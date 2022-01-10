https://tr.sputniknews.com/20220110/abdli-milyoner-robert-durst-cinayetten-yattigi-hapishanede-oldu-1052595512.html

ABD'li milyoner Robert Durst, cinayetten yattığı hapishanede öldü

ABD'li milyoner Robert Durst, cinayetten yattığı hapishanede öldü

ABD'de, en yakın arkadaşını öldürmekten geçen yıl ekimde ömür boyu hapis cezasına çarptırılan milyoner Robert Durst, hapishanede hayatını kaybetti. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T23:04+0300

2022-01-10T23:04+0300

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cinayet

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robert durst

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78 yaşındaki Durst'ın, California’daki Stockton cezaevi hastanesinde doğal nedenlerle öldüğü belirtildi.Robert Durst, yazar Susan Berman'ı, eşinin ortadan kaybolması hakkında polise konuşmasını engellemek için 2000'de Los Angeles’taki evinde öldürmekten yargılanmış ve 15 Ekim 2021’de suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti.New York'un en zengin emlak varislerinden olan Durst, 1982'de eşi Kathleen McCormack'ın esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasından da sorumlu tutuluyordu.Polis, suç belgesel dizisi The Jinx'e konu olan ABD'li milyonerin etrafında bulunan 2 kişiyi daha öldürdüğüne inandığını açıklamıştı.Durst tutuklanmadan önce, kendisiyle ilgili yapılan bir belgeselin çekimleri sırasında, mikrofonun kayıtta olduğunun farkında olmadan "Ben ne ettim? Elbette hepsini ben öldürdüm" şeklinde itirafta bulunmuştu.

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abd, cinayet, milyarder, robert durst