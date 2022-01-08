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Edirne'de bir mülteci donarak hayatını kaybetti
Edirne'de bir mülteci donarak hayatını kaybetti
Edirne'nin İpsala ilçesinde Çeltik sahası binasına sığınmak isteyen mültecinin donarak yaşamını yitirdiği anlaşıldı. 08.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
edirne
göçmen
keşan
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Edirne'nin İpsala ilçesi Karpuzlu Beldesi'nde akşam saatlerinde çeltik tarlaları içinde bulunan bir binanın önünde ceset görülmesi üzerine jandarmaya haber verildi.Yetkililerin ve İpsala Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesiyle yapılan incelemede, şahsın yabancı uyruklu olduğu, üzerinde herhangi bir kimlik bulunmadığı ve donarak öldüğü tespit edildi.Keşan Halkın Sesi'nde yer alan habere göre, mültecinin cesedi İpsala Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
türkiye
edirne
keşan
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edirne, göçmen, keşan, ipsala sınır kapısı

Edirne'de bir mülteci donarak hayatını kaybetti

02:33 08.01.2022 (güncellendi: 02:34 08.01.2022)
© Keşan Halkın SesiEdirne'de bir mülteci donarak yaşamını yitirdi
Edirne'de bir mülteci donarak yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© Keşan Halkın Sesi
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Edirne'nin İpsala ilçesinde Çeltik sahası binasına sığınmak isteyen mültecinin donarak yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
Edirne'nin İpsala ilçesi Karpuzlu Beldesi'nde akşam saatlerinde çeltik tarlaları içinde bulunan bir binanın önünde ceset görülmesi üzerine jandarmaya haber verildi.
Yetkililerin ve İpsala Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesiyle yapılan incelemede, şahsın yabancı uyruklu olduğu, üzerinde herhangi bir kimlik bulunmadığı ve donarak öldüğü tespit edildi.

Keşan Halkın Sesi'nde yer alan habere göre, mültecinin cesedi İpsala Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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