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Macaristan Başbakanı Orban'dan Tokayev'e: Kazakistan'la dayanışma içindeyiz
Macaristan Başbakanı Orban'dan Tokayev'e: Kazakistan'la dayanışma içindeyiz
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Başbakan Viktor Orban'ın Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'le telefon görüşmesi yaptığını belirtti... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T19:25+0300
2022-01-10T19:25+0300
dünya
kazakistan
macaristan
peter szijjarto
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "Başbakan Orban, bugün Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev'le konuşarak dayanışma içinde olduğunu belirtti ve çok sayıdaki can kaybı nedeniyle taziyelerini sundu. Elbette yardım da teklif ettik" dedi.'Rusya Savunma Bakanlığı, 6 Macar'ı Kazakistan'dan tahliye etti'Bu arada Szijjarto, Rusya'nın Kazakistan'dan 6 Macar vatandaşını tahliye ettiğini belirtti.Szijjarto, "Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçak, Kazakistan'dan 6 Macaristan vatandaşı ve onların aile bireyleriyle havalandı. Varış noktası Rusya. Kurtarılan vatandaşlarımızı orada Macar ordusunun uçağı bekleyecek" ifadelerini kullandı.
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kazakistan, macaristan, peter szijjarto

Macaristan Başbakanı Orban'dan Tokayev'e: Kazakistan'la dayanışma içindeyiz

19:25 10.01.2022
© REUTERS / Bernadett SzaboMacaristan Başbakanı Viktor Orban
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Bernadett Szabo
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Başbakan Viktor Orban'ın Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'le telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Szijjarto, Rusya, 6 Macar vatandaşını Kazakistan'dan tahliye ettiğini de söyledi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "Başbakan Orban, bugün Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev'le konuşarak dayanışma içinde olduğunu belirtti ve çok sayıdaki can kaybı nedeniyle taziyelerini sundu. Elbette yardım da teklif ettik" dedi.

'Rusya Savunma Bakanlığı, 6 Macar'ı Kazakistan'dan tahliye etti'

Bu arada Szijjarto, Rusya'nın Kazakistan'dan 6 Macar vatandaşını tahliye ettiğini belirtti.
Szijjarto, "Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçak, Kazakistan'dan 6 Macaristan vatandaşı ve onların aile bireyleriyle havalandı. Varış noktası Rusya. Kurtarılan vatandaşlarımızı orada Macar ordusunun uçağı bekleyecek" ifadelerini kullandı.
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