https://tr.sputniknews.com/20220108/bakan-kocadan-omicron-uyarisi-1052528624.html

Bakan Koca'dan 'Omicron' uyarısı

Bakan Koca'dan 'Omicron' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Omicron varyantı uyarısı geldi. 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T16:15+0300

2022-01-08T16:15+0300

2022-01-08T16:15+0300

koronavirüs

fahrettin koca

koronavirüs

omicron

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni varyanta bağlı Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun" dedi.

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fahrettin koca, koronavirüs, omicron