak üzere birçok kronikleşmiş sorunun AK Parti iktidarında çözüme kavuşmuştur'Ülke ile ilgili hayal ve rüyalarının olduğunu, bunu gerçekleştirmek yola devam ettiklerini belirten Dağ, “AK Parti kendisini sürekli güncelleyen bir değişim hareketidir. Kürt sorunu başta olmak üzere birçok kronikleşmiş sorunun AK Parti iktidarında çözüme kavuşmuştur. Milletle yol yürüyerek 2023 seçimlerinde de bu kutlu mücadeleyi güçlendirerek devam ettireceğiz. Pandemi nedeniyle bütün dünya zor süreçten geçti, doğal olarak Türkiye'nin de bundan etkilendi. Ancak bu sorunun üstesinden gelecek irade de yine AK Parti olacaktır” diye konuştu.'Kürtlerin sorunlarını çözen ve bu konuda samimi olan tek parti ise AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’dır'CHP'nin herkese ve her kesime mavi boncuk dağıtan bir anlayış ortaya koyduğunu söyleyen Dağ, "Diyarbakır'da Kürt sorunundan söz eder, gider Yozgat'ta 'Kandil'i başlarına yıkacağız' der. Biri Kur'anı Kerim eğitimine 'orta çağ zihniyeti' der, diğeri gider göz boyamak için Kur'an Kursu açar. HDP ise Kürtleri sömüren ve çocuklarını ölüme gönderen bir yapıdır. Kürtlerin sorunlarını çözen ve bu konuda samimi olan tek parti ise AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’dır” şeklinde konuştu.Yapılan konuşmaların ardından toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle toplantı son buldu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/1052530385_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_20112130f2cbec7679a0c3cf5c9828d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, hamza dağ

AK Partili Dağ: CHP herkese mavi boncuk dağıtır, HDP ise Kürtleri sömüren bir yapıdır

17:59 08.01.2022 (güncellendi: 18:10 08.01.2022)
© İHA / SEDAT IRMAKAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© İHA / SEDAT IRMAK
Abone ol
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP, Diyarbakır'da Kürt sorunundan söz eder, gider Yozgat'ta 'Kandil'i başlarına yıkacağız' der. HDP ise Kürtleri sömüren ve çocuklarını ölüme gönderen bir yapıdır” dedi.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ, "Bizim bu ülke için hayallerimiz var. 2023 seçimlerini milletimizle el ele verip kazanarak bu hayalleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'Kürt sorunu başta olmak üzere birçok kronikleşmiş sorunun AK Parti iktidarında çözüme kavuşmuştur'

Ülke ile ilgili hayal ve rüyalarının olduğunu, bunu gerçekleştirmek yola devam ettiklerini belirten Dağ, “AK Parti kendisini sürekli güncelleyen bir değişim hareketidir. Kürt sorunu başta olmak üzere birçok kronikleşmiş sorunun AK Parti iktidarında çözüme kavuşmuştur. Milletle yol yürüyerek 2023 seçimlerinde de bu kutlu mücadeleyi güçlendirerek devam ettireceğiz. Pandemi nedeniyle bütün dünya zor süreçten geçti, doğal olarak Türkiye'nin de bundan etkilendi. Ancak bu sorunun üstesinden gelecek irade de yine AK Parti olacaktır” diye konuştu.

'Kürtlerin sorunlarını çözen ve bu konuda samimi olan tek parti ise AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’dır'

CHP'nin herkese ve her kesime mavi boncuk dağıtan bir anlayış ortaya koyduğunu söyleyen Dağ, "Diyarbakır'da Kürt sorunundan söz eder, gider Yozgat'ta 'Kandil'i başlarına yıkacağız' der. Biri Kur'anı Kerim eğitimine 'orta çağ zihniyeti' der, diğeri gider göz boyamak için Kur'an Kursu açar. HDP ise Kürtleri sömüren ve çocuklarını ölüme gönderen bir yapıdır. Kürtlerin sorunlarını çözen ve bu konuda samimi olan tek parti ise AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’dır” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle toplantı son buldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:19Tüketici Konfederasyonu, elektrik zamlarını yargıya taşıdı
18:15Erdoğan: Dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini bildiririz
18:06Yunanistan ve ABD, Girit açıklarında ortak tatbikat yaptı
17:59AK Partili Dağ: CHP herkese mavi boncuk dağıtır, HDP ise Kürtleri sömüren bir yapıdır
17:49Adıyla sosyal medyada viral oldu: Benim adım Kovid ve ben bir virüs değilim
17:25Almanya'da iklim aktivistleri Köln Katedrali'ni bastı: 2 yaralı
17:06Bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira oldu
16:45Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözünün yaşına bakmayacağız
16:32Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi yapıldı
16:18Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'e destek gösterileri devam ediyor
16:15Bakan Koca'dan 'Omicron' uyarısı
16:00İki sevgilinin tartışmasında 17 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti
15:51AK Partili Dağ: 'Barınamıyoruz' diyen öğrencileri Allah'a şükür görmüyoruz
15:38Minibüs şoförü ile yolcu arasında 'Beni götüreceksin' tartışması yumruklu kavgaya dönüştü
15:27ABD'nin yeni büyükelçisi Flake, eşiyle kebap yedi: 'Çok lezzetli ve harika'
15:26Macron: Türkiye AB üyesi olamaz, Erdoğan'ın politikası Avrupa değerlerine uymuyor
15:17Bakan Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul'da buluştu
15:11Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret ettiği barınaktaki köpek Maylo'yu sahiplenecek
14:53İddia: ATV'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar OImaz senaristine 165 milyon liralık dava
14:48Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek