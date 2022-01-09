https://tr.sputniknews.com/20220109/yaslandigi-merdiven-bosluguna-kafasi-sikisti-1052548425.html

Yaslandığı merdiven boşluğuna kafası sıkıştı

Yaslandığı merdiven boşluğuna kafası sıkıştı

Rize’de kafası merdiven korkuluklarına sıkışan kişinin uğraşı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T13:33+0300

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merdiven

yaşam

rize

kafa

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Rize’de yaşayan Semih Kazdal isimli kişi arkadaşları ile sohbet ettiği sırada arkasında bulunan merdivene yaslandı.Geriye yasladığı başı merdiven korkuluklarına sıkışan Kazdal, kafasını çıkarabilmek için uzun uğraşlar verdi.Uğraşları ise orada bulunan bir arkadaşı tarafından anbean kayıt altına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20220105/arkadasiyla-sakalasirken-kafasi-yuruyen-merdivene-sikisti--1052432180.html

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merdiven, rize, kafa