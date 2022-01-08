https://tr.sputniknews.com/20220108/epdk-22-sirkete-lisans-verdi-1052536907.html
EPDK'dan 22 enerji şirketine lisans
EPDK'dan 22 enerji şirketine lisans
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) 22 şirkete lisans verildi, 2 şirketin lisansı iptal edildi. 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T22:39+0300
2022-01-08T22:39+0300
2022-01-08T22:49+0300
türkiye
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
lisans
şirket
epdk
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EPDK'nın lisans kararlarıyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre Kurum, aralarında elektrik üretim, OSB elektrik dağıtım, petrol depolama, madeni yağ, ikrahiye teslimi, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 firmaya lisans verdi, 2 şirketin elektrik üretim lisansını ise iptal etti.Verilen lisansların 10'u elektrik üretim, 2'si OSB dağıtım, 1'i tedarik, 2'si petrol depolama, 4'ü madeni yağ, 2'si ikrahiye teslimi, 1'i LPG depolama lisansından oluştu.
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enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), lisans, şirket, epdk
EPDK'dan 22 enerji şirketine lisans
22:39 08.01.2022 (güncellendi: 22:49 08.01.2022)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) 22 şirkete lisans verildi, 2 şirketin lisansı iptal edildi.
EPDK'nın lisans kararlarıyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre Kurum, aralarında elektrik üretim, OSB elektrik dağıtım, petrol depolama, madeni yağ, ikrahiye teslimi, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 firmaya lisans verdi, 2 şirketin elektrik üretim lisansını ise iptal etti.
Verilen lisansların 10'u elektrik üretim, 2'si OSB dağıtım, 1'i tedarik, 2'si petrol depolama, 4'ü madeni yağ, 2'si ikrahiye teslimi, 1'i LPG depolama lisansından oluştu.