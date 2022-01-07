https://tr.sputniknews.com/20220107/thy-avrupa-liginde-tum-maclar-iptal-1052493716.html

THY Avrupa Ligi'nde tüm maçlar iptal

THY Avrupa Ligi'nde tüm maçlar iptal

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan AX Armani Exchange Milan-Zenit karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T11:02+0300

2022-01-07T11:02+0300

2022-01-07T11:02+0300

koronavirüs

basketbol

thy avrupa ligi

koronavirüs

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

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Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Zenit'in AX Armani Exchange Milan ile bugün yapacağı maçın ertelendiği belirtildi.Böylece 19. haftada oynanması planlanan 9 maçın tamamı, Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelenmiş oldu.Daha önce Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova-Barcelona, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos, Anadolu Efes-Bayern Münih ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları tehir edilmişti. Müsabakaların oynanacağı tarihler, Avrupa Ligi yönetimi tarafından daha sonra açıklanacak.

https://tr.sputniknews.com/20220105/thy-avrupa-ligine-koronavirus-engeli-1052418299.html

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basketbol, thy avrupa ligi, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri