Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220109/rusyadan-abd-ile-toplantiya-iliskin-degerlendirme-guvenlik-konulari-uzerinde-calismak-isteriz-1052556928.html
Rusya’dan ABD ile toplantıya ilişkin değerlendirme: Güvenlik konuları üzerinde çalışmak isteriz
Rusya’dan ABD ile toplantıya ilişkin değerlendirme: Güvenlik konuları üzerinde çalışmak isteriz
Cenevre'de Rus ve Amerikan heyetleri arasında güvenlik garantileri konusunda yapılacak görüşmeyi değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T20:24+0300
2022-01-09T20:24+0300
dünya
abd
rusya
mariya zaharova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052369829_0:0:3105:1747_1920x0_80_0_0_4bc46f4f9f5111d608f8dbc274c25c6e.jpg
Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Zaharova, Rusya’nın Cenevre’de ABD’li heyetle somut güvenlik konuları üzerinde çalışmak istediğini söyledi.“En önemlisi çalışma havasına girmiş durumdayız, çalışmaya meyilliyiz, gerçeklerin farkındayız ve somut güvenlik konuları üzerinde çalışmak istiyoruz” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:‘ABD’nin yaptırım tehdidi klasik bir şey, fakat nasıl yanıt vereceğimizi biliyoruz’ABD’nin her zaman yaptırımlarla Rusya’yı umutsuzluğa düşürmeye çalıştığına fakat Moskova’nın nasıl karşılık vereceğini bildiğine dikkat çeken Zaharova, “Bu bir klasiktir. Farklı şeylerle belimizi bükmeye, bizi umutsuzluğa düşürmeye çalışıyorlar” dedi ve ekledi: “Rusya nasıl karşılık vereceğini biliyor.”Daha önce Bloomberg ajansı, kendi kaynaklarına atıfla ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna etrafındaki gerilimin tırmanması durumunda Rusya'ya yüksek teknoloji ürünleri ve mikro elektronik tedarikine kısıtlamalar getirme olasılığını değerlendirdiğini duyurmuştu.Akşam saatlerinde Rusya ile ABD heyetlerinin yemek sırasında ilk görüşmelerini gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu ön görüşmenin ardından yarın da kapalı formatta görüşmeler yapılacak.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052369829_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_afa40f5c6fc710c14cc6c072de99347e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, mariya zaharova

Rusya’dan ABD ile toplantıya ilişkin değerlendirme: Güvenlik konuları üzerinde çalışmak isteriz

20:24 09.01.2022
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© Sputnik
Abone ol
Cenevre'de Rus ve Amerikan heyetleri arasında güvenlik garantileri konusunda yapılacak görüşmeyi değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın somut güvenlik konuları üzerinde çalışmak istediğini belirtti.
Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Zaharova, Rusya’nın Cenevre’de ABD’li heyetle somut güvenlik konuları üzerinde çalışmak istediğini söyledi.
“En önemlisi çalışma havasına girmiş durumdayız, çalışmaya meyilliyiz, gerçeklerin farkındayız ve somut güvenlik konuları üzerinde çalışmak istiyoruz” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu, Rus profesyoneller ve Amerikalı ortakları arasında bir görüşme olacak, Amerikalıların kim gibi davranacağını veya kendilerini ne şekilde göstereceğini de göreceğiz. Tekrar söylüyorum, uzmanlarımız oraya somut çalışmalara katılma arzusuyla gitti.”

‘ABD’nin yaptırım tehdidi klasik bir şey, fakat nasıl yanıt vereceğimizi biliyoruz’

ABD’nin her zaman yaptırımlarla Rusya’yı umutsuzluğa düşürmeye çalıştığına fakat Moskova’nın nasıl karşılık vereceğini bildiğine dikkat çeken Zaharova, “Bu bir klasiktir. Farklı şeylerle belimizi bükmeye, bizi umutsuzluğa düşürmeye çalışıyorlar” dedi ve ekledi: “Rusya nasıl karşılık vereceğini biliyor.”
Daha önce Bloomberg ajansı, kendi kaynaklarına atıfla ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna etrafındaki gerilimin tırmanması durumunda Rusya'ya yüksek teknoloji ürünleri ve mikro elektronik tedarikine kısıtlamalar getirme olasılığını değerlendirdiğini duyurmuştu.
Akşam saatlerinde Rusya ile ABD heyetlerinin yemek sırasında ilk görüşmelerini gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu ön görüşmenin ardından yarın da kapalı formatta görüşmeler yapılacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:01İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tahran'a gelen Taliban heyetiyle görüştü
20:48TOGG'un Gemlik'te yapımı devam eden fabrikasının yükselişi kameralara yansıdı
20:24Rusya’dan ABD ile toplantıya ilişkin değerlendirme: Güvenlik konuları üzerinde çalışmak isteriz
19:57İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in yaşadığı Windsor Kalesi uçuşa yasak bölge ilan edildi
19:37Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 173 can kaybı, 61 bin 727 yeni vaka
19:18Mısır ve ABD’den Kızıldeniz’de ortak deniz tatbikatı
19:06Prens Andrew'a 'askeri unvanlarını elinden alınmasını beklemeden kendiliğinden bırak' çağrısı
18:59TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak
18:54Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC teşekkürü
18:49935 kilogram sahte bal ve pekmez ele geçirildi
18:458.kattan düşen kadın zemine 10 metre kala hayata tutundu
18:40Muğla'da sağanak ve dolu etkili oldu: Bodrum'da 50, Marmaris'te 71 su baskını meydana geldi
18:23CHP’li Ağbaba: Basın, darbe dönemlerinde bile bu baskıları görmedi
18:10Elektrik faturasını 150 kilovatsaatin altında tutmak mümkün mü?
17:53İran lideri Hamaney: ABD hesap hatalarına devam ediyor
17:33Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı
17:29HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Yeni bir yaşamı Türkiye halklarıyla birlikte kuracağız
17:07Kimliğe e-imza yükleme işlemleri 50 ilde başlıyor
16:56Hakaret davasında karar: Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'li Tanal'a tazminatı faiziyle ödeyecek
16:49Kıbrıs'ın güneyinde cumhurbaşkanlığı yarışı: Hristodulidis dışişleri bakanlığından istifa etti