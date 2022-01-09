https://tr.sputniknews.com/20220109/basin-danismanindan-aciklama-nazarbayev-guvenlik-konseyi-baskanligini-kendisi-devretti-1052548980.html

Basın danışmanından açıklama: Nazarbayev, Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı kendisi devretti

Basın danışmanından açıklama: Nazarbayev, Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı kendisi devretti

Kazakistan'ın ilk devlet başkanı Nazarbayev’in Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini şimdiki devlet başkanı Tokayev’e kendisinin devrettiği açıklandı. 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T13:56+0300

2022-01-09T13:56+0300

2022-01-09T13:56+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

kazakistan

nursultan nazarbayev

güvenlik konseyi

kasım cömert tokayev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052549062_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f629d53d78656ac91df3b3d5be1fe0da.jpg

Kazakistan'ın ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev’in Basın Danışmanı Aydos Ukibay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan'daki olayların yaşandığı günlerde Nazarbayev'in Nursultan'da bulunduğunu ve Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'e destek verdiğini belirtti. Ukibay, "Durum çok zordu ve bu nedenle 'Ulusun Lideri', isyanlar ve terörün ülke yönetiminden hızlı, sert ve uzlaşma olmadan bir cevap gerektirdiğini çok iyi bildiği için Güvenlik Konseyi başkanlığı görevini Devlet Başkanı'na devretmeye kendisi karar verdi" ifadelerini kullandı. Nazarbayev ve Tokayev'in halkını, ülkesini ve milletin geleceğini savunarak her zaman aynı tarafta olduğunu vurgulayan Ukibay, "Nazarbayev ve Tokayev hepimiz için bu zor günlerde, yekpare devlet gücünü bir kez daha gösterdiler" dedi. Basında ve sosyal medyada Nazarbayev hakkında çok sayıda yanlış söylenti ve kışkırtıcı kayıtlar dolaştığına dikkati çeken Ukibay, "Mevcut koşullarda bu tür faaliyetleri siyasi durumu istikrarsızlaştırma ve devletin anayasal temellerini baltalama girişimi olarak görüyoruz" diye konuştu. Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991'de bağımsızlığına kavuşan Kazakistan'da ilk lider olarak seçilen Nazarbayev, Mart 2019'a kadar görevde kalmış, bu tarihte görevini Tokayev'e devretmişti.Tokayev de 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, o güne dek Nazarbayev'in yürüttüğü Güvenlik Konseyi Başkanı görevinin artık kendi kontrolünde olacağını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220108/eski-kazakistan-ulusal-guvenlik-komitesi-baskani-masimov-gozaltina-alindi-1052522817.html

https://tr.sputniknews.com/20220105/kazakistan-lideri-tokayev-guvenlik-konseyi-baskani-artik-nazarbayev-degil-benim-1052435384.html

kazakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kazakistan, nursultan nazarbayev, güvenlik konseyi, kasım cömert tokayev