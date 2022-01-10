Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220110/hdpli-semra-guzel-hakkinda-fezleke-hazirlandi-1052585379.html
HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı
HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderildi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T17:12+0300
2022-01-10T17:12+0300
2022-01-10T17:33+0300
politika
fezleke
semra güzel
hdp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052585443_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5712a2a30f1df5163a8371836e7271e4.jpg
PKK'lı Volkan Bora'nın, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.Başsavcılık tarafından Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.Adıyaman'da 2017'de PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lının cep telefonu incelemesinde HDP'li milletvekili Semra Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220110/sentop-hdpli-semra-guzel-fotograflari-icin-anayasa-geregi-yapilmalidir-1052577352.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052585443_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_f73e3187b5a8e99676ec137c2869604d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fezleke, semra güzel, hdp
HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı 17:12 10.01.2022 (güncellendi: 17:33 10.01.2022)
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
PKK'lı
Volkan Bora'nın, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Başsavcılık tarafından
Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Adıyaman'da 2017'de PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lının cep telefonu incelemesinde HDP'li milletvekili
Semra Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti.