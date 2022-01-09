Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220109/unlu-restoranin-ordek-servisi-gundem-oldu-bunu-da-yemek-istemezsiniz-1052539148.html
Ünlü restoranın ördek servisi gündem oldu: 'Bunu da yemek istemezsiniz'
Ünlü restoranın ördek servisi gündem oldu: 'Bunu da yemek istemezsiniz'
İngiltere'nin önde gelen deniz ürünleri restoranının ördek servisi, sosyal medyada gündem oldu. Çoğu kullanıcı, yemeğe tepki gösteren mesajlar yayımladı. bazı... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T00:15+0300
2022-01-09T00:15+0300
dünya
ingiltere
yemek
ördek
westerns laundry
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052538987_0:38:2000:1163_1920x0_80_0_0_3a3a372f9e56340c0895c6d1f81f75a3.jpg
İngiltere’nin en popüler restoranlarından Westerns Laundry, ördek servisiyle sosyal medyada gündem oldu.Sözcü'nün aktardığına göre Kuzey Londra’nın popüler bir deniz ürünleri restoranı, ördek boynu ve kafasının yer aldığı yemeğiyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.Ördeğin şalgam ve mercimekle doldurulduğu ve bu şekilde servis edildiği belirtildi.‘Hayır bu çok fazla’Instagram’da paylaşılmasının ardından eleştirilerin hedefi olan yemek ile ilgili bazı kullanıcılar “Hayır, bu çok fazla”, “Bunu da yemek istemezsiniz” gibi ifadelerde bulundu. Ancak şeflerin yemeğin arkasında durduğu ifade edildi.2017 yılında açılan restoran, birçok gazete ve eleştirmen tarafından aldığı olumlu yorumlarla biliniyordu.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052538987_200:0:1801:1201_1920x0_80_0_0_4e603aca81e0b05c1b6a45ce704c908a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, yemek, ördek, westerns laundry

Ünlü restoranın ördek servisi gündem oldu: 'Bunu da yemek istemezsiniz'

00:15 09.01.2022
© Fotoğraf : Twitterİngiltere’nin en popüler restoranlarından Westerns Laundry
İngiltere’nin en popüler restoranlarından Westerns Laundry - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
İngiltere'nin önde gelen deniz ürünleri restoranının ördek servisi, sosyal medyada gündem oldu. Çoğu kullanıcı, yemeğe tepki gösteren mesajlar yayımladı. bazı kullanıcılar “Hayır, bu çok fazla”, “Bunu da yemek istemezsiniz” gibi ifadeleri kullanırken, şeflerin yemeğin arkasında durduğu belirtildi.
İngiltere’nin en popüler restoranlarından Westerns Laundry, ördek servisiyle sosyal medyada gündem oldu.
Sözcü'nün aktardığına göre Kuzey Londra’nın popüler bir deniz ürünleri restoranı, ördek boynu ve kafasının yer aldığı yemeğiyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.
Ördeğin şalgam ve mercimekle doldurulduğu ve bu şekilde servis edildiği belirtildi.

‘Hayır bu çok fazla’

Instagram’da paylaşılmasının ardından eleştirilerin hedefi olan yemek ile ilgili bazı kullanıcılar “Hayır, bu çok fazla”, “Bunu da yemek istemezsiniz” gibi ifadelerde bulundu. Ancak şeflerin yemeğin arkasında durduğu ifade edildi.
2017 yılında açılan restoran, birçok gazete ve eleştirmen tarafından aldığı olumlu yorumlarla biliniyordu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:10Cumhurbaşkanı Erdoğan hızlı treni kullandı
01:07Marmaris'te yarım saat boyunca dolu yağışı etkili oldu
00:56Türkmen lider Berdimuhamedov’dan ‘Cehennem Kapısı’nın söndürülmesi talimatı
00:46Lugansk: Ukrayna güvenlik güçleri Donbass'a zırhlı araç konuşlandırmayı sürdürüyor
00:31İran: Nükleer müzakerelerde ihtilaflar azalıyor
00:30Fethiye'de denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu
00:15Ünlü restoranın ördek servisi gündem oldu: 'Bunu da yemek istemezsiniz'
00:13Norveç'te askerlerin terhis olurken iç çamaşırlarını birliklerine bırakması istendi
00:09Brezilya'da turist teknelerinin üzerine kaya düştü: 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi kayıp
00:00Zaharova: ABD, Kazakistan'daki durumu değerlendirirken artık yalan söyleyemeyecek
Dünİran'da akaryakıt tankerinin devrilmesi nedeniyle patlama meydana geldi
DünZafer Partisi: Suriyelilerin dönmesi için başlayan imza kampanyamızı İçişleri Bakanlığı yasakladı
DünErzurum Belediye Başkanı: Ben ekonomistim, Maliye Bakanımıza öneriyi getirenlerden biri de benim
Dünİstanbul Boğazı'nda arızalanan gemiye müdahale edildi
DünFatih Terim: Hem olaylara hem de mağlubiyete üzgünüm
DünEPDK'dan 22 enerji şirketine lisans
Dünİngiliz aile, çalınan köpeklerine 8 yıl sonra kavuştu
DünTürkiye'den Mısır'a taziye mesajı
DünDolandırıcılıktan tutuklanan sosyal medya fenomenleri serbest bırakıldı
DünErbaş, Sarıkamış Şehitleri anmasında konuştu: Çarık parçalarını kızartarak açlıklarını gidermişler