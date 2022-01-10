Bakan Muş: 10.8 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yıl boyunca hız kesmeden devam eden çalışmalar sayesinde bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon TL değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık. Bu ele geçirdiğimiz kaçak eşyaların önemli bir bölümünü uyuşturucu maddeler oluşturmaktadır" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
2021 yılında 3.7 milyon paket sigara, 26,1 milyon adet makaron ele geçirildi.
2021 yılında, Akaryakıt Özel Ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen toplam 930 firmaya yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 14 milyar lira değerinde sahte fatura düzenlendiği ve yaklaşık 5 milyar 500 milyon lira kamu zararına sebep olunduğu tespit edilmiştir.
2021 yılında toplam 52,7 bin litre alkollü içki ile bin 778 ton akaryakıt ele geçirdik.