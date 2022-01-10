https://tr.sputniknews.com/20220110/icisleri-bakani-soyludan-kadina-siddet-aciklamasi-bu-yil-hedefimiz-erkekler-1052582981.html

İçişleri Bakanı Soylu'dan kadına şiddet açıklaması: Bu yıl hedefimiz erkekler

İçişleri Bakanı Soylu'dan kadına şiddet açıklaması: Bu yıl hedefimiz erkekler

İçişleri Bakanı Soylu, “Bu yıl hedefimiz erkekler. Adım adım Türkiye’deki bütün erkeklere aile içi ve kadına karşı şiddet konusunda neler yapmamaları lazım... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T16:20+0300

2022-01-10T16:20+0300

2022-01-10T16:25+0300

kadına şiddet

türkiye

süleyman soylu

çalışma

kades

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Sağlık Bakan yardımcısı Sabahhattin Aydın katıldı. Dört bakanın katıldığı toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda 2022 yılında izlenecek yol haritası hakkında bilgilendirmeler yapıldı.Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Soylu, “Yıllara göre yaptığımız çalışmalar ve ortaya koyduğumuz eylem planları bizim bu konuda hem atacağımız adımları hem yol haritamızı hem de ödevlerimizi çok önemli bir şekilde ortaya koymaktadır. Hepimizin sorumlulukları var ve bunları yerine getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.‘‘Ben buradan nasıl bir siyaset üretirim de mevcut siyasi anlayışını yıpratırım’ anlayışı var’Bakan Soylu, kadına şiddetle mücadele ve aile içi şiddetle mücadelenin yalnızca Türkiye’de sadece bir kesimin veya dünyada bir kesimin meselesi olmadığını söyledi:Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamasının uluslararası bir ödül aldığını hatırlatan Bakan Soylu, “Bizim ödülümüz bu konuda sıfır hadisenin olmasıdır. KADES yaklaşık 3 milyon 52 bin kadınımız tarafından indirildi. Bugüne kadar 279 bin ihbar oldu ve bunun 159 bin ihbarı gerçek ihbardı” ifadelerini kullandı.81 ilde aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddete yönelik mücadele büroların kurulduğunu bildiren Soylu, “Bunların toplam sayısı bin 102 ve hem polis hem jandarmadan oluşuyor. Geçmişte müracaat eden ve ben bu işten vazgeçtim diyeni de karar olsa da olmasa da takip eden, hal hatır soran ve sürekli sahayı takip eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Bunu da sürekli devam ettireceğiz. Mümkün olduğunca sahadaki vakaların takibini gerçekleştiren bir anlayışa büründüğümüzü ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.‘Bu yıl bir uygulama başlattık’Bakan Soylu kadının korunmasına yönelik önemli adımlar atıldığını ve atmaya da devam edildiğinin altını çizerek şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211125/soylu-bu-yil-251-kadin-cinayeti-islendi-1051129659.html

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kadına şiddet, süleyman soylu, çalışma, kades