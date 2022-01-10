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THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun 21. hafta maçı ertelendi
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun 21. hafta maçı ertelendi
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T23:42+0300
2022-01-10T23:42+0300
spor
thy avrupa ligi
zenit
olympiakos
fenerbahçe beko
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Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan ALBA Berlin'in, 21. hafta maçı için yaptığı erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.Fenerbahçe Beko'nun, ligin 20. haftasında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos ile yapacağı karşılaşma ise oynanacak.Öte yandan, Olympiakos ile Zenit arasında 13 Ocak Perşembe günü oynanması planlanan 21. hafta karşılaşması da Rus temsilcisindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.Ligde 19. hafta müsabakalarının tamamı, takımlardaki Kovid-19 vakaları sebebiyle oynanamamıştı. Son gelişmelerin ardından 20. haftada beş, 21. haftada ise iki maça erteleme kararı çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20220107/thy-avrupa-liginde-tum-maclar-iptal-1052493716.html
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thy avrupa ligi, zenit, olympiakos, fenerbahçe beko, alba berlin

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun 21. hafta maçı ertelendi

23:42 10.01.2022
© AAFenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan ALBA Berlin'in, 21. hafta maçı için yaptığı erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.
Fenerbahçe Beko'nun, ligin 20. haftasında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos ile yapacağı karşılaşma ise oynanacak.
Öte yandan, Olympiakos ile Zenit arasında 13 Ocak Perşembe günü oynanması planlanan 21. hafta karşılaşması da Rus temsilcisindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Ligde 19. hafta müsabakalarının tamamı, takımlardaki Kovid-19 vakaları sebebiyle oynanamamıştı. Son gelişmelerin ardından 20. haftada beş, 21. haftada ise iki maça erteleme kararı çıktı.
THY Avrupa Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
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THY Avrupa Ligi'nde tüm maçlar iptal
7 Ocak, 11:02
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