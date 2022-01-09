Binali Yıldırım: Sosyal ağlar bu seçimin en önemli belirleyicisi, yasaklamakla falan olmaz

2019 yerel seçiminde bir nebze dijital siyaset, sosyal ağlar üzerinde yapılan siyaset tecrübe edildi. Bu siyaset benzetme yapacak olursak delikli demir icat oldu, mertlik bozuldu. Sosyal ağlarda atış serbest. Söylediğiniz şeyin gerçek olmasının hiç önemi yok. Bu sosyal ağlarda, sanal alemlerde yapılan siyasette tamamen yalanı ilk önce söyleyen kazanıyor. Benzetme yapacak olursa yalanı söyleyen dağlar aşıyor, doğruyu söylemeye devam eden düz yolda şaşıyor. 2019 yerel seçiminde bir nebze dijital siyaset, sosyal ağlar üzerinde yapılan siyaset tecrübe edildi. Bu siyaset benzetme yapacak olursak delikli demir icat oldu, mertlik bozuldu. Sosyal ağlarda atış serbest. Söylediğiniz şeyin gerçek olmasının hiç önemi yok. Bu sosyal ağlarda, sanal alemlerde yapılan siyasette tamamen yalanı ilk önce söyleyen kazanıyor. Benzetme yapacak olursa yalanı söyleyen dağlar aşıyor, doğruyu söylemeye devam eden düz yolda şaşıyor.

Sosyal ağlar, siyasi faaliyetlerde önemli. Zorluğumuz, biz ilkelere sahip partiyiz, hep doğruları söyleyen partiyiz, yapacaklarımızı söyleriz, yapamayacaklarımızın sözünü vermeyiz ama sosyal ağlarda böyle bir ilke yok. Delikli demir çıktı, mertlik bozuldu. Böyle bir sosyal ağı yok sayamayız. Sosyal ağlar bu seçimin en önemli belirleyicisidir. Burada bu ağları yasaklamakla falan olmaz. Aynı araçları daha etkin ve zamanı da ışık hızıyla kullanarak öne geçeceğiz. İlk söyleyen kazanıyor. Arkasından gelen aynı etkiyi sağlayamıyor. Gündemi oluşturmaktan bahsediyorum. Oluşturulan bir gündemin arkasına takılmaktan bahsetmiyorum. Bazı düşünürler yazarlar sosyal ağlar üzerinden yapılan kampanyaları 'yalanın siyaseti' diye tanımlıyorlar. Etkisi çok kısa sürüyor ama kalıcı etkisi de var. Sosyal ağlar, siyasi faaliyetlerde önemli. Zorluğumuz, biz ilkelere sahip partiyiz, hep doğruları söyleyen partiyiz, yapacaklarımızı söyleriz, yapamayacaklarımızın sözünü vermeyiz ama sosyal ağlarda böyle bir ilke yok. Delikli demir çıktı, mertlik bozuldu. Böyle bir sosyal ağı yok sayamayız. Sosyal ağlar bu seçimin en önemli belirleyicisidir. Burada bu ağları yasaklamakla falan olmaz. Aynı araçları daha etkin ve zamanı da ışık hızıyla kullanarak öne geçeceğiz. İlk söyleyen kazanıyor. Arkasından gelen aynı etkiyi sağlayamıyor. Gündemi oluşturmaktan bahsediyorum. Oluşturulan bir gündemin arkasına takılmaktan bahsetmiyorum. Bazı düşünürler yazarlar sosyal ağlar üzerinden yapılan kampanyaları 'yalanın siyaseti' diye tanımlıyorlar. Etkisi çok kısa sürüyor ama kalıcı etkisi de var.

(Muhalefetin erken seçim talebi) "Umut, fakirin ekmeğidir" derler. Tabii ki seçim isteyecekler, bunu da doğal karşılamak lazım. 15 sefer mindere çıkmışlar, yenilmişler. 16. kez de çıkacaklar, yine yenilecekler. "Umut, fakirin ekmeğidir" derler. Tabii ki seçim isteyecekler, bunu da doğal karşılamak lazım. 15 sefer mindere çıkmışlar, yenilmişler. 16. kez de çıkacaklar, yine yenilecekler.

15 Temmuz, vesayet odaklarına Türkiye'de en sert tokadın vurulduğu tarihtir. O gece bu aziz millet liderinin çağrısıyla meydanları doldurdu yediden yetmişe, ülkesine, bayrağına, ezanına sahip çıktı. Halkın ve hakkın gücü tankın gücünü yendi. Bu nasıl oldu, liderine inandı, hükümetine güvendi. Herkes o gün meydanlardaydı. 15 Temmuz, vesayet odaklarına Türkiye'de en sert tokadın vurulduğu tarihtir. O gece bu aziz millet liderinin çağrısıyla meydanları doldurdu yediden yetmişe, ülkesine, bayrağına, ezanına sahip çıktı. Halkın ve hakkın gücü tankın gücünü yendi. Bu nasıl oldu, liderine inandı, hükümetine güvendi. Herkes o gün meydanlardaydı.

Ekonomiye yönelik bu tehditler, saldırılar devam edecek. Bitmez. Biz zor bir coğrafyadayız, stratejik olarak konum olarak bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu coğrafya. Bulunduğumuz yer, o kadar önemli ki tarih boyunca çok önemli oldu. Her dönemde önemli oldu. Medeniyetlerin başladığı, devam ettiği, doğudan batıya batıdan doğuya göçlerin olduğu güzergahtayız. Bu coğrafya bizim kaderimiz. Doğrusu ayakta durmak için güçlü olmaya mecburuz. Ekonomiye yönelik bu tehditler, saldırılar devam edecek. Bitmez. Biz zor bir coğrafyadayız, stratejik olarak konum olarak bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu coğrafya. Bulunduğumuz yer, o kadar önemli ki tarih boyunca çok önemli oldu. Her dönemde önemli oldu. Medeniyetlerin başladığı, devam ettiği, doğudan batıya batıdan doğuya göçlerin olduğu güzergahtayız. Bu coğrafya bizim kaderimiz. Doğrusu ayakta durmak için güçlü olmaya mecburuz.

Son zamanlarda yaşanan döviz kurundaki ritim bozukluğunu bir tarafa bırakırsak ekonomimizin temelleri sağlam. Onu da kontrol altına alıyoruz. Zorluklarımız elbette ki var, bunun farkındayız, bunları görmezden gelmiyoruz, üzerine üzerine gidiyoruz ve bu zorlukları da inşallah aşacağız, aşıyoruz. Burada hiç kimsenin tereddüdü olmasın, milletimiz rahat olsun. Son zamanlarda yaşanan döviz kurundaki ritim bozukluğunu bir tarafa bırakırsak ekonomimizin temelleri sağlam. Onu da kontrol altına alıyoruz. Zorluklarımız elbette ki var, bunun farkındayız, bunları görmezden gelmiyoruz, üzerine üzerine gidiyoruz ve bu zorlukları da inşallah aşacağız, aşıyoruz. Burada hiç kimsenin tereddüdü olmasın, milletimiz rahat olsun.

2023 olmadan 2024 olmaz. O halde önce 2023'e hazırlanacağız. Belediye başkanlarımız, ilçelerimiz beldelerimiz köylerimiz mahallelerimiz bütün yoğunluğumuzu 2023'e ayıracağız. Çünkü 2023'ü halledersek 2024 daha kolay olur, 2023 olmazsa 2024 daha kolay olmuyor. 2023 olmadan 2024 olmaz. O halde önce 2023'e hazırlanacağız. Belediye başkanlarımız, ilçelerimiz beldelerimiz köylerimiz mahallelerimiz bütün yoğunluğumuzu 2023'e ayıracağız. Çünkü 2023'ü halledersek 2024 daha kolay olur, 2023 olmazsa 2024 daha kolay olmuyor.