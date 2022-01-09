https://tr.sputniknews.com/20220109/is-mahkemesine-dava-acti-10-bin-euroluk-ilaci-sgk-odeyecek-1052550284.html
İş mahkemesine dava açtı: 10 bin euroluk ilacı SGK ödeyecek
İş mahkemesine dava açtı: 10 bin euroluk ilacı SGK ödeyecek
Ankara’da yaşayan avukat Cihad Durak, kanser hastası olan babasının kullandığı ilacı SGK’nın karşılamaması üzerine hukuk mücadelesi başlattı. İş mahkemesine... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T14:56+0300
2022-01-09T14:56+0300
2022-01-09T14:56+0300
türkiye
ankara
sgk
ilaç
avukat
dava
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
kanser ilacı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102447/15/1024471517_0:1:1126:634_1920x0_80_0_0_afe12d7050e1ca93e263d80709c24225.jpg
Babası Uğur Durak'ın akciğer kanserine yakalanmasından sonra yurt dışından getirilen ilaçlar konusunda büyük sıkıntı yaşayan avukat Cihad Durak, aynı zamanda hukuk mücadelesi başlattı. SUT olarak bilinen Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre babasının kullanacağı ilacın SGK tarafından karşılanmaması üzerine iş mahkemesine dava açıldı. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; halk arasında akıllı ilaç olarak bilinen immünoterapi ilacının SGK'nın ödeme listesine alınması için açtığı davayı kazanan Durak, şunları söyledi:BABASININ ÖNERİSİDurak, babasının tedavisinde olumlu bir noktaya gelinmesi üzerine kanser hastalarında ilaç temini noktasında sıkıntı yaşayanlara çözüm bulmaya çalıştığını söyledi. “Babam 'diğer hastalara hukuki destek ver' dedi" diyen Cihad Durak, kistik fibrozis ve pku hastaları için onlarca dava açtığını, bu davaları takip etmek için bir avukat ekibi kurduğunu söyledi. Durak, “Şu ana kadar bir çok yardıma ihtiyacı olan insana yetiştik ve el uzattık” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220105/eczaci-kilinc-ucretsiz-olsun-diye-mucadele-ederken-su-an-parasiyla-dahi-hpv-asisina-ulasamiyoruz-1052440489.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102447/15/1024471517_141:0:986:634_1920x0_80_0_0_1aacf3bf8981909674d10e247c724724.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, sgk, ilaç, avukat, dava, sosyal güvenlik kurumu (sgk), kanser ilacı
İş mahkemesine dava açtı: 10 bin euroluk ilacı SGK ödeyecek
Ankara’da yaşayan avukat Cihad Durak, kanser hastası olan babasının kullandığı ilacı SGK’nın karşılamaması üzerine hukuk mücadelesi başlattı. İş mahkemesine dava açan Durak, kamuoyunda akıllı ilaç olarak bilinen immünoterapinin SGK tarafından ödenmesi yönünde karar aldırdı.
Babası Uğur Durak'ın akciğer kanserine yakalanmasından sonra yurt dışından getirilen ilaçlar konusunda büyük sıkıntı yaşayan avukat Cihad Durak, aynı zamanda hukuk mücadelesi başlattı. SUT olarak bilinen Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre babasının kullanacağı ilacın SGK tarafından karşılanmaması üzerine iş mahkemesine dava açıldı. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; halk arasında akıllı ilaç olarak bilinen immünoterapi ilacının SGK'nın ödeme listesine alınması için açtığı davayı kazanan Durak, şunları söyledi:
“Kanser hastaları için kemoterapi, radyoterapi gibi ne yazık ki tedavinin bir noktadan bir noktaya götürmediğini hatta geriye götürdüğünü kendi babamda gördüm. Daha sonra immünoterapi ilaç tedavisi önerildi. Şifa bulduk. 21 günde bir kullanılması gereken ilacı yurt dışından Türkiye Eczacılar Birliği aracılığıyla getirtebiliyoruz. Fiyatı 10 bin euro. İş Mahkemesi'ne açtığım davada SGK kapsamına alınması mücadelemi kazandım.”
Durak, babasının tedavisinde olumlu bir noktaya gelinmesi üzerine kanser hastalarında ilaç temini noktasında sıkıntı yaşayanlara çözüm bulmaya çalıştığını söyledi. “Babam 'diğer hastalara hukuki destek ver' dedi" diyen Cihad Durak, kistik fibrozis ve pku hastaları için onlarca dava açtığını, bu davaları takip etmek için bir avukat ekibi kurduğunu söyledi. Durak, “Şu ana kadar bir çok yardıma ihtiyacı olan insana yetiştik ve el uzattık” dedi.