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Yeni yılın ilk MYK'sı bugün: Nafaka ve spor kanun teklifi masaya yatırılacak
Yeni yılın ilk MYK'sı bugün: Nafaka ve spor kanun teklifi masaya yatırılacak
AK Parti MYK toplantısında, bugün çalışmaları tamamlanmak üzere olan nafaka ve spor kanun teklifi masaya yatırılacak. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T09:21+0300
2022-01-10T09:21+0300
politika
myk
nafaka
spor yasası
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını bugün gerçekleştirecek. AK Parti MYK toplantısı son olarak 30 Kasım’da yapılmıştı. Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre toplantıda, uzun bir süredir gündemde olan nafaka ile ilgili yapılması planlanan düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması planlanıyor. Kademeli formülün öne çıktığı teklife göre, nafaka süresine üst sınır ya da evlilik süresine göre nafaka verilmesi gündemde. Çekişmeli boşanmalarda ise tazminat ve velayet gibi anlaşmazlıkların eşler boşandıktan sonra karara bağlanması planlanıyor. Söz konusu düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmelerinin ardından tamamlanarak, kısa bir süre içerisinde Meclis’e sunulması planlanıyor.Bunun yanı sıra, toplantıda AK Parti’nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı spor yasası ile ilgili son durum hakkında Erdoğan’a bir sunum yapılacak. Yaklaşık 65 maddeden oluşan spor yasa teklifinde ise, spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığından verilecek tescille kurulması sağlanacak. Spor kulüpleri yöneticilerinde olması gereken niteliklerin belirlendiği kanun teklifinde, kulüpler gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşları tarafından da denetlenebilecek. Yapılan sözleşmeler Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilecek. Toplantıda ayrıca, Erdoğan kurmaylarından yeni ekonomi modeline ilişkin sahadan gelen görüş ve talepleri dinleyecek.
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myk, nafaka, spor yasası

Yeni yılın ilk MYK'sı bugün: Nafaka ve spor kanun teklifi masaya yatırılacak

09:21 10.01.2022
© Fotoğraf : Twitter/AK Parti Genel Başkanvekili Numan KurtulmuşAK Parti MYK
AK Parti MYK - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© Fotoğraf : Twitter/AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
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AK Parti MYK toplantısında, bugün çalışmaları tamamlanmak üzere olan nafaka ve spor kanun teklifi masaya yatırılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını bugün gerçekleştirecek. AK Parti MYK toplantısı son olarak 30 Kasım’da yapılmıştı. Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre toplantıda, uzun bir süredir gündemde olan nafaka ile ilgili yapılması planlanan düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması planlanıyor.
Kademeli formülün öne çıktığı teklife göre, nafaka süresine üst sınır ya da evlilik süresine göre nafaka verilmesi gündemde. Çekişmeli boşanmalarda ise tazminat ve velayet gibi anlaşmazlıkların eşler boşandıktan sonra karara bağlanması planlanıyor. Söz konusu düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmelerinin ardından tamamlanarak, kısa bir süre içerisinde Meclis’e sunulması planlanıyor.
Bunun yanı sıra, toplantıda AK Parti’nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı spor yasası ile ilgili son durum hakkında Erdoğan’a bir sunum yapılacak. Yaklaşık 65 maddeden oluşan spor yasa teklifinde ise, spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığından verilecek tescille kurulması sağlanacak. Spor kulüpleri yöneticilerinde olması gereken niteliklerin belirlendiği kanun teklifinde, kulüpler gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşları tarafından da denetlenebilecek. Yapılan sözleşmeler Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilecek. Toplantıda ayrıca, Erdoğan kurmaylarından yeni ekonomi modeline ilişkin sahadan gelen görüş ve talepleri dinleyecek.
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