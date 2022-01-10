Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220110/ingiltere-premier-ligde-3-9-ocak-tarihlerinde-72-koronavirus-vakasi-1052595139.html
İngiltere Premier Lig'de 3-9 Ocak tarihlerinde 72 koronavirüs vakası
İngiltere Premier Lig'de 3-9 Ocak tarihlerinde 72 koronavirüs vakası
İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 72 kişinin sonucu pozitif çıktı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T22:49+0300
2022-01-10T22:49+0300
2022-01-10T22:49+0300
spor
ingiltere
premier lig
vaka
pozitif
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052595112_0:38:1200:713_1920x0_80_0_0_1c977559e5d164bfce7c1f899d1be865.jpg
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 3-9 Ocak tarihlerinde uygulanan 12 bin 973 test sonucunda 72 pozitif vaka saptandı.27 Aralık'ta 103 kişiyle rekorun yaşandığı ligde, üst üste ikinci hafta vaka sayısında düşüş yaşandı.
https://tr.sputniknews.com/20220107/newcastle-unitedin-ilk-resmi-transferi-atletico-madridden-kieran-trippier-1052500327.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052595112_115:0:1182:800_1920x0_80_0_0_56ffa4156bd5b07ca9a3d681dcfbc472.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, premier lig, vaka, pozitif, koronavirüs
İngiltere Premier Lig'de 3-9 Ocak tarihlerinde 72 koronavirüs vakası
İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 72 kişinin sonucu pozitif çıktı.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 3-9 Ocak tarihlerinde uygulanan 12 bin 973 test sonucunda 72 pozitif vaka saptandı.
27 Aralık'ta 103 kişiyle rekorun yaşandığı ligde, üst üste ikinci hafta vaka sayısında düşüş yaşandı.