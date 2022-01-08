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MSB: Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu
MSB: Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur"... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
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şehit
türkiye
akçakale
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
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şehit, akçakale, milli savunma bakanlığı (msb)

MSB: Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu

20:22 08.01.2022 (güncellendi: 20:35 08.01.2022)
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Asker - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
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Milli Savunma Bakanlığı, "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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