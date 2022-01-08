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Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi
Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Swindon'u 4-1 mağlup eden Manchester City 4. tura çıktı. 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T04:31+0300
2022-01-08T04:31+0300
spor
manchester city
ingiltere federasyon (fa) kupası
swindon
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İngiltere Federasyon Kupası 3. tur karşılaşmasında Manchester City, County Ground Stadı'nda 4. lig takımı Swindon'a konuk oldu.Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada Gabriel Jesus, 59. dakikada Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan ve 82. dakikada Cole Palmer attı. Ev sahibi takımın tek golü 78. dakikada Harry McKirdy'den geldi.Kupayı daha önce 6 kez müzesine götüren Pep Guardiola'nın öğrencileri, bu skorla kupada 4. tura yükseldi.
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manchester city, ingiltere federasyon (fa) kupası, swindon

Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi

04:31 08.01.2022
© REUTERS / David Kleinİngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Swindon'u 4-1 mağlup eden Manchester City 4. tura çıktı.
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Swindon'u 4-1 mağlup eden Manchester City 4. tura çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / David Klein
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İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Swindon'u 4-1 mağlup eden Manchester City 4. tura çıktı.
İngiltere Federasyon Kupası 3. tur karşılaşmasında Manchester City, County Ground Stadı'nda 4. lig takımı Swindon'a konuk oldu.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada Gabriel Jesus, 59. dakikada Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan ve 82. dakikada Cole Palmer attı. Ev sahibi takımın tek golü 78. dakikada Harry McKirdy'den geldi.
Kupayı daha önce 6 kez müzesine götüren Pep Guardiola'nın öğrencileri, bu skorla kupada 4. tura yükseldi.
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