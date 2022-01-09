https://tr.sputniknews.com/20220109/kur-korumali-mevduat-hesaplarini-mecliste-anlatan-bakan-yardimcisi-zaman-dua-edin-tutsun-1052545072.html

Kur korumalı mevduat hesaplarını Meclis'te anlatan Bakan Yardımcısı Zaman: Dua edin tutsun

Kur korumalı mevduat hesaplarını Meclis'te anlatan Bakan Yardımcısı Zaman: Dua edin tutsun

Kur korumalı mevduat hesaplarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde anlatan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zaman, ‘‘Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T11:05+0300

2022-01-09T11:05+0300

2022-01-09T11:11+0300

murat zaman

ekonomi

tbmm

hazine ve maliye bakanlığı

kur korumalı tl mevduat

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Kur korumalı mevduata yasal altyapı sağlayan düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.Hürriyet’in aktardığına göre, düzenlemeyi anlatan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, “Gelişmekte olan bir ülke için döviz kurunun çok önemi yoktur” dedi.Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Zaman, şunları söyledi:‘Gelişmekte olan bir ülke için döviz kurunun çok önemi yoktur aslında’Gelişmekte olan ülkelerin hepsinde 2011’den beri çeşitli dönemlerde dövizde dalgalanmalar olduğunu belirten Zaman, “Gelişmekte olan bir ülke için döviz kurunun çok önemi yoktur aslında. Orada farklı farklı politikalar üretirsiniz. Örneğin enflasyon düşük, aşağı mı çekmek istiyorsunuz veya 6 kuru mu hedefliyorsunuz, 8 kuru mu?...Eğer siz, lokal paranızı değersiz hâle getirirseniz; büyümeye katkıda bulunursunuz, ihracatınız artar, dış ticaret hacminiz artar” ifadelerini kullandı.‘En büyük tehdit dövizdir’Zaman, açıklamalarının devamında gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye için en büyük problemin kurlardaki oynaklık olduğunu belirtti:Tartışmalar sonrasında kur korumalı mevduatı düzenleyen maddeden, bankalara yapılacak ödemelerin özel tertip devlet iç borçlanma senetleriyle yapılabileceği bölümü çıkarıldı.Müteahhitlerden itiraz geldiMüteahhitler ve kamuya iş yapan diğer firmalara ek fiyat farkı olarak 10.5 milyar TL verilmesini öngören düzenleme de kabul edildi. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ise düzenlemenin bu haliyle çıkması durumunda meslektaşlarının yarısından fazlasının, işlere devam etmeleri halinde tüm mal varlıklarını kaybetme endişesiyle teminatlarını yakmayı göze aldığını belirtti:Vekillerden ilginç diyalogGörüşmeler sırasında ilginç diyaloglar da yaşandı.CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu: Şimdi siz rakam vermekten çekindiniz. Şu anda gazetede diğer bakan yardımcısı Mahmut Gürcan’ın dün itibarıyla hesapların 96.7 milyar liraya ulaştığını açıklayan, emeklilikte katkı payının yüzde 25’ten 30’a çıktığını açıklayan bir demeci var. Siz burada milletvekillerine açıklamıyorsunuz, başka yerlerde açıklamalar yapılıyor. Bu da güzel değil.HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan: Dolar faiz uygulaması 96 milyar diyor işte.AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Bakan yardımcısı parlamentoyu bilmediği için yeni bakan yardımcısı olduğundan öyle bir ifade kullanmış. Kanun teklifi verdiğimizi bildiğinden dolayı teklif verilmeyi herhalde genel kurulda ‘kabul’ diye anlamış olabilir.MB Başkan Yardımcısı: Detaylı açıklama yapılacakMerkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman, Merkez Bankası’nın 31 Aralık 2021 tarihinde bilançolarındaki değişimle ilgili milletvekillerinden gelen sorulara yanıt verdi:

https://tr.sputniknews.com/20220107/kur-korumali-mevduat-967-milyar-liraya-cikti-1052505490.html

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murat zaman, tbmm, hazine ve maliye bakanlığı, kur korumalı tl mevduat