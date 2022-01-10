https://tr.sputniknews.com/20220110/mehmet-barlas-kitleler-ucuzluk-refah-ve-saglik-bekliyor-benzin-ve-dogalgazda-indirime-gidilmeli-1052574917.html
Mehmet Barlas: Kitleler ucuzluk, refah ve sağlık bekliyor, benzin ve doğalgazda indirime gidilmeli
Mehmet Barlas: Kitleler ucuzluk, refah ve sağlık bekliyor, benzin ve doğalgazda indirime gidilmeli
Sabah gazetesi baş yazarı Mehmet Barlas, birçok üründe indirime gidilmesi gerektiğini belirterek, "Kitleler ucuzluk, refah ve sağlık bekliyor. Bunlara ilk... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T13:06+0300
2022-01-10T13:06+0300
2022-01-10T13:06+0300
türkiye
enflasyon
mehmet barlas
doğalgaz
benzin
indirim
enerji
dolar
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Barlas, 'Kılıçdaroğlu'nu Dinlemeyin' başlıklı yazısında, "PKK'lı kadroların sızdığı, FETÖ'cü kitlelerin yol gösterdiği bir siyasi akım hem hastalıklarla boğuşacak, hem ulusal ekonomiyi güçlendirecek, hem de Türkiye'ye dönük terörist girişimleri etkisiz kılacak. Bu masalı kime anlatırsanız anlatın buna sadece cadı masalı derler" dedi.AK Parti'ye 'sakin olma' çağrısında bulunan Barlas, "Her türlü saçmalığa aynı sertlikte cevap vermek onlarla aynı düzeye getiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu ağzından çıkan sözlerin pek azını kulağıyla duyan bir kişi. Onun her lafına bir cevap üretmek sadece abesle iştigaldir" görüşünü dile getirdi.Barlas yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Türkiye'nin bundan sonra yapması gereken soğukkanlı bir ekonomi politikası izlemektir. Yani maaşlara yapılan artışlarla vatandaşın ekonomisi arasındaki açık da gidermeli. Bu açığın adı da enflasyon değil mi? Yani ekonomiden anlayanlar seslerini yükseltmeli ve anlamayanlar da susmalıdır. Kısacası Türkiye'nin akla ihtiyacı var."Kitlelerin ucuzluk, refah ve sağlık beklediğini aktaran Sabah yazarı, "Bunlara ilk cevap olarak benzin ve doğalgazda indirime gidilmeli. Dolar'ı 18 liradan indirdik ama neticede 13 lira yine de fazla. Bu acı gerçekler siyasetin sürekli gündeminde olmalı" ifadesini kullandı.
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enflasyon, mehmet barlas, doğalgaz, benzin, indirim, enerji, dolar
Mehmet Barlas: Kitleler ucuzluk, refah ve sağlık bekliyor, benzin ve doğalgazda indirime gidilmeli
Sabah gazetesi baş yazarı Mehmet Barlas, birçok üründe indirime gidilmesi gerektiğini belirterek, "Kitleler ucuzluk, refah ve sağlık bekliyor. Bunlara ilk cevap olarak benzin ve doğalgazda indirime gidilmeli. Dolar'ı 18 liradan indirdik ama neticede 13 lira yine de fazla. Bu acı gerçekler siyasetin sürekli gündeminde olmalı" dedi.
Barlas, 'Kılıçdaroğlu'nu Dinlemeyin'
başlıklı yazısında
, "PKK'lı kadroların sızdığı, FETÖ'cü kitlelerin yol gösterdiği bir siyasi akım hem hastalıklarla boğuşacak, hem ulusal ekonomiyi güçlendirecek, hem de Türkiye'ye dönük terörist girişimleri etkisiz kılacak. Bu masalı kime anlatırsanız anlatın buna sadece cadı masalı derler"
dedi.
AK Parti'ye 'sakin olma' çağrısında bulunan Barlas, "Her türlü saçmalığa aynı sertlikte cevap vermek onlarla aynı düzeye getiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu ağzından çıkan sözlerin pek azını kulağıyla duyan bir kişi. Onun her lafına bir cevap üretmek sadece abesle iştigaldir" görüşünü dile getirdi.
Barlas yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Türkiye'nin bundan sonra yapması gereken soğukkanlı bir ekonomi politikası izlemektir. Yani maaşlara yapılan artışlarla vatandaşın ekonomisi arasındaki açık da gidermeli. Bu açığın adı da enflasyon değil mi? Yani ekonomiden anlayanlar seslerini yükseltmeli ve anlamayanlar da susmalıdır. Kısacası Türkiye'nin akla ihtiyacı var."
Kitlelerin ucuzluk, refah ve sağlık beklediğini aktaran Sabah yazarı, "Bunlara ilk cevap olarak benzin ve doğalgazda indirime gidilmeli. Dolar'ı 18 liradan indirdik ama neticede 13 lira yine de fazla. Bu acı gerçekler siyasetin sürekli gündeminde olmalı" ifadesini kullandı.