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https://tr.sputniknews.com/20220108/fatih-altayli-turk-halki-yerli-ve-milli-oldugunu-soyluyor-ama-yerli-ve-milli-paraya-guvenmiyor-1052524546.html
Fatih Altaylı: Türk halkı, 'yerli ve milli' olduğunu söylüyor ama 'yerli ve milli' paraya güvenmiyor
Fatih Altaylı: Türk halkı, 'yerli ve milli' olduğunu söylüyor ama 'yerli ve milli' paraya güvenmiyor
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, halkın büyük çoğunluğunun parasını döviz kurunda tuttuğunu belirterek, "Sonuç olarak Türk halkı, 'Yerli ve Milli' olduğunu... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T12:17+0300
2022-01-08T12:17+0300
türkiye
fatih altaylı
döviz
kur korumalı tl mevduat
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Altaylı, 'Sorarsan yerli ve milli' başlıklı yazısında, mevduata dövize endeksli gelir garantisi verilmesinin ilk anda yarattığı belirtilen heyecanın uzun sürmediğini söyledi. "21 Aralık’ta birkaç milyar dolarlık bir TL’ye geçiş olduğu söylendi ama 'Kimler döviz sattı' sorusunun yanıtı asla alınamadı" diyen Altaylı, 100 dolardan fazla döviz bozduranın kim olduğununun bilindiğini ancak 2 milyardan fazla döviz bozduranın kimliğini öğrenmenin mümkün olmadığına dikkat çekti.Bunu, "Türkiye’ye özgü bir durum olsa gerek" olarak yorumlayan Altaylı, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Bu arada mevduatlardaki son durumu da dün itibarıyla öğrendik.İktidarın “TL’ye geçin” ısrarına ve gizli faizli teşvikine rağmen vatandaşlarımızın “Dolar aşkı” sürüyor.Geçtiğimiz hafta Türkiye’deki şirketlerin döviz hesaplarında bir gerileme söz konusu. Şirket hesaplarından 2 milyar dolardan fazla döviz satılmış.Tüzel kişi hesaplarında bir gerileme var.Ancak özel kişiler yani vatandaşlar döviz almaya devam etmişler.Şahıslara ait hesaplarda 1 milyar dolara yakın hadi tam miktarı verelim, 932 milyon dolarlık artış olmuş.Yani iktidarın ekonomi politikasına güvensizlik sürüyor.15 günlük bir süreçte döviz kurlarında meydana gelen yüzde 30’u aşkın dalgalanma bu güvensizliğin sebebi olsa gerek.TL mevduatta ise bir artış söz konusu.37 milyar TL’lik bu artışın nedeni ise TL hesapların kendilerini kur koruması altına atma gayretleri.Sonuç olarak Türk halkı, “Yerli ve Milli” olduğunu söylüyor ama “Yerli ve Milli” paraya hala güvenmiyor."
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fatih altaylı, döviz, kur korumalı tl mevduat

Fatih Altaylı: Türk halkı, 'yerli ve milli' olduğunu söylüyor ama 'yerli ve milli' paraya güvenmiyor

12:17 08.01.2022
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© Flickr
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, halkın büyük çoğunluğunun parasını döviz kurunda tuttuğunu belirterek, "Sonuç olarak Türk halkı, 'Yerli ve Milli' olduğunu söylüyor ama 'Yerli ve Milli' paraya hala güvenmiyor" dedi.
Altaylı, 'Sorarsan yerli ve milli' başlıklı yazısında, mevduata dövize endeksli gelir garantisi verilmesinin ilk anda yarattığı belirtilen heyecanın uzun sürmediğini söyledi.
"21 Aralık’ta birkaç milyar dolarlık bir TL’ye geçiş olduğu söylendi ama 'Kimler döviz sattı' sorusunun yanıtı asla alınamadı" diyen Altaylı, 100 dolardan fazla döviz bozduranın kim olduğununun bilindiğini ancak 2 milyardan fazla döviz bozduranın kimliğini öğrenmenin mümkün olmadığına dikkat çekti.
Bunu, "Türkiye’ye özgü bir durum olsa gerek" olarak yorumlayan Altaylı, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Bu arada mevduatlardaki son durumu da dün itibarıyla öğrendik.
İktidarın “TL’ye geçin” ısrarına ve gizli faizli teşvikine rağmen vatandaşlarımızın “Dolar aşkı” sürüyor.
Geçtiğimiz hafta Türkiye’deki şirketlerin döviz hesaplarında bir gerileme söz konusu. Şirket hesaplarından 2 milyar dolardan fazla döviz satılmış.
Tüzel kişi hesaplarında bir gerileme var.
Ancak özel kişiler yani vatandaşlar döviz almaya devam etmişler.
Şahıslara ait hesaplarda 1 milyar dolara yakın hadi tam miktarı verelim, 932 milyon dolarlık artış olmuş.
Yani iktidarın ekonomi politikasına güvensizlik sürüyor.
15 günlük bir süreçte döviz kurlarında meydana gelen yüzde 30’u aşkın dalgalanma bu güvensizliğin sebebi olsa gerek.
TL mevduatta ise bir artış söz konusu.
37 milyar TL’lik bu artışın nedeni ise TL hesapların kendilerini kur koruması altına atma gayretleri.
Sonuç olarak Türk halkı, “Yerli ve Milli” olduğunu söylüyor ama “Yerli ve Milli” paraya hala güvenmiyor."
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