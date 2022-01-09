https://tr.sputniknews.com/20220109/unlu-restoranin-ordek-servisi-gundem-oldu-bunu-da-yemek-istemezsiniz-1052539148.html

Ünlü restoranın ördek servisi gündem oldu: 'Bunu da yemek istemezsiniz'

Ünlü restoranın ördek servisi gündem oldu: 'Bunu da yemek istemezsiniz'

İngiltere'nin önde gelen deniz ürünleri restoranının ördek servisi, sosyal medyada gündem oldu. Çoğu kullanıcı, yemeğe tepki gösteren mesajlar yayımladı. bazı... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T00:15+0300

2022-01-09T00:15+0300

2022-01-09T00:15+0300

dünya

ingiltere

yemek

ördek

westerns laundry

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İngiltere’nin en popüler restoranlarından Westerns Laundry, ördek servisiyle sosyal medyada gündem oldu.Sözcü'nün aktardığına göre Kuzey Londra’nın popüler bir deniz ürünleri restoranı, ördek boynu ve kafasının yer aldığı yemeğiyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.Ördeğin şalgam ve mercimekle doldurulduğu ve bu şekilde servis edildiği belirtildi.‘Hayır bu çok fazla’Instagram’da paylaşılmasının ardından eleştirilerin hedefi olan yemek ile ilgili bazı kullanıcılar “Hayır, bu çok fazla”, “Bunu da yemek istemezsiniz” gibi ifadelerde bulundu. Ancak şeflerin yemeğin arkasında durduğu ifade edildi.2017 yılında açılan restoran, birçok gazete ve eleştirmen tarafından aldığı olumlu yorumlarla biliniyordu.

ingiltere

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ingiltere, yemek, ördek, westerns laundry