https://tr.sputniknews.com/20220109/40-yasina-basan-cambridge-dusesi-middletondan-yeni-fotograflar-1052551112.html

40 yaşına basan Cambridge Düşesi Middleton'dan yeni fotoğraflar

40 yaşına basan Cambridge Düşesi Middleton'dan yeni fotoğraflar

İngiltere Kraliyet ailesinin üyesi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın 40. yaş günü dolayısıyla Ulusal Portre Galerisi'nde sergilenecek fotoğrafları yayınlandı. 09.01.2022, Sputnik Türkiye

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fotoğraf

ingiltere

prens william

kate middleton

lady diana

küpe

kraliçe 2. elizabeth

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in gelini Cambridge Düşesi Kate Middleton bugün 40 yaşına girdi. Middleton’ın yeni yaş gününe özel verdiği pozlar moda çekimlerini andırdı. Fotoğraf sanatçısı Paolo Roversi tarafından çekilen portreler, 2023'te Ulusal Portre Galeri'sinde sergilenerek kalıcı koleksiyonun bir parçası olacak. Kasım 2021'de başkent Londra'nın batısındaki Kew Bahçeleri'nde çekilen portreler, Ulusal Galeride sergilenmeden önce düşesin İngiltere'de yaşadığı veya kendisi için anlamlı olan Berkshire, St Andrews ve Anglesey gibi çeşitli yerlere asılacak.Cambridge Düşesi Kate'in doğum gününe özel olarak yayınlanan portrelerden birinde, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kendisine hediye ettiği küpeleri, diğerinde ise kayınvalidesi Galler Prensesi Diana'ya ait bir çift küpeyi taktığı görülüyor. Cambridge Düşesi Kate ve Kraliçe Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William, 2003'de St Andrews Üniversitesi'nde tanışmıştı. 2011'de evlenen çiftin George, Charlotte ve Louis adında 3 çocuğu var.

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fotoğraf, ingiltere, prens william, kate middleton, lady diana, küpe, kraliçe 2. elizabeth