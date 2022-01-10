https://tr.sputniknews.com/20220110/polisi-gorunce-uyusturucu-dolu-kavanozu-disari-atti-1052568188.html

Polisi görünce uyuşturucu dolu kavanozu dışarı attı

Polisi görünce uyuşturucu dolu kavanozu dışarı attı

İzmir'i Çiğli ilçesinde ticari taksi içerisindeki kişiler, polisi görünce içi uyuşturucu dolu cam kavanozu araçtan dışarı fırlattı. Polis ekipleri tarafından... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

izmir

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polis

çiğli

uyuşturucu

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İzmir'de seyir halinde olan ticari taksi içerisinde bulunan O.B., polis ekiplerini görünce cam bir kavanozu araçtan dışarı attı.Kavanozun dışarı atıldığını gören Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ticari taksiyi durdurdu. Taksi içerisinde bulunan O.B. ve S.Ç.'nin şüpheli tavırları üzerine araca göz gezdiren polis ekipleri, bir miktar esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirdi.Kavanoz içerisinden esrar çıktıÖte yandan şüphelilerin araçtan fırlattığı cam kavanoz da polisler tarafından bulundu. Kavanoz içerisinden toplam 120 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan O.B. ve S.Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220105/polisi-gorunce-uyusturucuyu-yere-firlatti-1052425520.html

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izmir, türkiye, polis, çiğli, uyuşturucu