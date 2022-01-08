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https://tr.sputniknews.com/20220108/filipinlerde-18-yas-altindakilerin-evlenmesi-yasaklandi-1052519844.html
Filipinler'de 18 yaş altındakilerin evlenmesi yasaklandı
Filipinler'de 18 yaş altındakilerin evlenmesi yasaklandı
Ulusal basındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin imzalamasıyla yürürlüğe giren yeni yasa uyarınca ülkede 18 yaş altı çocukların evlenmesine... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T01:42+0300
2022-01-08T01:42+0300
2022-01-08T01:42+0300
dünya
filipinler
çocuk
çocuk evliliği
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Filipinler devleti, çocuklarla evliliği, çocukların öz değer ve haysiyetlerini zedelediği için suistimal olarak değerlendirdi.Düzenlemede, 18 yaş altındakilerle evlenenler ya da birlikte yaşayanların 12 yıla kadar hapis ve 40 bin Filipinler pesosuna kadar para cezasına çarptırılacağı vurgulandı.Diğer yandan, ülkede çocuk evliliğinin yaygın olduğu bazı yerel topluluklara 1 yıllık geçiş süresi tanındı.Filipinler, dünyada çocuk evliliklerin en yaygın olduğu 12'nci ülke olarak biliniyor.
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filipinler, çocuk, çocuk evliliği
Filipinler'de 18 yaş altındakilerin evlenmesi yasaklandı
Ulusal basındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin imzalamasıyla yürürlüğe giren yeni yasa uyarınca ülkede 18 yaş altı çocukların evlenmesine izin verilmeyecek.
Filipinler devleti, çocuklarla evliliği, çocukların öz değer ve haysiyetlerini zedelediği için suistimal olarak değerlendirdi.
Düzenlemede, 18 yaş altındakilerle evlenenler ya da birlikte yaşayanların 12 yıla kadar hapis ve 40 bin Filipinler pesosuna kadar para cezasına çarptırılacağı vurgulandı.
Diğer yandan, ülkede çocuk evliliğinin yaygın olduğu bazı yerel topluluklara 1 yıllık geçiş süresi tanındı.
Filipinler, dünyada çocuk evliliklerin en yaygın olduğu 12'nci ülke olarak biliniyor.