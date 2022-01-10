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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında kendisine hakaret ettiği... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T17:44+0300
2022-01-10T17:44+0300
politika
recep tayyip erdoğan
engin özkoç
tazminat davası
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Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Özkoç'un partisinin Kocaeli İl Danışma Toplantısında Cumhurbaşkanı'nın kişilik haklarını ihlal eden isnatlarda bulunduğu iddia edildi.Özkoç'un, Erdoğan'a yönelik açıklamalarının "mesnetsiz ve kişilik haklarına ağır saldırı mahiyetinde" olduğu savunulan dilekçede, şu değerlendirmeye yer verildi:
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recep tayyip erdoğan, engin özkoç, tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası

17:44 10.01.2022
© AAEngin Özkoç
Engin Özkoç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunup 250 bin liralık tazminat davası açtı.
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Özkoç'un partisinin Kocaeli İl Danışma Toplantısında Cumhurbaşkanı'nın kişilik haklarını ihlal eden isnatlarda bulunduğu iddia edildi.
Özkoç'un, Erdoğan'a yönelik açıklamalarının "mesnetsiz ve kişilik haklarına ağır saldırı mahiyetinde" olduğu savunulan dilekçede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız, 40 yılı aşkın var olan bir yapının terör örgütü olarak ilan edilmesi ile devletten ve toplumdan tasfiyesi edilmesi mücadelesine liderlik etmiş ve çok önemli başarılar elde etmiştir. Bu nedenle FETÖ, Cumhurbaşkanımıza büyük bir husumet beslemektedir. Bu husumetin bir yansıması olarak 15 Temmuz darbe girişiminde, Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlemiştir. Bu husus, kesinleşen Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dava dosyası ile sabittir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, mağduru olduğu bir örgütün faili olarak gösterilmeye çalışmaktadır, ki bu nitelikteki iddiaların akıl ve mantıkla kabil-i telif olmadığı açıktır.

Bugün terör örgütlerinin egemen olmadığı, özgür ve bağımsız, bütünlüğünü muhafaza etmiş bir ülkede yaşıyorsak, bunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlı mücadelesinin payı büyüktür. Cumhurbaşkanımızı, canı pahasına mücadele ettiği terör örgütlerinin parçası veya yardımcısı olarak göstermek açık bir iftiradır ve kişilik haklarına ağır bir saldırıdır. Kaldı ki adı geçen kişi, bu nitelikteki kışkırtıcı açıklamalarını artık alışkanlık haline getirmiştir.

Geçmişte de benzeri mesnetsiz ve kışkırtıcı açıklamalar yaparak TBMM'de gerginliklerin fitilini ateşlemiş ve nahoş görüntülerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Hakaret kastı, yoruma mahal bırakmayacak şekilde ortadadır. Dava ve şikayet konusu söz ve eylemlerinin, düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında himaye edilmesi mümkün değildir.

Çünkü bu hürriyetlerin sağladığı yetkiler açıkça kötüye kullanmış, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kişilik haklarını ihlal ederek, ifade hürriyetinin sınırlarına tecavüz edilmiştir. Sonuç olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikayet dilekçesinde Engin Özkoç hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma açılması talep edilmiştir. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dilekçede ise 250 bin lira manevi tazminatın tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edilmiştir."

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