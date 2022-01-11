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https://tr.sputniknews.com/20220111/7-kattan-dusen-sedefnurun-polis-sevgilisi-tutuklandi-1052618789.html
7. kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi tutuklandı
7. kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi tutuklandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın 7. kattan düşerek ağır yaralanmasıyla ilgili polis memuru olan erkek... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T13:58+0300
2022-01-11T13:58+0300
türkiye
kocaeli
polis
kadın cinayeti
tutuklama
düşüş
kadın cinayetleri
erkek arkadaş
sedefnur çağlar
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Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. ile birlikte polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7. kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, ambulans ile hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Polisler Ahmet A. ve O.Ç. ile E.Ş. ise gözaltına alındı.Cep telefonuna bakmak i̇stemi̇şAhmet A., ifadesinde, kız arkadaşı Sedefnur Çağlar ile birlikte polis arkadaşının evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını, sabaha karşı Sedefnur'un kendisine ait cep telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince tartıştıklarını ve aşağı atladığını öne sürdü. O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş. ise ifadelerinde, olay sırasında uyuduklarını, bağrışmaları duyunca uyandıklarını, aşağı baktıklarında Sedefnur'u yerde gördüklerini söyledi.Sedefnur Çağlar'ın daha önce intihar girişiminde bulunduğu, erkek arkadaşı tarafından hastaneye götürüldüğü öne sürüldü.2 şüpheli̇ serbestEmniyette işlemleri tamamlanan 3 kişiden E.Ş., serbest bırakıldı. Ahmet A. ve O.Ç. ise dün akşam saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesi alınan O.Ç. de serbest bırakılırken, Ahmet A. ise mahkemeye çıkarıldı. Savunması alınan Ahmet A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/kocaelide-7nci-kattan-dusen-sedefnur-caglar-yogun-bakimda-2-polis-memuru-aciga-alindi--1052599412.html
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kocaeli, polis, kadın cinayeti, tutuklama, düşüş, kadın cinayetleri, erkek arkadaş, sedefnur çağlar

7. kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi tutuklandı

13:58 11.01.2022
© DHA Sedefnur Çağlar
 Sedefnur Çağlar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© DHA
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın 7. kattan düşerek ağır yaralanmasıyla ilgili polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. tutuklandı.
Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. ile birlikte polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti.
Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7. kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, ambulans ile hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Polisler Ahmet A. ve O.Ç. ile E.Ş. ise gözaltına alındı.

Cep telefonuna bakmak i̇stemi̇ş

Ahmet A., ifadesinde, kız arkadaşı Sedefnur Çağlar ile birlikte polis arkadaşının evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını, sabaha karşı Sedefnur'un kendisine ait cep telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince tartıştıklarını ve aşağı atladığını öne sürdü. O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş. ise ifadelerinde, olay sırasında uyuduklarını, bağrışmaları duyunca uyandıklarını, aşağı baktıklarında Sedefnur'u yerde gördüklerini söyledi.
Sedefnur Çağlar'ın daha önce intihar girişiminde bulunduğu, erkek arkadaşı tarafından hastaneye götürüldüğü öne sürüldü.

2 şüpheli̇ serbest

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişiden E.Ş., serbest bırakıldı. Ahmet A. ve O.Ç. ise dün akşam saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesi alınan O.Ç. de serbest bırakılırken, Ahmet A. ise mahkemeye çıkarıldı. Savunması alınan Ahmet A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sedefnur Çağlar'ın, 7. kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 polis memuru açığa alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
TÜRKİYE
Kocaeli'de 7'nci kattan düşen Sedefnur Çağlar yoğun bakımda: 2 polis memuru açığa alındı
00:54
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