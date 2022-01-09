https://tr.sputniknews.com/20220109/tum-gozler-fenerbahcede-slaven-bilic-beijing-guoandan-resmen-ayrildi-1052544563.html

Gözler Fenerbahçe'de: Slaven Bilic, Beijing Guoan'dan resmen ayrıldı

Gözler Fenerbahçe'de: Slaven Bilic, Beijing Guoan'dan resmen ayrıldı

Çin ekibi Beijing Guoan, adı Fenerbahçe'yle anılan teknik direktör Slaven Bilic ile yolların ayrıldığını açıkladı. 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T10:35+0300

2022-01-09T10:35+0300

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slaven bilic

fenerbahçe

spor

çin

teknik direktör

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Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan, Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile yollarını ayırdı.NTV’nin aktardığına göre kulüpten yapılan açıklamada, Bilic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldığı belirtildi.Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve West Bromwich Albion ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmıştı.İsmi Türk ekipleriyle de anılan 53 yaşındaki teknik direktör, Ocak 2021'de Beijing Guoan'ın başına geçmişti. Bilic yönetimindeki Beijing Guoan, ligde 2021 sezonunu 5. sırada tamamlamıştı.Slaven Bilic'in adı Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220102/fenerbahcede-okan-buruk-iddiasi-1052320074.html

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slaven bilic, fenerbahçe, çin, teknik direktör