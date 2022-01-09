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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220109/basin-danismanindan-aciklama-nazarbayev-guvenlik-konseyi-baskanligini-kendisi-devretti-1052548980.html
Basın danışmanından açıklama: Nazarbayev, Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı kendisi devretti
Basın danışmanından açıklama: Nazarbayev, Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı kendisi devretti
Kazakistan'ın ilk devlet başkanı Nazarbayev’in Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini şimdiki devlet başkanı Tokayev’e kendisinin devrettiği açıklandı. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T13:56+0300
2022-01-09T13:56+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
nursultan nazarbayev
güvenlik konseyi
kasım cömert tokayev
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Kazakistan'ın ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev’in Basın Danışmanı Aydos Ukibay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan'daki olayların yaşandığı günlerde Nazarbayev'in Nursultan'da bulunduğunu ve Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'e destek verdiğini belirtti. Ukibay, "Durum çok zordu ve bu nedenle 'Ulusun Lideri', isyanlar ve terörün ülke yönetiminden hızlı, sert ve uzlaşma olmadan bir cevap gerektirdiğini çok iyi bildiği için Güvenlik Konseyi başkanlığı görevini Devlet Başkanı'na devretmeye kendisi karar verdi" ifadelerini kullandı. Nazarbayev ve Tokayev'in halkını, ülkesini ve milletin geleceğini savunarak her zaman aynı tarafta olduğunu vurgulayan Ukibay, "Nazarbayev ve Tokayev hepimiz için bu zor günlerde, yekpare devlet gücünü bir kez daha gösterdiler" dedi. Basında ve sosyal medyada Nazarbayev hakkında çok sayıda yanlış söylenti ve kışkırtıcı kayıtlar dolaştığına dikkati çeken Ukibay, "Mevcut koşullarda bu tür faaliyetleri siyasi durumu istikrarsızlaştırma ve devletin anayasal temellerini baltalama girişimi olarak görüyoruz" diye konuştu. Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991'de bağımsızlığına kavuşan Kazakistan'da ilk lider olarak seçilen Nazarbayev, Mart 2019'a kadar görevde kalmış, bu tarihte görevini Tokayev'e devretmişti.Tokayev de 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, o güne dek Nazarbayev'in yürüttüğü Güvenlik Konseyi Başkanı görevinin artık kendi kontrolünde olacağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220108/eski-kazakistan-ulusal-guvenlik-komitesi-baskani-masimov-gozaltina-alindi-1052522817.html
https://tr.sputniknews.com/20220105/kazakistan-lideri-tokayev-guvenlik-konseyi-baskani-artik-nazarbayev-degil-benim-1052435384.html
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kazakistan, nursultan nazarbayev, güvenlik konseyi, kasım cömert tokayev

Basın danışmanından açıklama: Nazarbayev, Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı kendisi devretti

13:56 09.01.2022
© AANursultan Nazarbayev
Nursultan Nazarbayev - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© AA
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Kazakistan'ın ilk devlet başkanı Nazarbayev’in Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini şimdiki devlet başkanı Tokayev’e kendisinin devrettiği açıklandı.
Kazakistan'ın ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev’in Basın Danışmanı Aydos Ukibay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan'daki olayların yaşandığı günlerde Nazarbayev'in Nursultan'da bulunduğunu ve Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'e destek verdiğini belirtti.
Ukibay, "Durum çok zordu ve bu nedenle 'Ulusun Lideri', isyanlar ve terörün ülke yönetiminden hızlı, sert ve uzlaşma olmadan bir cevap gerektirdiğini çok iyi bildiği için Güvenlik Konseyi başkanlığı görevini Devlet Başkanı'na devretmeye kendisi karar verdi" ifadelerini kullandı.
Nazarbayev ve Tokayev'in halkını, ülkesini ve milletin geleceğini savunarak her zaman aynı tarafta olduğunu vurgulayan Ukibay, "Nazarbayev ve Tokayev hepimiz için bu zor günlerde, yekpare devlet gücünü bir kez daha gösterdiler" dedi.
Basında ve sosyal medyada Nazarbayev hakkında çok sayıda yanlış söylenti ve kışkırtıcı kayıtlar dolaştığına dikkati çeken Ukibay, "Mevcut koşullarda bu tür faaliyetleri siyasi durumu istikrarsızlaştırma ve devletin anayasal temellerini baltalama girişimi olarak görüyoruz" diye konuştu.
Kazakistan - Nursultan - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
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Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991'de bağımsızlığına kavuşan Kazakistan'da ilk lider olarak seçilen Nazarbayev, Mart 2019'a kadar görevde kalmış, bu tarihte görevini Tokayev'e devretmişti.
Tokayev de 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, o güne dek Nazarbayev'in yürüttüğü Güvenlik Konseyi Başkanı görevinin artık kendi kontrolünde olacağını duyurmuştu.
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