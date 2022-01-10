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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220110/almatida-gozaltina-alinan-yabancinin-yurtdisindaki-teror-orgutleri-ile-baglantisi-oldugu-anlasildi-1052582792.html
Almatı’da gözaltına alınan yabancının yurtdışındaki terör örgütleri ile bağlantısı olduğu anlaşıldı
Almatı’da gözaltına alınan yabancının yurtdışındaki terör örgütleri ile bağlantısı olduğu anlaşıldı
Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, aşırılık yanlısı gruplardan birinin Almatı’da gözaltına alınan liderinin yabancı uyruklu olduğunu, ayrıca yurtdışındaki... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T16:20+0300
2022-01-10T16:18+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
protesto
çatışma
internet
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Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Almatı’da gözaltına alınan aşırılık yanlısı grup liderinin yabancı uyruklu olduğu, ayrıca yurtdışındaki radikallerle de bağlantılı olduğu anlaşıldı.Açıklamada, “Bir diğer grubun yabancı uyruklu lideri, toplu olaylara aktif olarak katıldı ve yurtdışındaki terör örgütleri ile bağlantısı vardı” ifadelerine yer verildi.‘Almatı’da iki aşırılık yanlısı hücre çökertildi’Ayrıca Almatı’da, üyeleri kentteki toplu ayaklanma olaylarında aktif olarak katıldığı iki aşırılık yanlısı hücrenin çökertildiği kaydedilen açıklamada, “Almatı kentinde, üyelerinin 4-8 Ocak 2022 tarihleri arasında mega kentteki toplu ayaklanmalarda aktif rol aldığı iki aşırılık yanlısı hücre çökertildi” vurgusu yapıldı.Açıklamaya göre 9 Ocak tarihinde bir hücrenin dört üyesi, toplu yasa dışı eylemlere katıldıkları, yasaklı bir aşırılık yanlısı örgüte liderlik yaptıkları ve katıldıkları ve diğer kişileri de aşırılık yanlısı faaliyetlere kattıkları şüphesiyle gözaltına alındı.Almatı’da olaylar sırasında acil yardım servis çalışanlarına yönelik 12 saldırı tespit edildiKentin yaşam destek sistemleri yapılandırma masasından yapılan açıklamada ise Almatı’da olaylar sırasında acil yardım servis çalışanlarına yönelik 12 saldırının tespit edildiği, 32 ambulansın arızalandığı ifade edildi.Açıklamada, “Acil yardım servisi, olaylarla ilgili çağrıların yanı sıra, tüm acil durum çağrılarına yönelik hizmetler zamanında gerçekleştirdi. Ambulans çalışanlarına 12 saldırı düzenlendi, iki sürücü ve üç sağlık görevlisi olmak üzere beş çalışan yaralandı” ifadeleri yer aldı.Açıklamada ayrıca olaylar sırasında 32 ambulansın farlarının, camlarının kırıldığı, gövdelerinde hasar olduğu, üç aracın ise çete mensuplarının eylemleri nedeniyle kullanılmaz hale geldiği belirtildi.Almatı’da beş gündür olmayan internet bugün ilk kez çalıştıAlmatı'da son beş gündür olmayan sabit ve mobil internet, bu sabah itibarıyla yeniden çalışmaya başladı.AlmatI’daki internet, çıkan toplu olaylar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesiyle kapatılmıştı. Şu anda Almatı’daki internet bağlantısı pek dengeli olmamakla birlikte yalnızca bazı kaynaklara ve sitelere erişim eksikliği olduğu görülüyor.Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakanı Bagdat Musin, daha önce ‘terörist grupların eylemlerini koordine etmek ve planlamak için iletişim araçlarını kullanması’ nedeniyle ülkede internete erişimin sınırlı olduğunu açıklamıştı.Başkent Nursultan’da İnternet yeniden çalışıyorİnternet ile ilgili bir diğer haber de başkent Nursultan’dan geldi, başkentte internet iletişiminin kademeli olarak ve zaman kısıtlamaları ile yeniden devreye alındığı öğrenildi.Örneğin 9 Ocak’ta İnternet yerel saatle 8.00 ila 12.00 arasında, 8 Ocak’ta ise 9.00 ila 16.00 arasında çalışmıştı. Bağlantı pek dengeli olmamakla birlikte, bazı kaynaklara ve sitelere erişim eksikliği olduğu kaydediliyor.
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kazakistan, protesto, çatışma, internet

Almatı’da gözaltına alınan yabancının yurtdışındaki terör örgütleri ile bağlantısı olduğu anlaşıldı

16:20 10.01.2022
© REUTERS / Pavel MikheyevKazakistan - Almatı - protesto
Kazakistan - Almatı - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
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Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, aşırılık yanlısı gruplardan birinin Almatı’da gözaltına alınan liderinin yabancı uyruklu olduğunu, ayrıca yurtdışındaki radikallerle de bağlantısı olduğunu bildirdi.
Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Almatı’da gözaltına alınan aşırılık yanlısı grup liderinin yabancı uyruklu olduğu, ayrıca yurtdışındaki radikallerle de bağlantılı olduğu anlaşıldı.
Açıklamada, “Bir diğer grubun yabancı uyruklu lideri, toplu olaylara aktif olarak katıldı ve yurtdışındaki terör örgütleri ile bağlantısı vardı” ifadelerine yer verildi.

‘Almatı’da iki aşırılık yanlısı hücre çökertildi’

Ayrıca Almatı’da, üyeleri kentteki toplu ayaklanma olaylarında aktif olarak katıldığı iki aşırılık yanlısı hücrenin çökertildiği kaydedilen açıklamada, “Almatı kentinde, üyelerinin 4-8 Ocak 2022 tarihleri arasında mega kentteki toplu ayaklanmalarda aktif rol aldığı iki aşırılık yanlısı hücre çökertildi” vurgusu yapıldı.
Açıklamaya göre 9 Ocak tarihinde bir hücrenin dört üyesi, toplu yasa dışı eylemlere katıldıkları, yasaklı bir aşırılık yanlısı örgüte liderlik yaptıkları ve katıldıkları ve diğer kişileri de aşırılık yanlısı faaliyetlere kattıkları şüphesiyle gözaltına alındı.

Almatı’da olaylar sırasında acil yardım servis çalışanlarına yönelik 12 saldırı tespit edildi

Kentin yaşam destek sistemleri yapılandırma masasından yapılan açıklamada ise Almatı’da olaylar sırasında acil yardım servis çalışanlarına yönelik 12 saldırının tespit edildiği, 32 ambulansın arızalandığı ifade edildi.
Açıklamada, “Acil yardım servisi, olaylarla ilgili çağrıların yanı sıra, tüm acil durum çağrılarına yönelik hizmetler zamanında gerçekleştirdi. Ambulans çalışanlarına 12 saldırı düzenlendi, iki sürücü ve üç sağlık görevlisi olmak üzere beş çalışan yaralandı” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca olaylar sırasında 32 ambulansın farlarının, camlarının kırıldığı, gövdelerinde hasar olduğu, üç aracın ise çete mensuplarının eylemleri nedeniyle kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

Almatı’da beş gündür olmayan internet bugün ilk kez çalıştı

Almatı'da son beş gündür olmayan sabit ve mobil internet, bu sabah itibarıyla yeniden çalışmaya başladı.
AlmatI’daki internet, çıkan toplu olaylar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesiyle kapatılmıştı. Şu anda Almatı’daki internet bağlantısı pek dengeli olmamakla birlikte yalnızca bazı kaynaklara ve sitelere erişim eksikliği olduğu görülüyor.
Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakanı Bagdat Musin, daha önce ‘terörist grupların eylemlerini koordine etmek ve planlamak için iletişim araçlarını kullanması’ nedeniyle ülkede internete erişimin sınırlı olduğunu açıklamıştı.

Başkent Nursultan’da İnternet yeniden çalışıyor

İnternet ile ilgili bir diğer haber de başkent Nursultan’dan geldi, başkentte internet iletişiminin kademeli olarak ve zaman kısıtlamaları ile yeniden devreye alındığı öğrenildi.
Örneğin 9 Ocak’ta İnternet yerel saatle 8.00 ila 12.00 arasında, 8 Ocak’ta ise 9.00 ila 16.00 arasında çalışmıştı. Bağlantı pek dengeli olmamakla birlikte, bazı kaynaklara ve sitelere erişim eksikliği olduğu kaydediliyor.
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