https://tr.sputniknews.com/20220110/bagcilarda-15-milyon-lira-degerinde-kacak-cinsel-icerikli-urun-ele-gecirildi-1052596272.html

Bağcılar’da 15 milyon lira değerinde kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Bağcılar’da 15 milyon lira değerinde kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

İstanbul Bağcılar'da üretimin yapıldığı bir depoya düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık piyasa değeri 15 milyon lira olan kaçak cinsel... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T23:28+0300

2022-01-10T23:28+0300

2022-01-10T23:28+0300

türkiye

istanbul

bağcılar

kaçak

cinsel

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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir depoda kaçak cinsel içerikli ürünlerin üretildiği bilgisine ulaştı. Polis, 781. Sokak’ta 4 katlı binanın altındaki imalathaneye baskın düzenledi.Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.Şüphelilerin, hammaddelerini yurt dışından kaçak olarak getirdikleri cinsel içerikli ürünleri, sağlıksız koşullarda, depodaki makinelerle ürettikleri tespit edildi.Piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu değerlendirilen ürünlerin kalp krizi ve yüksek tansiyona yol açıp ölümlere sebep olduğu değerlendiriliyor. Deponun kapısına iş ilanı asıldığı görüldü.Emniyete götürülen şüpheliler H.D. ve E.Y.’nin işlemleri sürüyor.

türkiye

istanbul

bağcılar

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istanbul, bağcılar, kaçak, cinsel