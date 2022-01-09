Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220109/40-yasina-basan-cambridge-dusesi-middletondan-yeni-fotograflar-1052551112.html
40 yaşına basan Cambridge Düşesi Middleton'dan yeni fotoğraflar
40 yaşına basan Cambridge Düşesi Middleton'dan yeni fotoğraflar
İngiltere Kraliyet ailesinin üyesi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın 40. yaş günü dolayısıyla Ulusal Portre Galerisi'nde sergilenecek fotoğrafları yayınlandı. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T15:25+0300
2022-01-09T15:25+0300
fotoğraf
ingiltere
prens william
kate middleton
lady diana
küpe
kraliçe 2. elizabeth
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052551076_0:0:2935:1651_1920x0_80_0_0_db756f80703fe835f2859107fbe4a2ff.jpg
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in gelini Cambridge Düşesi Kate Middleton bugün 40 yaşına girdi. Middleton’ın yeni yaş gününe özel verdiği pozlar moda çekimlerini andırdı. Fotoğraf sanatçısı Paolo Roversi tarafından çekilen portreler, 2023'te Ulusal Portre Galeri'sinde sergilenerek kalıcı koleksiyonun bir parçası olacak. Kasım 2021'de başkent Londra'nın batısındaki Kew Bahçeleri'nde çekilen portreler, Ulusal Galeride sergilenmeden önce düşesin İngiltere'de yaşadığı veya kendisi için anlamlı olan Berkshire, St Andrews ve Anglesey gibi çeşitli yerlere asılacak.Cambridge Düşesi Kate'in doğum gününe özel olarak yayınlanan portrelerden birinde, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kendisine hediye ettiği küpeleri, diğerinde ise kayınvalidesi Galler Prensesi Diana'ya ait bir çift küpeyi taktığı görülüyor. Cambridge Düşesi Kate ve Kraliçe Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William, 2003'de St Andrews Üniversitesi'nde tanışmıştı. 2011'de evlenen çiftin George, Charlotte ve Louis adında 3 çocuğu var.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052551076_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3d438a7bdbd05969aa24c57424519fe6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, ingiltere, prens william, kate middleton, lady diana, küpe, kraliçe 2. elizabeth

40 yaşına basan Cambridge Düşesi Middleton'dan yeni fotoğraflar

15:25 09.01.2022
© AP Photo / Geoff PughKate Middleton
Kate Middleton - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© AP Photo / Geoff Pugh
Abone ol
İngiltere Kraliyet ailesinin üyesi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın 40. yaş günü dolayısıyla Ulusal Portre Galerisi'nde sergilenecek fotoğrafları yayınlandı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in gelini Cambridge Düşesi Kate Middleton bugün 40 yaşına girdi.
Middleton’ın yeni yaş gününe özel verdiği pozlar moda çekimlerini andırdı. Fotoğraf sanatçısı Paolo Roversi tarafından çekilen portreler, 2023'te Ulusal Portre Galeri'sinde sergilenerek kalıcı koleksiyonun bir parçası olacak.
Kasım 2021'de başkent Londra'nın batısındaki Kew Bahçeleri'nde çekilen portreler, Ulusal Galeride sergilenmeden önce düşesin İngiltere'de yaşadığı veya kendisi için anlamlı olan Berkshire, St Andrews ve Anglesey gibi çeşitli yerlere asılacak.
Cambridge Düşesi Kate'in doğum gününe özel olarak yayınlanan portrelerden birinde, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kendisine hediye ettiği küpeleri, diğerinde ise kayınvalidesi Galler Prensesi Diana'ya ait bir çift küpeyi taktığı görülüyor.
Cambridge Düşesi Kate ve Kraliçe Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William, 2003'de St Andrews Üniversitesi'nde tanışmıştı. 2011'de evlenen çiftin George, Charlotte ve Louis adında 3 çocuğu var.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:00'Mıknatıs adam' sadece metal değil ağacı da çekiyor: 'Tıp bunu açıklasın'
15:56Kucağına çocuğunu alıp eşine 12 el ateş eden koca tutuklandı
15:50İstanbul'da babasından şiddet gören kız 4. kattan atladı
15:36Maç öncesi statta aşı çadırı kurdular: Kayserispor müsabakaya da TURKOVAC yazılı formayla çıkacak
15:27Sanayi ihracatı 2021'de 170 milyar doları aştı
15:2540 yaşına basan Cambridge Düşesi Middleton'dan yeni fotoğraflar
15:15Afganistan'dan tahliye kaosu sırasında kaybolan bebek, ailesine kavuşuyor
15:10Bakan Kurum: AK kadrolar olarak asıl kimliğine kavuşturduğumuz İstanbul'da bugün 90'lara dönüş var
15:01Türk bilim insanlarının kansere karşı geliştirdiği ilaç klinik aşamaya geçti
14:56İş mahkemesine dava açtı: 10 bin euroluk ilacı SGK ödeyecek
14:40Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok, çekinme ara
14:36Arda Turan'dan 'fazla kilo' tepkisi: Bunun böyle olmadığını çok çalışarak yeniden hatırlatacağım
14:22Bakkallar zamlardan ve zincir marketlerden şikayetçi
14:17Ömer Faruk Yurtseven'den NBA tarihine geçen ribaunt rekoru
14:10Rus heyet, ABD ile güvenlik garantisi müzakereleri için Cenevre’de
14:04Lisede Atatürk posterine zarar verilmesine soruşturma
13:56Basın danışmanından açıklama: Nazarbayev, Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı kendisi devretti
13:49Tunceli'de Kovid-19 nedeniyle eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
13:38Sürücü kendini araçtan attı, geri geri kayan otomobil markete girdi
13:33Yaslandığı merdiven boşluğuna kafası sıkıştı