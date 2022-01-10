https://tr.sputniknews.com/20220110/esenyurtta-mahalle-sakinleri-ile-suriyeli-grup-arasindaki-kavgaya-iliskin-bakanliktan-aciklama-1052563990.html

Esenyurt’ta mahalle sakinleri ile Suriyeli grup arasındaki kavgaya ilişkin bakanlıktan açıklama

Esenyurt’ta mahalle sakinleri ile Suriyeli grup arasındaki kavgaya ilişkin bakanlıktan açıklama

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada, taraflardan biri sokak üzerindeki iş yerine sığındı. Diğer grup ise o iş yerini taşladı, tekme ve... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T06:04+0300

2022-01-10T06:04+0300

2022-01-10T06:11+0300

türkiye

esenyurt

içişleri bakanlığı

kavga

ismail çataklı

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Olay, 21.00 sıralarında, Bağlarçeşme Mahallesi Bağlar Çeşme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri cadde üzerindeki iş yerine sığındı.Onları kovalayan diğer grup ise iş yerinin camlarını taşlamaya başladı. Bunun üzerine hızla iş yerinin kepenkleri kapatıldı. Öfkeli grup, kepenklere yumruk ve tekmeler ile vurmaya başladı. İki kişi, aldığı darbeler ile hafif şekilde yaralandı. Durum, çevredekiler tarafından polis ekiplerine bildirildi. Polisin gelmesiyle saldırgan grup, olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekiplerinin incelemesinde, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. 7 kişiyi gözaltına alan polis, olayla ilgili çalışma başlattı.'Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun'İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenyurt'ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kolluk kuvvetlerimizin müdahalesi ile sona erdi. Sorumlular gözaltına alındı. Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

türkiye

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esenyurt, içişleri bakanlığı, kavga, ismail çataklı