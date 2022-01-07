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THY Avrupa Ligi'nde tüm maçlar iptal
THY Avrupa Ligi'nde tüm maçlar iptal
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan AX Armani Exchange Milan-Zenit karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T11:02+0300
2022-01-07T11:02+0300
koronavirüs
basketbol
thy avrupa ligi
koronavirüs
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
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Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Zenit'in AX Armani Exchange Milan ile bugün yapacağı maçın ertelendiği belirtildi.Böylece 19. haftada oynanması planlanan 9 maçın tamamı, Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelenmiş oldu.Daha önce Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova-Barcelona, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos, Anadolu Efes-Bayern Münih ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları tehir edilmişti. Müsabakaların oynanacağı tarihler, Avrupa Ligi yönetimi tarafından daha sonra açıklanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220105/thy-avrupa-ligine-koronavirus-engeli-1052418299.html
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basketbol, thy avrupa ligi, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri

THY Avrupa Ligi'nde tüm maçlar iptal

11:02 07.01.2022
© AATHY Avrupa Ligi
THY Avrupa Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan AX Armani Exchange Milan-Zenit karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Zenit'in AX Armani Exchange Milan ile bugün yapacağı maçın ertelendiği belirtildi.
Böylece 19. haftada oynanması planlanan 9 maçın tamamı, Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelenmiş oldu.
Daha önce Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova-Barcelona, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos, Anadolu Efes-Bayern Münih ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları tehir edilmişti. Müsabakaların oynanacağı tarihler, Avrupa Ligi yönetimi tarafından daha sonra açıklanacak.
THY Avrupa Ligi'ne koronavirüs engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
KORONAVİRÜS
THY Avrupa Ligi'ne koronavirüs engeli
5 Ocak, 10:07
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