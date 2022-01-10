https://tr.sputniknews.com/20220110/merkez-bankasi-duyurdu-yeni-banknotlar-bugun-tedavule-giriyor-1052566687.html

Merkez bankası duyurdu: Yeni banknotlar bugün tedavüle giriyor

Merkez bankası duyurdu: Yeni banknotlar bugün tedavüle giriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T09:59+0300

2022-01-10T09:59+0300

2022-01-10T10:00+0300

ekonomi

merkez bankası

yeni banknot

banknot

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TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı olacak.I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek.

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merkez bankası, yeni banknot, banknot