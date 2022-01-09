https://tr.sputniknews.com/20220109/bilim-kurulu-uyesi-ilhan-omicronda-kulucka-suresi-3-gun-1052545897.html

Bilim Kurulu üyesi İlhan: Omicron'da kuluçka süresi 3 gün

Bilim Kurulu üyesi İlhan: Omicron'da kuluçka süresi 3 gün

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan "Şu anki bilgilerimize göre, Omicron'da kuluçka süresi daha kısa gibi görünüyor. Orijinal... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T11:51+0300

2022-01-09T11:51+0300

2022-01-09T11:51+0300

koronavirüs

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koronavirüs

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omicron

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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs vakalarındaki artışa ilişkin vakaların arttığını, hayatını kaybeden kişi sayısının ise düştüğünü belirterek, "Vefat eden kişilerin çok büyük çoğunluğu Omicron varyantı ile enfekte olan kişiler değil, muhtemelen daha önceki varyantlar ile enfekte olan kişiler. İnşallah rakam daha aşağı gider, kimse koronavirüsten vefat etmez ama geldiğimiz aşamada sayının bu kadar çok olması halen risk olduğunu söylüyor. Düşünün; 18 bin kişi enfekteyken vefat eden kişi sayısı daha az olabilir, aşağıya doğru gidebilir; ama sayı 2-3 katına çıktığında sayı daha aşağıya doğru gitse de enfekte olup, etkilenen kişi sayısı çok olabileceği için risk yine yüksek olabilir. Bu nedenle başta kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor" dedi.'Koronavirüs zannedip grip çıkanlar da oluyor'Prof. Dr. İlhan, grip vakalarındaki artışa da dikkat çekerek, "Geçen yıl bu zaman neredeyse hiç influenza görülmemişti. Ama şu anda gribin de çok fazla olduğunu görüyoruz. Hatta pandemi öncesindeki gripten daha çok grip görür haldeyiz. Çünkü insanlarımız geçen yıl çok özendiler, maske taktılar, kapalı ortamlarda bir araya gelmediler; ama maalesef bu yıl aynı özeni göstermediklerini görüyoruz, bu nedenle grip de daha fazla görülüyor. Şu soru ile de çok karşılaşıyoruz; 'hocam ben grip miyim, koronavirüs müyüm?' Bunun ayırdına varmamız çok zor. Bu şekilde olan vatandaşlarımızın ancak PCR testi vermesi gerekiyor. Bu nedenledir ki şüpheli bir teması varsa, çok kalabalıkta, havasız ortamlarda maskesiz bulundularsa, yılbaşı tatilinde kalabalıkta bir arada oldularsa mutlaka PCR testi yaptırmaları, koronavirüsse ona göre tedavi almaları, gripse de ona göre hekim önerilerini uygulamaları doğru olacaktır. Kendini koronavirüs zannedip, grip çıkanlar olduğu gibi kendini grip zannedip, koronavirüs çıkanlar da söz konusu olabiliyor. Vatandaşlarımız için en doğru seçenek şüpheli temasları ve yakınmaları varsa PCR testi yaptırmaları" diye konuştu.'Yoğun bakımlarda artış söz konusu değil'Omicron varyantına da değinen Prof. Dr. İlhan, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220108/turkiyede-koronavirus-salgininin-son-24-saati-141-can-kaybi-66-bin-237-yeni-vaka-1052532920.html

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