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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220109/sanayi-ihracati-2021de-170-milyar-dolari-asti-1052551234.html
Sanayi ihracatı 2021'de 170 milyar doları aştı
Sanayi ihracatı 2021'de 170 milyar doları aştı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 2020'ye göre, yüzde 32.9 artarak 225 milyar 367.7 milyon dolara yükseldi. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T15:27+0300
2022-01-09T15:27+0300
ekonomi
almanya
türkiye
dolar
tekstil
ekonomi
sanayi
çimento
tim
ihracat
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Türkiye'nin sanayi ihracatı da 2021'de önceki yıla göre yüzde 34 artarak 170 milyar 880.4 milyon dolara yükseldi. Sanayi sektörünün ihracatı böylece tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sektörün ihracatı, geçen yılki toplam ihracatın yüzde 75.8'ini oluşturdu.Sanayiye bağlı sektörler arasında geçen yıl en fazla ihracatı, 29 milyar 342.8 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.Otomotiv endüstrisinin ardından, 25 milyar 348.5 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 22 milyar 351.4 milyon dolarla çelik, 20 milyar 250.4 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 14 milyar 176 milyon dolarla elektrik-elektronik sektörleri sanayi ihracatındaki ilk 5 sektörü oluşturdu.Demir ve demir dışı metaller sektörü 12 milyar 357.4 milyon dolar, tekstil ve ham maddeleri ise 10 milyar 145,8 milyon dolarla 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren diğer sanayi sektörleri oldu.2021 yılında makine ve aksamları sektörü 9 milyar 416.3 milyon dolar, mücevher sektörü 6 milyar 781.9 milyon dolar, iklimlendirme sanayii sektörü 6 milyar 196.1 milyon dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörü 4 milyar 615.4 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayii sektörü 3 milyar 224.8 milyon dolar, halı sektörü 3 milyar 179.5 milyon dolar, deri ve deri mamulleri sektörü 1 milyar 726.5 milyon dolar, gemi yat ve hizmetleri sektörü 1 milyar 626.4 milyon dolar, diğer sanayi ürünleri sektörü ise 141.1 milyon dolarlık ihracata imza attı.Sanayi grubu bünyesindeki tüm sektörlerle atağa kalktıSanayi grubu bünyesindeki 16 sektörün hepsi geçen yıl ihracatını artırdı. Böylece sanayi grubu bünyesindeki tüm sektörler 2021 yılında ihracatta atağa kalktı.Sanayiye bağlı sektörler arasında bu dönemde en fazla ihracat artışını yüzde 79.5 ile mücevher sektörü gerçekleştirdi.Mücevher sektörünün ardından yüzde 77.4 ile çelik, yüzde 49.7 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 41.5 ile savunma ve havacılık sanayii, yüzde 40.5 ile diğer sanayi ürünleri ihracatını en fazla artıran ilk 5 sektör oldu.Söz konusu dönemde, sanayiye bağlı sektörlerden tekstil ve hammaddeleri yüzde 39,3, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 38,9, iklimlendirme sanayii yüzde 32,9, deri ve deri mamulleri yüzde 29,6, elektrik ve elektronik yüzde 28,3, makine ve aksamları yüzde 24,9, çimento cam seramik ve toprak ürünleri yüzde 22,8, halı yüzde 22,1, hazır giyim ve konfeksiyon ile gemi yat ve hizmetleri yüzde 18,3, otomotiv endüstrisi yüzde 14,9 ihracat artışı sağladı.Sektörlere en fazla talep Almanya'dan geldiGeçen sene sanayi ihracatında sektörlere en fazla talep Almanya'dan geldi.Almanya'ya demir ve demir dışı metaller 1 milyar 597,5 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 133,8 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon, 3 milyar 465,8 milyon dolar, iklimlendirme sanayii 681,3 milyon dolar, makine ve aksamları 912,1 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 4 milyar 167,7 milyon dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.ABD'ye ise çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörü 658,2 milyon dolar, halı sektörü de 1 milyar 147,1 milyon dolarlık ihracat yaptı.Çelik sektörü İspanya'ya 1 milyar 511,8 milyon dolar, elektrik ve elektronik sektörü Birleşik Krallık'a 2 milyar 23 milyon dolar, gemi ve yat hizmetleri Norveç'e 530,8 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri Hollanda'ya 1 milyar 337,5 milyon dolar, mücevher sektörü Birleşik Arap Emirliklerine 1 milyar 225,3 milyon dolar, tekstil ve hammaddeleri İtalya'ya 1 milyar 3,7 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220108/bakan-nebati-guclu-bir-dayanisma-ile-hareket-etmeye-devam-edecegiz-1052534523.html
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almanya, türkiye, dolar, tekstil, ekonomi, sanayi, çimento, tim, ihracat

Sanayi ihracatı 2021'de 170 milyar doları aştı

15:27 09.01.2022
© AAİhracat
İhracat - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© AA
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 2020'ye göre, yüzde 32.9 artarak 225 milyar 367.7 milyon dolara yükseldi.
Türkiye'nin sanayi ihracatı da 2021'de önceki yıla göre yüzde 34 artarak 170 milyar 880.4 milyon dolara yükseldi. Sanayi sektörünün ihracatı böylece tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sektörün ihracatı, geçen yılki toplam ihracatın yüzde 75.8'ini oluşturdu.
Sanayiye bağlı sektörler arasında geçen yıl en fazla ihracatı, 29 milyar 342.8 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.
Otomotiv endüstrisinin ardından, 25 milyar 348.5 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 22 milyar 351.4 milyon dolarla çelik, 20 milyar 250.4 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 14 milyar 176 milyon dolarla elektrik-elektronik sektörleri sanayi ihracatındaki ilk 5 sektörü oluşturdu.
Demir ve demir dışı metaller sektörü 12 milyar 357.4 milyon dolar, tekstil ve ham maddeleri ise 10 milyar 145,8 milyon dolarla 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren diğer sanayi sektörleri oldu.
2021 yılında makine ve aksamları sektörü 9 milyar 416.3 milyon dolar, mücevher sektörü 6 milyar 781.9 milyon dolar, iklimlendirme sanayii sektörü 6 milyar 196.1 milyon dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörü 4 milyar 615.4 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayii sektörü 3 milyar 224.8 milyon dolar, halı sektörü 3 milyar 179.5 milyon dolar, deri ve deri mamulleri sektörü 1 milyar 726.5 milyon dolar, gemi yat ve hizmetleri sektörü 1 milyar 626.4 milyon dolar, diğer sanayi ürünleri sektörü ise 141.1 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Sanayi grubu bünyesindeki tüm sektörlerle atağa kalktı

Sanayi grubu bünyesindeki 16 sektörün hepsi geçen yıl ihracatını artırdı. Böylece sanayi grubu bünyesindeki tüm sektörler 2021 yılında ihracatta atağa kalktı.
Sanayiye bağlı sektörler arasında bu dönemde en fazla ihracat artışını yüzde 79.5 ile mücevher sektörü gerçekleştirdi.
Mücevher sektörünün ardından yüzde 77.4 ile çelik, yüzde 49.7 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 41.5 ile savunma ve havacılık sanayii, yüzde 40.5 ile diğer sanayi ürünleri ihracatını en fazla artıran ilk 5 sektör oldu.
Söz konusu dönemde, sanayiye bağlı sektörlerden tekstil ve hammaddeleri yüzde 39,3, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 38,9, iklimlendirme sanayii yüzde 32,9, deri ve deri mamulleri yüzde 29,6, elektrik ve elektronik yüzde 28,3, makine ve aksamları yüzde 24,9, çimento cam seramik ve toprak ürünleri yüzde 22,8, halı yüzde 22,1, hazır giyim ve konfeksiyon ile gemi yat ve hizmetleri yüzde 18,3, otomotiv endüstrisi yüzde 14,9 ihracat artışı sağladı.

Sektörlere en fazla talep Almanya'dan geldi

Geçen sene sanayi ihracatında sektörlere en fazla talep Almanya'dan geldi.
Almanya'ya demir ve demir dışı metaller 1 milyar 597,5 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 133,8 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon, 3 milyar 465,8 milyon dolar, iklimlendirme sanayii 681,3 milyon dolar, makine ve aksamları 912,1 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 4 milyar 167,7 milyon dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.
ABD'ye ise çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörü 658,2 milyon dolar, halı sektörü de 1 milyar 147,1 milyon dolarlık ihracat yaptı.
Çelik sektörü İspanya'ya 1 milyar 511,8 milyon dolar, elektrik ve elektronik sektörü Birleşik Krallık'a 2 milyar 23 milyon dolar, gemi ve yat hizmetleri Norveç'e 530,8 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri Hollanda'ya 1 milyar 337,5 milyon dolar, mücevher sektörü Birleşik Arap Emirliklerine 1 milyar 225,3 milyon dolar, tekstil ve hammaddeleri İtalya'ya 1 milyar 3,7 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.
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