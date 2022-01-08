https://tr.sputniknews.com/20220108/tecavuzle-yargilanan-benjamin-mendy-kefaletle-serbest-birakildi-1052519427.html

Tecavüzle yargılanan Benjamin Mendy, kefaletle serbest bırakıldı

Tecavüzle yargılanan Benjamin Mendy, kefaletle serbest bırakıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen ve hakkında yedi ayrı tecavüz suçlaması bulunan Benjamin Mendy, yargılanacağı dava öncesinde... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T01:18+0300

2022-01-08T01:18+0300

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spor

tecavüz

manchester city

ingiltere premier ligi

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Sky Sports'ta yer alan habere göre, hakkında birçok cinsel saldırı ve tecavüz suçlamaları bulunan Fransız futbolcu Benjamin Mendy, Chester Crown Mahkemesi tarafından kefaletle serbest bırakıldı.Kısa süre önce Liverpool'da bulunan HMP Altcourse cezaevinden, HMP Manchester'a transfer edilen futbolcunun kefaletle serbest bırakılması görüşmeleri basına kapalı yapıldı. Kefalet koşulları tam olarak açıklanmazken, Mendy'nin ev adresinde bulunması, şikayetçilerle iletişim kurmaması ve Cuma günü gece yarısına kadar pasaportunu yetkililere teslim etmesi gerektiği aktarıldı.Mendy'nin bu ay içerisinde yargılanması bekleniyordu ancak dava en erken 27 Haziran'a ertelendi. Fransız futbolcu 26 Ağustos'tan bu yana cezaevinde bulunuyordu.

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tecavüz, manchester city, ingiltere premier ligi