Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220110/besim-tibuk-ramazani-kisa-sabitleyelim-oructa-su-icmek-serbest-olsun-1052573683.html
Besim Tibuk: Ramazan'ı kışa sabitleyelim, oruçta su içmek serbest olsun
Besim Tibuk: Ramazan'ı kışa sabitleyelim, oruçta su içmek serbest olsun
Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Tibuk, Müslümanların rahat oruç tutabilmesi için Ramazan ayının kışa sabitlenmesi, oruç sırasında da suyun serbest... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T12:41+0300
2022-01-10T12:47+0300
besim tibuk
türkiye
hac
su
yaz
oruç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052573646_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f7dd74a96f68e2cf9bbe36d8f9fc9e6c.jpg
Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan eski Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Besim Tibuk, gazeteci Hasan Erçakıca ile YouTube üzerinden yaptığı söyleşide Ramazan ayı ile ilgili önerilerde bulundu.Ramazan ayında oruç tutan Müslümanların, özellikle yazın uzun günler ve hava sıcaklığı nedeniyle sıkıntı çektiklerini belirterek şunları söyledi:“İnsanlar neden eziyet çeksin? Hep kışta olsun. Takvimin düzeltilmesi lazım. Yazın oruç tutmak kolay mı? Bir de su içmiyorsun ya. Bir kere oruçta su içmeyi serbest bırakmak lazım.‘Suudi Arabistan'a en serin havanın olduğu Şubat-Mart'ta gidilsin’Bu kadar tarihte takvimlere düzenleme olmuş, Müslümanlar halen Sümerler'in Ay takvimini kullanıyor. Sümerler 10-11 gün düzeltme yapıyor, onu da yapmıyorlar. Bir de hac olayı var. Sen, yaz ayında hacca gitmenin ne olduğunu düşünebiliyor musun? Suudi Arabistan'da, o sıcakta.Müslüman bilginlere tavsiyem, oturup bir içtihat çıkarsınlar. Desinler ki biz Gregoryen takvimini kullanıyoruz. ama eski adlarını muhafaza ediyoruz. Ramazan ayı Aralık ayına denk gelecek. O zaman da hac 2.5 ay sonra Mart ayına denk gelecek. Suudi Arabistan'da en serin hava. Böylece Müslümanları büyük bir eziyetten kurtarıyorsun."
https://tr.sputniknews.com/20200512/eski-ldp-genel-baskani-besim-tibuk-hakkinda-suc-duyurusu-1042027936.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052573646_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_dcf22a7820d63e37715bf67463bbafde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
besim tibuk, hac, su, yaz, oruç

Besim Tibuk: Ramazan'ı kışa sabitleyelim, oruçta su içmek serbest olsun

12:41 10.01.2022 (güncellendi: 12:47 10.01.2022)
© YouTube/Kanal SerbestiEski LDP Genel Başkanı Besim Tibuk, gazeteci Hasan Erçakıca
Eski LDP Genel Başkanı Besim Tibuk, gazeteci Hasan Erçakıca - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© YouTube/Kanal Serbesti
Abone ol
Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Tibuk, Müslümanların rahat oruç tutabilmesi için Ramazan ayının kışa sabitlenmesi, oruç sırasında da suyun serbest bırakılması önerisinde bulundu.
Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan eski Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Besim Tibuk, gazeteci Hasan Erçakıca ile YouTube üzerinden yaptığı söyleşide Ramazan ayı ile ilgili önerilerde bulundu.
Ramazan ayında oruç tutan Müslümanların, özellikle yazın uzun günler ve hava sıcaklığı nedeniyle sıkıntı çektiklerini belirterek şunları söyledi:
“İnsanlar neden eziyet çeksin? Hep kışta olsun. Takvimin düzeltilmesi lazım. Yazın oruç tutmak kolay mı? Bir de su içmiyorsun ya. Bir kere oruçta su içmeyi serbest bırakmak lazım.

‘Suudi Arabistan'a en serin havanın olduğu Şubat-Mart'ta gidilsin’

Bu kadar tarihte takvimlere düzenleme olmuş, Müslümanlar halen Sümerler'in Ay takvimini kullanıyor. Sümerler 10-11 gün düzeltme yapıyor, onu da yapmıyorlar. Bir de hac olayı var. Sen, yaz ayında hacca gitmenin ne olduğunu düşünebiliyor musun? Suudi Arabistan'da, o sıcakta.
Müslüman bilginlere tavsiyem, oturup bir içtihat çıkarsınlar. Desinler ki biz Gregoryen takvimini kullanıyoruz. ama eski adlarını muhafaza ediyoruz. Ramazan ayı Aralık ayına denk gelecek. O zaman da hac 2.5 ay sonra Mart ayına denk gelecek. Suudi Arabistan'da en serin hava. Böylece Müslümanları büyük bir eziyetten kurtarıyorsun."
Besim Tibuk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2020
DÜNYA
Eski LDP Genel Başkanı Besim Tibuk hakkında suç duyurusu
12 Mayıs 2020, 19:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:47Bakan Muş: 10.8 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
12:41Besim Tibuk: Ramazan'ı kışa sabitleyelim, oruçta su içmek serbest olsun
12:39Türk Tabipleri Birliği, TURKOVAC'a ilişkin verilerin paylaşılmasını istedi
12:37Bursa'da kazaya giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 4 personel hayatını kaybetti
12:30Çin'de ilk Omicron salgınının görüldüğü Tiencin'de 'kısmi karantina' ilan edildi
12:24Kazakistan, Kırgız müzisyen Ruzahunov'u serbest bıraktı
12:21Kilise kazısında azat edilen kölenin tanrıya teşekkür için yaptığı mozaik bulundu
12:12Emekli ve memurların zamlı maaşlarının yatırılacağı tarih belli oldu
12:11Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri müzakereleri başladı
12:06500 kişiyi işten çıkardığı belirtilen Oppo'dan açıklama: Artan maliyetler kapasiteyi etkiledi
11:58Lukaşenko’dan Tokayev’e: Amacın Kazakistan’da kaos çıkarmak olduğu açık
11:56Fatih Altaylı: Çok tepem atarsa, siyasi program yapmayı siyasi yazı yazmayı bırakırım
11:43BBP lideri Destici: Tasarrufa dikkat ediyorum, kasaptan et almıyorum, gidiyorum kuzuyu kestiriyorum
11:42İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor, oğlunun intiharından devlet kurumlarını sorumlu tuttu
11:40Metaverse arsaları 'Sahibinden'de satışa çıktı
11:10Kim Milyoner Olmak İster'e dava: 'Fenerbahçe ile alay edildi'
11:06İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
11:02İstanbul'da 200 bin lira değerinde musluk çalındı
10:58ABD'de uçağa tren çarptı
10:54KGAÖ toplantısında konuşan Putin: Kazakistan devletine yönelik tehdidi, dış ve iç güçler yarattı