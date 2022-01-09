https://tr.sputniknews.com/20220109/is-mahkemesine-dava-acti-10-bin-euroluk-ilaci-sgk-odeyecek-1052550284.html

İş mahkemesine dava açtı: 10 bin euroluk ilacı SGK ödeyecek

İş mahkemesine dava açtı: 10 bin euroluk ilacı SGK ödeyecek

Ankara’da yaşayan avukat Cihad Durak, kanser hastası olan babasının kullandığı ilacı SGK’nın karşılamaması üzerine hukuk mücadelesi başlattı. İş mahkemesine... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T14:56+0300

2022-01-09T14:56+0300

2022-01-09T14:56+0300

türkiye

ankara

sgk

ilaç

avukat

dava

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

kanser ilacı

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Babası Uğur Durak'ın akciğer kanserine yakalanmasından sonra yurt dışından getirilen ilaçlar konusunda büyük sıkıntı yaşayan avukat Cihad Durak, aynı zamanda hukuk mücadelesi başlattı. SUT olarak bilinen Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre babasının kullanacağı ilacın SGK tarafından karşılanmaması üzerine iş mahkemesine dava açıldı. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; halk arasında akıllı ilaç olarak bilinen immünoterapi ilacının SGK'nın ödeme listesine alınması için açtığı davayı kazanan Durak, şunları söyledi:BABASININ ÖNERİSİDurak, babasının tedavisinde olumlu bir noktaya gelinmesi üzerine kanser hastalarında ilaç temini noktasında sıkıntı yaşayanlara çözüm bulmaya çalıştığını söyledi. “Babam 'diğer hastalara hukuki destek ver' dedi" diyen Cihad Durak, kistik fibrozis ve pku hastaları için onlarca dava açtığını, bu davaları takip etmek için bir avukat ekibi kurduğunu söyledi. Durak, “Şu ana kadar bir çok yardıma ihtiyacı olan insana yetiştik ve el uzattık” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220105/eczaci-kilinc-ucretsiz-olsun-diye-mucadele-ederken-su-an-parasiyla-dahi-hpv-asisina-ulasamiyoruz-1052440489.html

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ankara, sgk, ilaç, avukat, dava, sosyal güvenlik kurumu (sgk), kanser ilacı