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https://tr.sputniknews.com/20220108/dolandiriciliktan-tutuklanan-sosyal-medya-fenomenleri-serbest-1052536221.html
Dolandırıcılıktan tutuklanan sosyal medya fenomenleri serbest bırakıldı
Dolandırıcılıktan tutuklanan sosyal medya fenomenleri serbest bırakıldı
İzmir'de, sosyal medyada dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan fenomen Simge Barankoğlu ile Yeşim... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T22:12+0300
2022-01-08T22:13+0300
simge barankoğlu
sosyal medya fenomeni
türkiye
serbest bırakma
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik çalışma başlattı.Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdıklarını tespit etti.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre ekiplerce 10 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Barankoğlu ve Aydın'ın da olduğu 16'sı tutuklandı, diğer 2'si ise serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 1 kişinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 17'ye çıktı.Simge Barankoğlu'nun, ifadesinde, "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.Yeşim Aydın da ifadesinde, "Geçimimi sosyal medyada reklam yaparak sağlıyorum. Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müştekilerin hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm" diyerek, kendini savundu.Şüphelilerle ilgili soruşturma sürerken, sulh ceza hakimliğinin aylık gerçekleştirdiği tutukluluk değerlendirme duruşmasında yeni bir karar verildi. 56 gündür cezaevinde bulunan sosyal medya fenomenleri Barankoğlu ve Aydın'ın tahliyesine karar verildi.
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simge barankoğlu, sosyal medya fenomeni, serbest bırakma

Dolandırıcılıktan tutuklanan sosyal medya fenomenleri serbest bırakıldı

22:12 08.01.2022 (güncellendi: 22:13 08.01.2022)
© DHASosyal medya fenomenlerine 'dolandırıcılık' tutuklaması
Sosyal medya fenomenlerine 'dolandırıcılık' tutuklaması - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© DHA
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İzmir'de, sosyal medyada dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan fenomen Simge Barankoğlu ile Yeşim Aydın ara mahkeme kararıyla dün, 56 gün sonra serbest bırakıldı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdıklarını tespit etti.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre ekiplerce 10 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Barankoğlu ve Aydın'ın da olduğu 16'sı tutuklandı, diğer 2'si ise serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 1 kişinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 17'ye çıktı.

Simge Barankoğlu'nun, ifadesinde, "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
Yeşim Aydın da ifadesinde, "Geçimimi sosyal medyada reklam yaparak sağlıyorum. Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müştekilerin hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm" diyerek, kendini savundu.

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürerken, sulh ceza hakimliğinin aylık gerçekleştirdiği tutukluluk değerlendirme duruşmasında yeni bir karar verildi. 56 gündür cezaevinde bulunan sosyal medya fenomenleri Barankoğlu ve Aydın'ın tahliyesine karar verildi.
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