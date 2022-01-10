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Yakınları haber alamadı, itfaiye merdiveni ile girilen evinde uyurken bulundu
Yakınları haber alamadı, itfaiye merdiveni ile girilen evinde uyurken bulundu
Bursa'da yakınlarının kendisinden haber alamadığı Cemil Can Altınbaş, kapıyı ve telefonunu açmayınca polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Evin... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T09:43+0300
2022-01-10T09:43+0300
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polis
itfaiye
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Bursa'da yalnız yaşayan Cemil Can Altınbaş'tan haber alamayan yakınları, komşuları arayarak yardım istedi. Altınbaş'ın kapısını çalan komşuları, sonuç alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi sevk edildi.Polisin de Cemil Can Altınbaş'a ulaşma çabası sonuçsuz kalınca 5'inci kattaki evin açık penceresinden girmeyi düşünen ekipler, itfaiyeden merdivenli araç desteği istedi. İtfaiye ekipleri, dar sokakta park edilen araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk çekti. Polisin devreye girmesiyle park edilen araçlar kaldırıldı. Eve ulaşan itfaiye ekipleri, Altınbaş'ın oturduğu kata çıkıp, açık pencereden içeri girdi. Ekipler, Cemil Can Altınbaş'ı koltukta uyurken buldu. Yorgun olduğu için uyuyakaldığını ve zil sesini duymadığını belirten Altınbaş, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından evine döndü.
https://tr.sputniknews.com/20211010/intihar-edecegini-soyleyen-vatandas-arkadasinin-evinde-uyurken-bulundu-1049679362.html
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türkiye, bursa, polis, itfaiye, genç

Yakınları haber alamadı, itfaiye merdiveni ile girilen evinde uyurken bulundu

09:43 10.01.2022
© DHAYakınları haber alamadı, itfaiye merdiveni ile girilen evinde uyurken bulundu
Yakınları haber alamadı, itfaiye merdiveni ile girilen evinde uyurken bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© DHA
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Bursa'da yakınlarının kendisinden haber alamadığı Cemil Can Altınbaş, kapıyı ve telefonunu açmayınca polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Evin açık penceresinden itfaiye merdiveni ile giren ekipler, Altınbaş'ı koltukta uyurken buldu.
Bursa'da yalnız yaşayan Cemil Can Altınbaş'tan haber alamayan yakınları, komşuları arayarak yardım istedi. Altınbaş'ın kapısını çalan komşuları, sonuç alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi sevk edildi.
Polisin de Cemil Can Altınbaş'a ulaşma çabası sonuçsuz kalınca 5'inci kattaki evin açık penceresinden girmeyi düşünen ekipler, itfaiyeden merdivenli araç desteği istedi. İtfaiye ekipleri, dar sokakta park edilen araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk çekti. Polisin devreye girmesiyle park edilen araçlar kaldırıldı.
Eve ulaşan itfaiye ekipleri, Altınbaş'ın oturduğu kata çıkıp, açık pencereden içeri girdi. Ekipler, Cemil Can Altınbaş'ı koltukta uyurken buldu. Yorgun olduğu için uyuyakaldığını ve zil sesini duymadığını belirten Altınbaş, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından evine döndü.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ailesi ile telefonda yaşadığı tartışma sonunda intihar edeceğini söyleyen vatandaş için Bandırma adeta seferber oldu. Her yerde aranan vatandaş 3 saat sonra arkadaşının evinde uyurken bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
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İntihar edeceğini söyleyen vatandaş, arkadaşının evinde uyurken bulundu
10 Ekim 2021, 02:19
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