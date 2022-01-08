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Türkiye
Erdoğan: Dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini bildiririz
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Erdoğan: Dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini bildiririz
Erdoğan: Dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini bildiririz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'da AK Parti İl Danışma Meclisi'nde konuşuyor 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T18:15+0300
2022-01-08T18:33+0300
politika
türkiye
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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye

Erdoğan: Dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini bildiririz

18:15 08.01.2022 (güncellendi: 18:33 08.01.2022)
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'da AK Parti İl Danışma Meclisi'nde konuşuyor
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Karaman'ın aşkına, muhabbetine bir kez daha şahitlik ettik. Tüm Karamanlılara şükranlarımı sunuyorum. Bu şehrin mertliğini, yiğitliğini ve yılların ihmal edilmişliğine rağmen, zorluklar karşısındaki mücadele azmini seviyoruz. Sizlerin hizmetkarı olmaktan büyük şeref duyuyoruz.
Kendi savaş uçağımızı üretme konusunda kritik bir eşiği daha aştık. Türkiye savunma sanayinde yeni bir lige çıkacaktır. Şimdiden milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Karaman bir medeniyetler beşiği olmasının yanı sıra dayanışmanın da yeridir. Rabbim hepinizden razı olsun. En zor zamanlarımızda sizler arkamızda durdunuz.
Şu CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden diyanetten nasibi yok. Bay Kemal kalkıp da yanındakilerin söyledikleri karşısında bir şey söylüyor mu? Niye söyleyemiyor? Çünkü kendisinin cinsi de cibiliyeti de o. O birilerini parlatıyor kendisi de arkadan izliyor. Biz bunları yutmayız.
Bu ülkede bizim dinimize, bizim diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz bildiririz ve sorarız.
Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Aynısınız. Onları getirip konuşturuyorsun, Sen de arkadan izliyorsun. Bizim bunu yutacağımızı mı zannediyorsun? Benim tanıdığım bu millet 2023'te dinimize diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır.
Siz sağlam durdukça biz de sizden aldığımız cesaretle sağlam durduk. Açıkça darbe çağrısı yapan çapulculara meydan okuduk. Bir an olsun sizin başınızı önünüze eğdirmedik.
Gazete manşetlerinden bize ömür biçtiler. Uyduruk davalar üzerinden partimizi kapatmaya çalıştılar. Terör örgütleri aracılığıyla ülkemizi Suriye'leştirmek istediler. Saldırılarını 15 Temmuz gecesi canımıza kast etmeye kadar vardırdılar. Allah'ın yardımı, sizlerin desteği sayesinde hepsinin üstesinden geldik. Bedel ödedik, çile çektik, zorluklarla karşılaştık ama bize olan güveninizi hiçbir zaman boşa çıkarmadık. Felaketten rant devşirmeye çalışanlara rağmen Türkiye'yi en büyük yatırımlarla buluşturduk.
Bize durmak haramdır. Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokacağız. Karaman'a gelirken yine elimiz boş gelmedik. Belediyelerimizin yaptığı 2 milyar 310 milyon lira olan proje ve eserleri devreye aldık. Konya-Karaman hızlı tren hattının toplam yatırım bedeli 1, 4 milyar dolara ulaşan bu proje ile Karaman artık ulaşımda bir aşamaya geçmiştir. Vakit ve enerji açısından ciddi tasarruf sağlayacak bu yatırımın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.
Bir hafta inşallah, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı ücretsiz olacak. Hayırlı olsun. İnşallah, bu da bu hattın sadakası olur.
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