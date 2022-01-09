https://tr.sputniknews.com/20220109/kazakistandaki-siddet-olaylarinda-5-binden-fazla-gozalti-var-durum-kontrol-altinda---1052544344.html

Kazakistan'daki şiddet olaylarında 5 binden fazla gözaltı var, durum kontrol altında

Kazakistan'daki şiddet olaylarında 5 binden fazla gözaltı var, durum kontrol altında

Akaryakıt zammına karşı başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü, binlerce kişinin yaralandığı, hayatını kaybedenlerin olduğu, Devlet Başkanı Kasım... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T10:22+0300

2022-01-09T10:22+0300

2022-01-09T11:46+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

kazakistan

protesto

almatı

havalimanı

kgaö

kasım cömert tokayev

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Kazakistan’da şiddet olaylarına dönüşen protestolarla ilgili açıklama yapan Devlet Başkanlığı, “Şu anda 125 cezai dava başlatıldı, 5 bin 800 kişi polis merkezlerine sevk edildi. Bu kişiler arasında yabancıların sayısı kayda değer. Ülkenin tüm bölgelerinde durum istikrara kavuştu, kontrol altına alındı, güvenlik güçleri daha önce ele geçirilen tüm idari binaları kurtardı” bilgilerini paylaştı.Kazakistan Sağlık Bakanlığı da Almatı yakınlarında bir askeri biyoloji laboratuvarının silahlı kişilerce tarafından ele geçirildiği iddialarını yalanladı. Sanayi Bakanlığı ise bugün itibarıyla ülkedeki önemli tüm yolların açıldığını, trafiğin de normal akşına döndüğünü duyurdu. Bununla birlikte Almatı Havalimanı’nın da teknik açıdan faaliyete geçmek için hazır olduğu aktarıldı. Sivil Havacılık Komitesi’nin açıklamasına göre bugün Moskova, İstanbul, Kuveyt, Dubai, St. Petersburg, Taşkent ve Frankfurt’a olanlar da dahil 23 sefer iptal edildi. Gün içinde ülkeden 38 sefer gerçekleştirilecek, toplamda ise 29 uçuş iptal oldu. İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev de 800 kişinin Almatı Havalimanı’nı ele geçirmesi neticesinde 60 uçağın kalkışının, 56 uçağın inişinin iptal edildiğini; havalimanındaki tüm mağaza ve bilet satın alma noktalarının yağmalandığını söyledi.İçişleri Bakanlığı: Güvenlik güçlerinden 16 kişi öldü İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre olaylar sırasında güvenlik güçleri arasından 16 kişi hayatını kaybetti, 1300’den fazla polis ve asker yaralandı. 400’den fazla araç zarar gördü, bunlardan 346’sı polis aracı. Sınırı geçip ülkeden ayrılmaya meye çalışan yaklaşık 300 kişi de yakalandı.Almatı’da gözaltına alınan bir kişi: Gösterilere para karşılığında katıldım Bu arada Almatı’da gözaltına alınan bir adam, kimliği bilinmeyen kişilerce protestolarda yer alması için kendisine 200 dolar teklif edildiğini, bunun üzerine Kırgızistan’dan kente geldiğini söyledi. Yerel televizyon Khabar 24’e konuşan tutuklu, “Yabancı birileri bana telefon açıp 90 bin Kazakistan tengesi (200 dolardan fazla) karşılığında protestolarda yer almamı teklif etti. Kırgızistan’da işsiz olduğum için teklifi kabul ettim” dedi. Yakalanan adam bu kişilerin kendisine bilet alıp Kazakistan’da konaklama sağladığını, Özbekistan ve Tacikistan’dan yaklaşık 10 kişi ile birlikte kaldıklarını ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220109/zaharova-abd-kazakistandaki-durumu-degerlendirirken-artik-yalan-soyleyemeyecek-1052538662.html

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kazakistan, protesto, almatı, havalimanı, kgaö, kasım cömert tokayev