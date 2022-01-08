https://tr.sputniknews.com/20220108/edirnede-bir-multeci-donarak-yasamini-yitirdi-1052520637.html

Edirne'de bir mülteci donarak hayatını kaybetti

Edirne'de bir mülteci donarak hayatını kaybetti

Edirne'nin İpsala ilçesinde Çeltik sahası binasına sığınmak isteyen mültecinin donarak yaşamını yitirdiği anlaşıldı. 08.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

edirne

göçmen

keşan

ipsala sınır kapısı

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Edirne'nin İpsala ilçesi Karpuzlu Beldesi'nde akşam saatlerinde çeltik tarlaları içinde bulunan bir binanın önünde ceset görülmesi üzerine jandarmaya haber verildi.Yetkililerin ve İpsala Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesiyle yapılan incelemede, şahsın yabancı uyruklu olduğu, üzerinde herhangi bir kimlik bulunmadığı ve donarak öldüğü tespit edildi.Keşan Halkın Sesi'nde yer alan habere göre, mültecinin cesedi İpsala Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

türkiye

edirne

keşan

ipsala sınır kapısı

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edirne, göçmen, keşan, ipsala sınır kapısı