https://tr.sputniknews.com/20220110/besim-tibuk-ramazani-kisa-sabitleyelim-oructa-su-icmek-serbest-olsun-1052573683.html

Besim Tibuk: Ramazan'ı kışa sabitleyelim, oruçta su içmek serbest olsun

Besim Tibuk: Ramazan'ı kışa sabitleyelim, oruçta su içmek serbest olsun

Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Tibuk, Müslümanların rahat oruç tutabilmesi için Ramazan ayının kışa sabitlenmesi, oruç sırasında da suyun serbest... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T12:41+0300

2022-01-10T12:41+0300

2022-01-10T12:47+0300

besim tibuk

türkiye

hac

su

yaz

oruç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052573646_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f7dd74a96f68e2cf9bbe36d8f9fc9e6c.jpg

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan eski Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Besim Tibuk, gazeteci Hasan Erçakıca ile YouTube üzerinden yaptığı söyleşide Ramazan ayı ile ilgili önerilerde bulundu.Ramazan ayında oruç tutan Müslümanların, özellikle yazın uzun günler ve hava sıcaklığı nedeniyle sıkıntı çektiklerini belirterek şunları söyledi:“İnsanlar neden eziyet çeksin? Hep kışta olsun. Takvimin düzeltilmesi lazım. Yazın oruç tutmak kolay mı? Bir de su içmiyorsun ya. Bir kere oruçta su içmeyi serbest bırakmak lazım.‘Suudi Arabistan'a en serin havanın olduğu Şubat-Mart'ta gidilsin’Bu kadar tarihte takvimlere düzenleme olmuş, Müslümanlar halen Sümerler'in Ay takvimini kullanıyor. Sümerler 10-11 gün düzeltme yapıyor, onu da yapmıyorlar. Bir de hac olayı var. Sen, yaz ayında hacca gitmenin ne olduğunu düşünebiliyor musun? Suudi Arabistan'da, o sıcakta.Müslüman bilginlere tavsiyem, oturup bir içtihat çıkarsınlar. Desinler ki biz Gregoryen takvimini kullanıyoruz. ama eski adlarını muhafaza ediyoruz. Ramazan ayı Aralık ayına denk gelecek. O zaman da hac 2.5 ay sonra Mart ayına denk gelecek. Suudi Arabistan'da en serin hava. Böylece Müslümanları büyük bir eziyetten kurtarıyorsun."

https://tr.sputniknews.com/20200512/eski-ldp-genel-baskani-besim-tibuk-hakkinda-suc-duyurusu-1042027936.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

besim tibuk, hac, su, yaz, oruç