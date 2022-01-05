https://tr.sputniknews.com/20220105/kazakistan-lideri-tokayev-guvenlik-konseyi-baskani-artik-nazarbayev-degil-benim-1052435384.html
Kazakistan lideri Tokayev: Güvenlik Konseyi Başkanı artık Nazarbayev değil benim
Kazakistan lideri Tokayev: Güvenlik Konseyi Başkanı artık Nazarbayev değil benim
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, bugün itibaren Güvenlik Konseyi Başkanı görevini ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'in değil kendisinin... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T16:04+0300
2022-01-05T16:04+0300
2022-01-05T16:18+0300
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kazakistan
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almatı
elektrik zammı
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Ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen protesto gösterileri nedeniyle iki günde ikinci kez ulusal sesleniş konuşması yapan Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, şimdiye dek ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'in yürüttüğü Güvenlik Konseyi Başkanı görevinin bugünden itibaren kendi kontrolünde olacağını ifade etti.Tokayev, "Devlet Başkanı ve bugünden itibaren Güvenlik Konseyi Başkanı olarak, azami düzeyde sert olmayı planlıyorum. Her ne olursa olsun başkentte bulunacağım. Halkla birlikte olmak, benim anayasal yükümlülüğüm. Kazakistan tarihindeki bu kara süreci birlikte aşacağız, bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağız" dedi.Tokayev, yakında protestolar bağlamında yeni bir teklif paketi sunacaklarını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220105/almatida-protestocular-belediye-binasina-girdi-1052423192.html
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kazakistan, protesto, almatı, elektrik zammı, kasım cömert tokayev, nursultan
Kazakistan lideri Tokayev: Güvenlik Konseyi Başkanı artık Nazarbayev değil benim
16:04 05.01.2022 (güncellendi: 16:18 05.01.2022)
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, bugün itibaren Güvenlik Konseyi Başkanı görevini ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'in değil kendisinin yürüteceğini açıkladı.
Ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen protesto gösterileri nedeniyle iki günde ikinci kez ulusal sesleniş konuşması yapan Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, şimdiye dek ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'in yürüttüğü Güvenlik Konseyi Başkanı görevinin bugünden itibaren kendi kontrolünde olacağını ifade etti.
Tokayev, "Devlet Başkanı ve bugünden itibaren Güvenlik Konseyi Başkanı olarak, azami düzeyde sert olmayı planlıyorum. Her ne olursa olsun başkentte bulunacağım. Halkla birlikte olmak, benim anayasal yükümlülüğüm. Kazakistan tarihindeki bu kara süreci birlikte aşacağız, bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağız" dedi.
Tokayev, yakında protestolar bağlamında yeni bir teklif paketi sunacaklarını kaydetti.