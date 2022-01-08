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Mehmet Cengiz'den 'Londra'da sokak satın aldığı' iddialarına ilişkin açıklama: İddialar asılsızdır
Mehmet Cengiz'den 'Londra'da sokak satın aldığı' iddialarına ilişkin açıklama: İddialar asılsızdır
Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, 'Londra'da ailesi için sokak satın aldığı' iddiasına açıklama yaptı. Açıklamada, “Mehmet Cengiz'in... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T02:43+0300
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Cengiz Holding'in iştiraki Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisinin Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, Sabah gazetesi'ne İngiltere'de fabrika aldıklarını açıklamış, Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik de Mehmet Cengiz'in Londra'da sokak aldığını iddia etmişti.Cengiz Holding'den sokak satın alma iddialarına ilişkin açıklama yaptı.İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Cengiz Holding, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dünya Bankası’nın ‘dünyada devletten en çok ihale alan şirketler’ listesi, hatalı olduğuna dair yapılan itirazlar neticesinde bankanın resmi sitesinden kaldırılmıştır.Adı geçen listede; şirketlerin %100 pay sahibi olmadığı, sonradan dahil olduğu veya bazılarından çıktığı projeler göz ardı edilmiştir. Ayrıca yapım işi niteliğinde olmayan (yap-işlet-devret veya imtiyaz hakkı verilmesi vb) ihalelerde, sözleşme gereği şirketlerin kamuya ödemekle yükümlü olduğu meblağların da değerlendirmeye dahil edilmiş olması, listede yer alan diğer hatalı unsurdur. Kaldı ki tablo, tüm dünyadaki şirketleri değil sadece gelişmekte olan ülkelerdeki ihale alan şirketleri kapsamaktadır.Yine haberinizde yer alan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in 'Londra'da ailesi için sokak satın aldığı' iddiası asılsızdır.''
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Mehmet Cengiz'den 'Londra'da sokak satın aldığı' iddialarına ilişkin açıklama: İddialar asılsızdır

02:43 08.01.2022 (güncellendi: 02:44 08.01.2022)
© DHAMehmet Cengiz
Mehmet Cengiz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© DHA
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Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, 'Londra'da ailesi için sokak satın aldığı' iddiasına açıklama yaptı. Açıklamada, “Mehmet Cengiz'in Londra'da ailesi için sokak satın aldığı' iddiası asılsızdır.' denildi.
Cengiz Holding'in iştiraki Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisinin Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, Sabah gazetesi'ne İngiltere'de fabrika aldıklarını açıklamış, Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik de Mehmet Cengiz'in Londra'da sokak aldığını iddia etmişti.

Cengiz Holding'den sokak satın alma iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Cengiz Holding, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Bankası’nın ‘dünyada devletten en çok ihale alan şirketler’ listesi, hatalı olduğuna dair yapılan itirazlar neticesinde bankanın resmi sitesinden kaldırılmıştır.
Adı geçen listede; şirketlerin %100 pay sahibi olmadığı, sonradan dahil olduğu veya bazılarından çıktığı projeler göz ardı edilmiştir. Ayrıca yapım işi niteliğinde olmayan (yap-işlet-devret veya imtiyaz hakkı verilmesi vb) ihalelerde, sözleşme gereği şirketlerin kamuya ödemekle yükümlü olduğu meblağların da değerlendirmeye dahil edilmiş olması, listede yer alan diğer hatalı unsurdur. Kaldı ki tablo, tüm dünyadaki şirketleri değil sadece gelişmekte olan ülkelerdeki ihale alan şirketleri kapsamaktadır.
Yine haberinizde yer alan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in 'Londra'da ailesi için sokak satın aldığı' iddiası asılsızdır.''
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