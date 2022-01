https://tr.sputniknews.com/20220110/yakinlari-haber-alamadi-itfaiye-merdiveni-ile-girilen-evinde-uyurken-bulundu--1052566397.html

Yakınları haber alamadı, itfaiye merdiveni ile girilen evinde uyurken bulundu

Yakınları haber alamadı, itfaiye merdiveni ile girilen evinde uyurken bulundu

Bursa'da yakınlarının kendisinden haber alamadığı Cemil Can Altınbaş, kapıyı ve telefonunu açmayınca polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Evin... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T09:43+0300

2022-01-10T09:43+0300

2022-01-10T09:43+0300

türkiye

türkiye

bursa

polis

itfaiye

genç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052566368_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_c638728550c48d706b1a170a10a21d04.jpg

Bursa'da yalnız yaşayan Cemil Can Altınbaş'tan haber alamayan yakınları, komşuları arayarak yardım istedi. Altınbaş'ın kapısını çalan komşuları, sonuç alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi sevk edildi.Polisin de Cemil Can Altınbaş'a ulaşma çabası sonuçsuz kalınca 5'inci kattaki evin açık penceresinden girmeyi düşünen ekipler, itfaiyeden merdivenli araç desteği istedi. İtfaiye ekipleri, dar sokakta park edilen araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk çekti. Polisin devreye girmesiyle park edilen araçlar kaldırıldı. Eve ulaşan itfaiye ekipleri, Altınbaş'ın oturduğu kata çıkıp, açık pencereden içeri girdi. Ekipler, Cemil Can Altınbaş'ı koltukta uyurken buldu. Yorgun olduğu için uyuyakaldığını ve zil sesini duymadığını belirten Altınbaş, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından evine döndü.

https://tr.sputniknews.com/20211010/intihar-edecegini-soyleyen-vatandas-arkadasinin-evinde-uyurken-bulundu-1049679362.html

türkiye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, bursa, polis, itfaiye, genç