Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220110/israil-basbakani-bennett-nufusumuzun-yuzde-40i-kovid-19a-yakalanabilir-1052561393.html
İsrail Başbakanı Bennett: Nüfusumuzun yüzde 40'ı Kovid-19'a yakalanabilir
İsrail Başbakanı Bennett: Nüfusumuzun yüzde 40'ı Kovid-19'a yakalanabilir
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Kovid-19'un Omicron varyantının yayıldığı son dalgada, nüfusun yaklaşık yüzde 40'ına karşılık gelen 2-4 milyon arasında... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T01:36+0300
2022-01-10T01:38+0300
koronavirüs
israil
naftali bennett
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103212/77/1032127720_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_b85ae5d585cee10bb106c4b2d973ba9e.jpg
İsrail Başbakanı Bennett, haftalık kabine toplantısının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, hükümete sunulan bilgiye göre salgının son dalgasında 2-4 milyon arasında İsraillinin Kovid-19'a yakalanacağını duyurdu.Ekonomiyi mümkün olduğunca işler kılmak, yaşlı, hasta ve ciddi hastalık riski taşıyanları korumak ve bu nüfusun hastaneye kaldırılmasını engellemek hedefini koruduklarını belirten Bennett, Kovid-19'a karşı geliştirilen ilaçlardan stokladıklarını aktardı.Bennett, huzurevlerini korumaya en yüksek öncelik verdiklerini buralara 1,5 milyon hızlı antijen test kiti aktardıklarını belirtti.Hastanelerin yüksek hasta sayıları için hazırlandığını ifade eden Bennett, aşıların Kovid-19'a karşı dördüncü dozunun yaşlı ve sağlık çalışanları için sunulduğunu ve çeyrek milyon kişiye uygulandığını kaydetti.Bennett, yüksek seyreden vaka sayıları nedeniyle laboratuvarlarda yoğunluk yaşandığını, PCR sonuçlarının çıkmasının gecikebileceğini, bu arada pozitif kişilerin diğerlerine virüs bulaştırabileceği endişesiyle hızlı test kitlerinin kullanımına izin verdiklerini anlattı.Okullardaki tüm öğretmen ve öğrencilere ücretsiz üç test kiti dağıtımına başlandığına işaret eden Bennett, test merkezlerindeki sıralar ve yüksek maliyetli test ücretlerinin farkında olduklarını, sağlık şirketleriyle tedarikin arttırılması için görüştüklerini bu sayede fiyatların düşeceğini hesapladıklarını paylaştı.Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre, uzmanlar grubu toplanacak ve dördüncü doz Kovid-19 aşısının daha fazla gruba uygulanması görüşülecek.İsrail'de ağır hasta sayısının bir günde yüzde 22 artışla yüzde 205'e çıktığı, 22 Aralık'ta 76 olarak kaydedilen rakamın 18 günde üç katına çıktığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220105/israilde-koronavirus-vaka-sayisi-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesinde-1052425709.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103212/77/1032127720_388:0:3500:2334_1920x0_80_0_0_96495ff1cac49a5db3d14553079bfc00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, naftali bennett, koronavirüs, kovid-19

İsrail Başbakanı Bennett: Nüfusumuzun yüzde 40'ı Kovid-19'a yakalanabilir

01:36 10.01.2022 (güncellendi: 01:38 10.01.2022)
© REUTERS / Jim Hollanderİsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett
İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Jim Hollander
Abone ol
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Kovid-19'un Omicron varyantının yayıldığı son dalgada, nüfusun yaklaşık yüzde 40'ına karşılık gelen 2-4 milyon arasında kişinin Kovid-19'a yakalanabileceğini bildirdi.
İsrail Başbakanı Bennett, haftalık kabine toplantısının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, hükümete sunulan bilgiye göre salgının son dalgasında 2-4 milyon arasında İsraillinin Kovid-19'a yakalanacağını duyurdu.
Ekonomiyi mümkün olduğunca işler kılmak, yaşlı, hasta ve ciddi hastalık riski taşıyanları korumak ve bu nüfusun hastaneye kaldırılmasını engellemek hedefini koruduklarını belirten Bennett, Kovid-19'a karşı geliştirilen ilaçlardan stokladıklarını aktardı.
Bennett, huzurevlerini korumaya en yüksek öncelik verdiklerini buralara 1,5 milyon hızlı antijen test kiti aktardıklarını belirtti.
Hastanelerin yüksek hasta sayıları için hazırlandığını ifade eden Bennett, aşıların Kovid-19'a karşı dördüncü dozunun yaşlı ve sağlık çalışanları için sunulduğunu ve çeyrek milyon kişiye uygulandığını kaydetti.
Bennett, yüksek seyreden vaka sayıları nedeniyle laboratuvarlarda yoğunluk yaşandığını, PCR sonuçlarının çıkmasının gecikebileceğini, bu arada pozitif kişilerin diğerlerine virüs bulaştırabileceği endişesiyle hızlı test kitlerinin kullanımına izin verdiklerini anlattı.
İsrail - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
KORONAVİRÜS
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesinde
5 Ocak, 12:54
Okullardaki tüm öğretmen ve öğrencilere ücretsiz üç test kiti dağıtımına başlandığına işaret eden Bennett, test merkezlerindeki sıralar ve yüksek maliyetli test ücretlerinin farkında olduklarını, sağlık şirketleriyle tedarikin arttırılması için görüştüklerini bu sayede fiyatların düşeceğini hesapladıklarını paylaştı.
Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre, uzmanlar grubu toplanacak ve dördüncü doz Kovid-19 aşısının daha fazla gruba uygulanması görüşülecek.
İsrail'de ağır hasta sayısının bir günde yüzde 22 artışla yüzde 205'e çıktığı, 22 Aralık'ta 76 olarak kaydedilen rakamın 18 günde üç katına çıktığı belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:36İsrail Başbakanı Bennett: Nüfusumuzun yüzde 40'ı Kovid-19'a yakalanabilir
01:25Karaman’da bisküvi fabrikasında yangın: 'Kontrol altına almaya çalışıyoruz'
01:17Evsiz adam doğum gününü köpeklerle kutladı
01:07Patrik Theophilos: Hristiyanların Kudüs'teki varlığı tehdit altında
00:39Rusya: Nusra teröristleri İdlib’de altı kez ateş açtı, bir Suriyeli asker yaralandı
00:38Cenevre’de Amerikan heyetinin başkanı ile bir araya gelen Ryabkov: Görüşme müthişti
00:15Esenyurt’ta mahalle sakinleri ile Suriyeli grup arasında kavga: 7 kişi gözaltına alındı
00:09Sokakta yaşayan köpeğe şiddet: Zanlı gözaltına alındı
00:06Brezilya'da turist teknelerinin üzerine kaya düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
DünKazakistan'ın Atırau bölgesinde durum kontrol altına alındı, Taraz’daki durum istikrara kavuşuyor
DünOtomobil sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldıran taksicinin şoför kartı İBB tarafından iptal edildi
DünNew York'taki apartman yangınında 19 kişi öldü: 'Modern zamanların en kötü yangınlarından biri'
DünEğitime kar engeli: 3 ilde okullar yarın tatil
DünBerlin'de 20 bin hane elektriksiz kaldı
DünAnkara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Umut: Bir Yurt Hikayesi' belgeseli
DünVarank'tan Babacan'a: Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili, ah Fren Ali ah
DünAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık doğalgaz desteğine ilişkin tarih verdi
DünÜniversite öğrencisi kadının 7'nci kattan düştüğü iddiası: 2’si polis 3 kişi gözaltına alındı
Dünİsveç Başbakanının evinde yasa dışı göçmen kadının çalıştığı ortaya çıktı
DünSosyal medyada yaptıkları canlı yayın sırasında uyuşturucu kullanan 2 kişi tutuklandı