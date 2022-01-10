https://tr.sputniknews.com/20220110/besim-tibuk-ramazani-kisa-sabitleyelim-oructa-su-icmek-serbest-olsun-1052573683.html
Besim Tibuk: Ramazan'ı kışa sabitleyelim, oruçta su içmek serbest olsun
Besim Tibuk: Ramazan'ı kışa sabitleyelim, oruçta su içmek serbest olsun
Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Tibuk, Müslümanların rahat oruç tutabilmesi için Ramazan ayının kışa sabitlenmesi, oruç sırasında da suyun serbest... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T12:41+0300
2022-01-10T12:41+0300
2022-01-10T12:47+0300
besim tibuk
türkiye
hac
su
yaz
oruç
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Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan eski Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Besim Tibuk, gazeteci Hasan Erçakıca ile YouTube üzerinden yaptığı söyleşide Ramazan ayı ile ilgili önerilerde bulundu.Ramazan ayında oruç tutan Müslümanların, özellikle yazın uzun günler ve hava sıcaklığı nedeniyle sıkıntı çektiklerini belirterek şunları söyledi:“İnsanlar neden eziyet çeksin? Hep kışta olsun. Takvimin düzeltilmesi lazım. Yazın oruç tutmak kolay mı? Bir de su içmiyorsun ya. Bir kere oruçta su içmeyi serbest bırakmak lazım.‘Suudi Arabistan'a en serin havanın olduğu Şubat-Mart'ta gidilsin’Bu kadar tarihte takvimlere düzenleme olmuş, Müslümanlar halen Sümerler'in Ay takvimini kullanıyor. Sümerler 10-11 gün düzeltme yapıyor, onu da yapmıyorlar. Bir de hac olayı var. Sen, yaz ayında hacca gitmenin ne olduğunu düşünebiliyor musun? Suudi Arabistan'da, o sıcakta.Müslüman bilginlere tavsiyem, oturup bir içtihat çıkarsınlar. Desinler ki biz Gregoryen takvimini kullanıyoruz. ama eski adlarını muhafaza ediyoruz. Ramazan ayı Aralık ayına denk gelecek. O zaman da hac 2.5 ay sonra Mart ayına denk gelecek. Suudi Arabistan'da en serin hava. Böylece Müslümanları büyük bir eziyetten kurtarıyorsun."
https://tr.sputniknews.com/20200512/eski-ldp-genel-baskani-besim-tibuk-hakkinda-suc-duyurusu-1042027936.html
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besim tibuk, hac, su, yaz, oruç
Besim Tibuk: Ramazan'ı kışa sabitleyelim, oruçta su içmek serbest olsun
12:41 10.01.2022 (güncellendi: 12:47 10.01.2022)
Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Tibuk, Müslümanların rahat oruç tutabilmesi için Ramazan ayının kışa sabitlenmesi, oruç sırasında da suyun serbest bırakılması önerisinde bulundu.
Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan eski Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Besim Tibuk
, gazeteci Hasan Erçakıca ile YouTube
üzerinden yaptığı söyleşide Ramazan ayı ile ilgili önerilerde bulundu.
Ramazan ayında oruç tutan Müslümanların, özellikle yazın uzun günler ve hava sıcaklığı nedeniyle sıkıntı çektiklerini belirterek şunları söyledi:
“İnsanlar neden eziyet çeksin? Hep kışta olsun. Takvimin düzeltilmesi lazım. Yazın oruç tutmak kolay mı? Bir de su içmiyorsun ya. Bir kere oruçta su içmeyi serbest bırakmak lazım.
‘Suudi Arabistan'a en serin havanın olduğu Şubat-Mart'ta gidilsin’
Bu kadar tarihte takvimlere düzenleme olmuş, Müslümanlar halen Sümerler'in Ay takvimini kullanıyor. Sümerler 10-11 gün düzeltme yapıyor, onu da yapmıyorlar. Bir de hac olayı var. Sen, yaz ayında hacca gitmenin ne olduğunu düşünebiliyor musun? Suudi Arabistan'da, o sıcakta.
Müslüman bilginlere tavsiyem, oturup bir içtihat çıkarsınlar. Desinler ki biz Gregoryen takvimini kullanıyoruz. ama eski adlarını muhafaza ediyoruz. Ramazan ayı Aralık ayına denk gelecek. O zaman da hac 2.5 ay sonra Mart ayına denk gelecek. Suudi Arabistan'da en serin hava. Böylece Müslümanları büyük bir eziyetten kurtarıyorsun."