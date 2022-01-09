Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220109/tum-gozler-fenerbahcede-slaven-bilic-beijing-guoandan-resmen-ayrildi-1052544563.html
Gözler Fenerbahçe'de: Slaven Bilic, Beijing Guoan'dan resmen ayrıldı
Gözler Fenerbahçe'de: Slaven Bilic, Beijing Guoan'dan resmen ayrıldı
Çin ekibi Beijing Guoan, adı Fenerbahçe'yle anılan teknik direktör Slaven Bilic ile yolların ayrıldığını açıkladı. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T10:35+0300
2022-01-09T10:42+0300
slaven bilic
fenerbahçe
spor
çin
teknik direktör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052544536_0:39:1024:615_1920x0_80_0_0_dda13108055cd4f2a2f408f218ea0d4e.jpg
Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan, Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile yollarını ayırdı.NTV’nin aktardığına göre kulüpten yapılan açıklamada, Bilic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldığı belirtildi.Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve West Bromwich Albion ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmıştı.İsmi Türk ekipleriyle de anılan 53 yaşındaki teknik direktör, Ocak 2021'de Beijing Guoan'ın başına geçmişti. Bilic yönetimindeki Beijing Guoan, ligde 2021 sezonunu 5. sırada tamamlamıştı.Slaven Bilic'in adı Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220102/fenerbahcede-okan-buruk-iddiasi-1052320074.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052544536_114:0:1001:665_1920x0_80_0_0_b62d4fc9486fcdf382e5c058b5e3f9ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
slaven bilic, fenerbahçe, çin, teknik direktör

Gözler Fenerbahçe'de: Slaven Bilic, Beijing Guoan'dan resmen ayrıldı

10:35 09.01.2022 (güncellendi: 10:42 09.01.2022)
© AFP 2021Slaven Bilic
Slaven Bilic - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021
Abone ol
Çin ekibi Beijing Guoan, adı Fenerbahçe'yle anılan teknik direktör Slaven Bilic ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan, Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile yollarını ayırdı.
NTV’nin aktardığına göre kulüpten yapılan açıklamada, Bilic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldığı belirtildi.
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve West Bromwich Albion ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmıştı.
İsmi Türk ekipleriyle de anılan 53 yaşındaki teknik direktör, Ocak 2021'de Beijing Guoan'ın başına geçmişti. Bilic yönetimindeki Beijing Guoan, ligde 2021 sezonunu 5. sırada tamamlamıştı.
Slaven Bilic'in adı Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçiyor.
Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
SPOR
Fenerbahçe'de Okan Buruk iddiası
2 Ocak, 02:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:06Batman'da yakıt alan otomobil alev aldı
11:58İstanbul'da taksici trafikte tartıştığı sürücüye beyzbol sopasıyla saldırdı
11:51Bilim Kurulu üyesi İlhan: Omicron'da kuluçka süresi 3 gün
11:38Telefonu için arama emri çıkarılan Alec Baldwin: Telefonunuza girip neyiniz varsa inceleyemezler
11:33Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'in avukatları yazılı savunmalarını mahkemeye sundu
11:19Binali Yıldırım: Sosyal ağlar bu seçimin en önemli belirleyicisi, yasaklamakla falan olmaz
11:05Kur korumalı mevduat hesaplarını Meclis'te anlatan Bakan Yardımcısı Zaman: Dua edin tutsun
11:04Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp'la boşanma olmaz
10:51Dövüştürülen pitbull, çöp konteynerine bağlanarak ölüme terk edildi
10:35Gözler Fenerbahçe'de: Slaven Bilic, Beijing Guoan'dan resmen ayrıldı
10:22Kazakistan'daki şiddet olaylarında 5 binden fazla gözaltı var, durum kontrol altında
10:12Diş hekimi kliniğinin yanında stüdyo kurdu: Türk motifli giysilerle Elvis Presley şarkıları söylüyor
10:02Kanada Başbakanı Trudeau'dan uçakta maskesiz parti yapan ünlülere: Aptallar
09:43İstanbul güne sisle uyandı
09:40Dev kaya parçası yola düştü, köy yolu ulaşıma kapandı
09:33Malili futbolcu maç sırasında kalp krizi geçirdi
09:18Adalet Bakanı Gül: Türkiye'de artık darbe anayasasına son vermenin vakti gelmiştir
09:12Meksika'nın Tlachichuca şehrine ilk kez kar yağdı
09:03Çin ana karasında ilk kez Omicron varyantı taşıyan yayılma görüldü
05:37Sahilde dere yatağını geçmek isterken dalgalara kapılan kadın turist kayboldu