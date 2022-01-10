https://tr.sputniknews.com/20220110/merkez-bankasi-duyurdu-yeni-banknotlar-bugun-tedavule-giriyor-1052566687.html
Merkez bankası duyurdu: Yeni banknotlar bugün tedavüle giriyor
Merkez bankası duyurdu: Yeni banknotlar bugün tedavüle giriyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T09:59+0300
2022-01-10T09:59+0300
2022-01-10T10:00+0300
ekonomi
merkez bankası
yeni banknot
banknot
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TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı olacak.I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek.
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MIA „Rosiya Segodnya“
merkez bankası, yeni banknot, banknot
Merkez bankası duyurdu: Yeni banknotlar bugün tedavüle giriyor
09:59 10.01.2022 (güncellendi: 10:00 10.01.2022)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek.
TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı
. Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı olacak.
I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek.