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https://tr.sputniknews.com/20220110/oyuncu-bob-saget-65-yasinda-hayatini-kaybetti-1052563006.html
Oyuncu Bob Saget 65 yaşında hayatını kaybetti
Oyuncu Bob Saget 65 yaşında hayatını kaybetti
Full House dizisiyle tanınan komedyen ve aktör Bob Saget 65 yaşında yaşamını yitirdi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T03:46+0300
2022-01-10T03:46+0300
2022-01-10T03:51+0300
bob saget
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TMZ.com'un aktardığına göre televizyon yıldızı Bob Saget, Orlando'da Ritz-Carlton otelinde yaşamını yitirdi.Saget, Türkiye'de 'Bizim Ev' olarak ekranlara gelen ünlü Full House dizisinin başrolünde yıllarca rol almıştı.
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bob saget
Oyuncu Bob Saget 65 yaşında hayatını kaybetti 03:46 10.01.2022 (güncellendi: 03:51 10.01.2022) Ayrıntılar geliyor
Full House dizisiyle tanınan komedyen ve aktör Bob Saget 65 yaşında yaşamını yitirdi.
TMZ.com'un
aktardığına göre
televizyon yıldızı Bob Saget, Orlando'da Ritz-Carlton otelinde yaşamını yitirdi.
Saget, Türkiye'de 'Bizim Ev' olarak ekranlara gelen ünlü Full House dizisinin başrolünde yıllarca rol almıştı.