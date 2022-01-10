Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yıl boyunca hız kesmeden devam eden çalışmalar sayesinde bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon TL değerinde... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

Bakan Muş: 10.8 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

© AA / Muhammed Yaylalı Ticaret Bakanı Mehmet Muş © AA / Muhammed Yaylalı

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yıl boyunca hız kesmeden devam eden çalışmalar sayesinde bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon TL değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık. Bu ele geçirdiğimiz kaçak eşyaların önemli bir bölümünü uyuşturucu maddeler oluşturmaktadır" dedi.