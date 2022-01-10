https://tr.sputniknews.com/20220110/kazakistana-baris-gucu-gonderen-kgao-ulkelerinin-olaganustu-toplantisi-basladi-1052569274.html

Tokayev: Kazakistan bir darbe girişiminin üstesinden geldi

Tokayev: Kazakistan bir darbe girişiminin üstesinden geldi

Kazakistan’ barış güçlerini gönderen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerinin olağanüstü toplantısında konuşan Tokayev, "Kazakistan bir darbe girişiminin... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T10:54+0300

2022-01-10T10:54+0300

2022-01-10T11:22+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

rusya

belarus

kazakistan

ermenistan

tacikistan

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

kgaö

toplantı

kasım cömert tokayev

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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkesi liderlerinin Kazakistan’ın çağrısı ile yapılan olağanüstü toplantısı başladı. Toplantı, Kazakistan’da yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan ancak sonra şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle düzenleniyor.Saldırgan ve yağmacı grupların ülkenin pek çok kentinde devlet ve kamu binalarını tahrip etmeye başlaması ve güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarının ardından ardından, Devlet Başkanı Comert Kasım Tokayev, KGAÖ üyelerinin barış güçlerini ülkeye çağırmıştı. KGAÖ barış güçleri, ülkedeki şiddet olaylarını bastırmak için Kazak güvenlik kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonlara katılmıyor, ülkedeki önemli devlet binalarını koruyorlar. Kazakistan’a 6 Ocak’ta gönderilmeye başlayan KGAÖ barış güçleri içinde Rusya, Belarus, Kırgızistan, Ermenistan ve Tacikistan askerleri yer alıyor.Kazak lider Tokayev, KGAÖ ülkelerinin olağanüstü toplantısında, ülkesinde yaşananların ‘darbe girişimi’ olarak tanımladı ve “Kazakistan bir darbe girişiminin üstesinden gelmiştir” dedi.Tokayev, ülkesindeki şiddet olaylarının bir merkezden koordine edildiğini ve önceden hazırlandığını ifade etti.Kazakistan Devlet Başkanı, ülkesinin finansal merkezi sayılan ve saldırgan gruplar ile Kazak güvenlik güçleri arasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı Almatı kenti ile dokuz bölgenin şiddet olayları sırasında haydutlar tarafından yer yer ele geçirildiğini kaydetti.Tokayev ayrıca, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün Kazakistan’a barış gücü olarak 2 bin 30 asker ile 250 parça askeri teçhizat gönderdiğini belirtti.Kazak lider, sivillere karşı savaş açmadıkları ve açmayacakları vurgusunu yaptı. Kazakistan’da düzenin sağlandığını ancak ‘teröristlere karşı operasyonların devam edeceğini’ ekledi.Tokayev, ülkede sürdürülen terörle mücadele operasyonu ile KGAÖ barış gücü misyonunun yakında sona erececeğini de belirtti.Kazakistan lideri, ülkesindeki şiddet olayları sırasında 16 Kazak güvenlik gücünün yaşamını yitirdiğini, bin 300’ünün de yaralandığını bildiklerini söyledi. Şiddet olayları yüzünden hayatını kaybeden sivillerin sayısını doğrulamaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.Tokayev, ülkesinde protestoların başlamasından hemen sonra görevden aldığı hükümette yer almasını istediği adayların listesini yarın açıklayacağını da yineledi.'Bir saldırganlık eylemi'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, KGAÖ olağanüstü toplantısındaki açıklamalarında, Kazakistan’da yaşananlara ilişkin, “Bu Kazakistan’a karşı saldırı, bir saldırganlık eylemidir” dedi. Rusya lideri, Kazakistan’da şiddet olaylarına karışan saldırganların ‘uluslararası teröristlerin ülke dışındaki kamplarında eğitimden geçtiklerinin açık olduğunu’ ifade etti.Putin, “Kazakistan devletine yönelik tehdidi, dış ve iç güçler yaratmıştır; mesele gaz fiyatları değil” ifadelerini kullandı.Putin Kazakistan’da yaşananlar için, ‘Kazakistan’ın güvenliğiyle ilgili benzeri görülmemiş bir sınavla karşı karşıya kaldığını’ söyledi. Rusya lideri, Kazak lider Tokayev’in çağrısı üstüne ülkeye giden KGAÖ barış güçlerinin sınırlı bir süre için buraya gönderildiği vurgusunu yaptı.

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rusya, belarus, kazakistan, ermenistan, tacikistan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kgaö, toplantı, kasım cömert tokayev