Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220109/yaslandigi-merdiven-bosluguna-kafasi-sikisti-1052548425.html
Yaslandığı merdiven boşluğuna kafası sıkıştı
Yaslandığı merdiven boşluğuna kafası sıkıştı
Rize’de kafası merdiven korkuluklarına sıkışan kişinin uğraşı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T13:33+0300
2022-01-09T13:33+0300
2022-01-09T13:47+0300
merdiven
yaşam
rize
kafa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052548299_0:100:433:343_1920x0_80_0_0_7a641d1f81a37a33f942b7c2eb74a871.jpg
Rize’de yaşayan Semih Kazdal isimli kişi arkadaşları ile sohbet ettiği sırada arkasında bulunan merdivene yaslandı.Geriye yasladığı başı merdiven korkuluklarına sıkışan Kazdal, kafasını çıkarabilmek için uzun uğraşlar verdi.Uğraşları ise orada bulunan bir arkadaşı tarafından anbean kayıt altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220105/arkadasiyla-sakalasirken-kafasi-yuruyen-merdivene-sikisti--1052432180.html
rize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052548299_0:59:433:383_1920x0_80_0_0_35405450e1cf3eca0d9be7aa562bc4b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
merdiven, rize, kafa
Yaslandığı merdiven boşluğuna kafası sıkıştı 13:33 09.01.2022 (güncellendi: 13:47 09.01.2022)
Rize’de kafası merdiven korkuluklarına sıkışan kişinin uğraşı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Rize’de yaşayan Semih Kazdal isimli kişi arkadaşları ile
sohbet ettiği sırada arkasında bulunan merdivene yaslandı.
Geriye yasladığı başı merdiven korkuluklarına sıkışan Kazdal, kafasını çıkarabilmek için
uzun uğraşlar verdi.
Uğraşları ise orada bulunan bir arkadaşı tarafından anbean kayıt altına alındı.