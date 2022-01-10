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https://tr.sputniknews.com/20220110/polisi-gorunce-uyusturucu-dolu-kavanozu-disari-atti-1052568188.html
Polisi görünce uyuşturucu dolu kavanozu dışarı attı
Polisi görünce uyuşturucu dolu kavanozu dışarı attı
İzmir'i Çiğli ilçesinde ticari taksi içerisindeki kişiler, polisi görünce içi uyuşturucu dolu cam kavanozu araçtan dışarı fırlattı. Polis ekipleri tarafından... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-10T10:12+0300
türkiye
izmir
türkiye
polis
çiğli
uyuşturucu
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İzmir'de seyir halinde olan ticari taksi içerisinde bulunan O.B., polis ekiplerini görünce cam bir kavanozu araçtan dışarı attı.Kavanozun dışarı atıldığını gören Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ticari taksiyi durdurdu. Taksi içerisinde bulunan O.B. ve S.Ç.'nin şüpheli tavırları üzerine araca göz gezdiren polis ekipleri, bir miktar esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirdi.Kavanoz içerisinden esrar çıktıÖte yandan şüphelilerin araçtan fırlattığı cam kavanoz da polisler tarafından bulundu. Kavanoz içerisinden toplam 120 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan O.B. ve S.Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220105/polisi-gorunce-uyusturucuyu-yere-firlatti-1052425520.html
türkiye
izmir
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izmir, türkiye, polis, çiğli, uyuşturucu

Polisi görünce uyuşturucu dolu kavanozu dışarı attı

10:12 10.01.2022
© İHAUyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© İHA
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İzmir'i Çiğli ilçesinde ticari taksi içerisindeki kişiler, polisi görünce içi uyuşturucu dolu cam kavanozu araçtan dışarı fırlattı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin, polisi görünce araç içerisine de uyuşturucu gizledikleri ortaya çıktı.
İzmir'de seyir halinde olan ticari taksi içerisinde bulunan O.B., polis ekiplerini görünce cam bir kavanozu araçtan dışarı attı.
Kavanozun dışarı atıldığını gören Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ticari taksiyi durdurdu. Taksi içerisinde bulunan O.B. ve S.Ç.'nin şüpheli tavırları üzerine araca göz gezdiren polis ekipleri, bir miktar esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Kavanoz içerisinden esrar çıktı

Öte yandan şüphelilerin araçtan fırlattığı cam kavanoz da polisler tarafından bulundu. Kavanoz içerisinden toplam 120 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan O.B. ve S.Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Polisi görünce uyuşturucuyu yere fırlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
TÜRKİYE
Polisi görünce uyuşturucuyu yere fırlattı
5 Ocak, 13:05
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