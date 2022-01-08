https://tr.sputniknews.com/20220108/ak-partili-dag-chp-herkese-mavi-boncuk-dagitir-hdp-ise-kurtleri-somuren-bir-yapidir-1052530686.html

AK Partili Dağ: CHP herkese mavi boncuk dağıtır, HDP ise Kürtleri sömüren bir yapıdır

AK Partili Dağ: CHP herkese mavi boncuk dağıtır, HDP ise Kürtleri sömüren bir yapıdır

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T17:59+0300

2022-01-08T17:59+0300

2022-01-08T18:10+0300

türkiye

ak parti

hamza dağ

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AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı düzenlendi.Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ, "Bizim bu ülke için hayallerimiz var. 2023 seçimlerini milletimizle el ele verip kazanarak bu hayalleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.'Kürt sorunu başta olmak üzere birçok kronikleşmiş sorunun AK Parti iktidarında çözüme kavuşmuştur'Ülke ile ilgili hayal ve rüyalarının olduğunu, bunu gerçekleştirmek yola devam ettiklerini belirten Dağ, “AK Parti kendisini sürekli güncelleyen bir değişim hareketidir. Kürt sorunu başta olmak üzere birçok kronikleşmiş sorunun AK Parti iktidarında çözüme kavuşmuştur. Milletle yol yürüyerek 2023 seçimlerinde de bu kutlu mücadeleyi güçlendirerek devam ettireceğiz. Pandemi nedeniyle bütün dünya zor süreçten geçti, doğal olarak Türkiye'nin de bundan etkilendi. Ancak bu sorunun üstesinden gelecek irade de yine AK Parti olacaktır” diye konuştu.'Kürtlerin sorunlarını çözen ve bu konuda samimi olan tek parti ise AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’dır'CHP'nin herkese ve her kesime mavi boncuk dağıtan bir anlayış ortaya koyduğunu söyleyen Dağ, "Diyarbakır'da Kürt sorunundan söz eder, gider Yozgat'ta 'Kandil'i başlarına yıkacağız' der. Biri Kur'anı Kerim eğitimine 'orta çağ zihniyeti' der, diğeri gider göz boyamak için Kur'an Kursu açar. HDP ise Kürtleri sömüren ve çocuklarını ölüme gönderen bir yapıdır. Kürtlerin sorunlarını çözen ve bu konuda samimi olan tek parti ise AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’dır” şeklinde konuştu.Yapılan konuşmaların ardından toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle toplantı son buldu.

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ak parti, hamza dağ