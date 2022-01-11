https://tr.sputniknews.com/20220111/7-kattan-dusen-sedefnurun-polis-sevgilisi-tutuklandi-1052618789.html

7. kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi tutuklandı

7. kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın 7. kattan düşerek ağır yaralanmasıyla ilgili polis memuru olan erkek... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T13:58+0300

2022-01-11T13:58+0300

2022-01-11T13:58+0300

türkiye

kocaeli

polis

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düşüş

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sedefnur çağlar

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Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. ile birlikte polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7. kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, ambulans ile hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Polisler Ahmet A. ve O.Ç. ile E.Ş. ise gözaltına alındı.Cep telefonuna bakmak i̇stemi̇şAhmet A., ifadesinde, kız arkadaşı Sedefnur Çağlar ile birlikte polis arkadaşının evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını, sabaha karşı Sedefnur'un kendisine ait cep telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince tartıştıklarını ve aşağı atladığını öne sürdü. O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş. ise ifadelerinde, olay sırasında uyuduklarını, bağrışmaları duyunca uyandıklarını, aşağı baktıklarında Sedefnur'u yerde gördüklerini söyledi.Sedefnur Çağlar'ın daha önce intihar girişiminde bulunduğu, erkek arkadaşı tarafından hastaneye götürüldüğü öne sürüldü.2 şüpheli̇ serbestEmniyette işlemleri tamamlanan 3 kişiden E.Ş., serbest bırakıldı. Ahmet A. ve O.Ç. ise dün akşam saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesi alınan O.Ç. de serbest bırakılırken, Ahmet A. ise mahkemeye çıkarıldı. Savunması alınan Ahmet A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220111/kocaelide-7nci-kattan-dusen-sedefnur-caglar-yogun-bakimda-2-polis-memuru-aciga-alindi--1052599412.html

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