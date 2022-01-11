Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220111/73-sanikli-bataklik-davasinda-tutuksuz-saniklar-savunma-yapti-1052598825.html
73 sanıklı 'Bataklık' soruşturmasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı
73 sanıklı 'Bataklık' soruşturmasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' soruşturmasında aralarında... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T00:28+0300
2022-01-11T00:31+0300
türkiye
süleyman soylu
dava
bataklık operasyonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052598954_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_b2cee2e2b0fb98caa235e2d2da4a31d1.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan Bataklık Operasyonu, 30 Haziran 2020'de başlatıldı. Operasyon kapsamında 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen örgütün liderleri Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Aslantaş ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı. Uluslararası sularda taşımacılık yapan gemilerde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden Daş, Gören ve Aslantaş'ın da aralarından bulunduğu 26 kişi tutuklandı.28,5 yıldan 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Nejat Daş ve Çetin Gönen örgüt lideri, 5 şüpheli örgüt yöneticisi, 53 şüpheli örgüt üyesi ve 13 şüpheli ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden pozisyonda yer aldı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre toplam 73 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame, Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, şüpheliler hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak' ve 'uyuşturucu ticaretinden elde edilen geliri aklama' suçlarından 28,5 yıldan 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları dinlendi. Tutuksuz sanık Ahmet Kök, kendi halinde bir işçi olduğunu söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.Sanıklardan Asuman Bilici, eşinin gayrimenkul işi yaptığını ve bazen de kendi üzerinden de arsa alıp sattığını o nedenle hakkında iddianamede düzenlendiğini belirterek beraatını istedi. Enver Ağdoğan ise sadece Mahmut Bilici'yi tanıdığını söyleyerek, "Vergi doğacağından ötürü bizden yurt dışına para göndermemizi rica etti. Biz de kendisine yardımcı olduk ve bu suçlamayla karşı karşıya kaldık. Mahmut Bilici dışında kimseyi tanımıyorum. Bu nasıl bir örgüttür ben anlamadım sayın hakim bey. Adli kontrol şartımın kaldırılması istiyorum" dedi.Çetin Gören'in ablası Fadile Köse ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Belçika doğumluyum. Yıllardır Avrupa'da çalıştım böyle bir suçlamayı kabul etmiyorum. Bir kardeşim Çetin Gören ve eniştem Mahmut Bilici dışında kimseyi tanımıyorum. Ben eşimi kaybettim, çalıştık eşimle kazandığımız bütün paranın yatırımını da buraya yaptık. Malulen yurt dışından emekliyim. Ben hayatımda karakol, polis görmedim. Ev hapsiyim, ameliyat olmam lazım. Adli kontrol şartımı kaldırırsanız çok memnun olurum" diye konuştu.Atilla Yıldırım, Nejat Daş'la Sedat Peker'in fotoğraflarını sosyal medyaya yükleyince Çetin Gören'in de kendisini arayıp Sedat Peker'le tanıştırması için rica ettiğini söyleyerek, "Ben de bir düğüne davet ettim ve kendilerini tanıştırdım. Sonra beraber fotoğraf çektirdiler. Benim örgütle bir alakam yok. Benim bir su bardağım bile yok, neyi aklamışım. Ben emekliyim. Kara para aklamadım. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi.'Şirkette çay, yemek ve temizlik yapıyordum'Ahmet Seçen ise örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini 2019 yılında Çetin Gören'in yanında sigortalı olarak mutfakta işe başladığını belirterek, "Şirkette çay, yemek ve temizlik yapıyordum. 4 bankaya hacizli borcum var. Belediyeden gıda ve ısınma yardımı alıyorum. Bu nasıl bir örgütün içindeyim ki beni borç batağından çıkartamıyor ayrıca belediye kapılarına yardım için gönderiyor" dedi.Çetin Gören'in ablası Selma Bilici ise suçlamaları kabul etmeyerek, kardeşiyle olan görüşmelerinin örgüt faaliyeti olarak isnat edildiğini söyledi. Selma Bilici'nin avukatı Dursun Küçük ise "Müvekkilime, 'kırmızı bültenle aranan biriyle niye görüştünüz' diye suç isnat ediliyor ama devlet kırmızı bültenle aranan birine silah veriyor" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Kırmızı bültenle aranan birine silah ruhsatı veren devlet değildir, kusurlu devlet memurudur" diye avukatın sözlerine cevap verdi.Duruşmada, tutuksuz sanıklardan, Atilla Bakkaloğlu, Bekir Tamer, Bülent Kök, Selma Bilici, Sevgi Tamer, Taner Ağdoğan, Umut Ağdoğan, Mehmet Bilici, Onur Ayar, Samet Türkoğlu, Atilla Yıldırım, İlhan Acer, Mehmet Selim Akçay, Atilla Can Daş, Hanife Daş, Orhan Bozkurt, Servet Daş ile diğer sanıklar savunmalarını yaptı. Duruşmanın görülmesine yarın devam edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20210707/bataklik-operasyonunda-baldiz-detayi--1044907069.html
https://tr.sputniknews.com/20210625/bataklik-operasyonu-ile-ilgili-iddianame-tamamlandi-73-supheli-hakkinda-dava-acildi-1044820129.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052598954_96:0:904:606_1920x0_80_0_0_7701c8cf3bb39635886425a11ff99720.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, dava, bataklık operasyonu

73 sanıklı 'Bataklık' soruşturmasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı

00:28 11.01.2022 (güncellendi: 00:31 11.01.2022)
© DHA73 sanıklı 'Bataklık' davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı
73 sanıklı 'Bataklık' davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© DHA
Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' soruşturmasında aralarında 26'sı tutuklu 73 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, tutuksuz sanıklar savunmalarını yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan Bataklık Operasyonu, 30 Haziran 2020'de başlatıldı. Operasyon kapsamında 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen örgütün liderleri Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Aslantaş ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı. Uluslararası sularda taşımacılık yapan gemilerde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden Daş, Gören ve Aslantaş'ın da aralarından bulunduğu 26 kişi tutuklandı.

28,5 yıldan 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Nejat Daş ve Çetin Gönen örgüt lideri, 5 şüpheli örgüt yöneticisi, 53 şüpheli örgüt üyesi ve 13 şüpheli ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden pozisyonda yer aldı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre toplam 73 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame, Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, şüpheliler hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak' ve 'uyuşturucu ticaretinden elde edilen geliri aklama' suçlarından 28,5 yıldan 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları dinlendi. Tutuksuz sanık Ahmet Kök, kendi halinde bir işçi olduğunu söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.
Sanıklardan Asuman Bilici, eşinin gayrimenkul işi yaptığını ve bazen de kendi üzerinden de arsa alıp sattığını o nedenle hakkında iddianamede düzenlendiğini belirterek beraatını istedi.
Enver Ağdoğan ise sadece Mahmut Bilici'yi tanıdığını söyleyerek, "Vergi doğacağından ötürü bizden yurt dışına para göndermemizi rica etti. Biz de kendisine yardımcı olduk ve bu suçlamayla karşı karşıya kaldık. Mahmut Bilici dışında kimseyi tanımıyorum. Bu nasıl bir örgüttür ben anlamadım sayın hakim bey. Adli kontrol şartımın kaldırılması istiyorum" dedi.
Bataklık operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2021
DÜNYA
Bataklık operasyonunda 'baldız' detayı
7 Temmuz 2021, 11:36
Çetin Gören'in ablası Fadile Köse ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Belçika doğumluyum. Yıllardır Avrupa'da çalıştım böyle bir suçlamayı kabul etmiyorum. Bir kardeşim Çetin Gören ve eniştem Mahmut Bilici dışında kimseyi tanımıyorum. Ben eşimi kaybettim, çalıştık eşimle kazandığımız bütün paranın yatırımını da buraya yaptık. Malulen yurt dışından emekliyim. Ben hayatımda karakol, polis görmedim. Ev hapsiyim, ameliyat olmam lazım. Adli kontrol şartımı kaldırırsanız çok memnun olurum" diye konuştu.
Atilla Yıldırım, Nejat Daş'la Sedat Peker'in fotoğraflarını sosyal medyaya yükleyince Çetin Gören'in de kendisini arayıp Sedat Peker'le tanıştırması için rica ettiğini söyleyerek, "Ben de bir düğüne davet ettim ve kendilerini tanıştırdım. Sonra beraber fotoğraf çektirdiler. Benim örgütle bir alakam yok. Benim bir su bardağım bile yok, neyi aklamışım. Ben emekliyim. Kara para aklamadım. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi.
Ankara adalet sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2021
DÜNYA
'Bataklık operasyonu' ile ilgili iddianame tamamlandı: 73 şüpheli hakkında dava açıldı
25 Haziran 2021, 17:42

'Şirkette çay, yemek ve temizlik yapıyordum'

Ahmet Seçen ise örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini 2019 yılında Çetin Gören'in yanında sigortalı olarak mutfakta işe başladığını belirterek, "Şirkette çay, yemek ve temizlik yapıyordum. 4 bankaya hacizli borcum var. Belediyeden gıda ve ısınma yardımı alıyorum. Bu nasıl bir örgütün içindeyim ki beni borç batağından çıkartamıyor ayrıca belediye kapılarına yardım için gönderiyor" dedi.
Çetin Gören'in ablası Selma Bilici ise suçlamaları kabul etmeyerek, kardeşiyle olan görüşmelerinin örgüt faaliyeti olarak isnat edildiğini söyledi. Selma Bilici'nin avukatı Dursun Küçük ise "Müvekkilime, 'kırmızı bültenle aranan biriyle niye görüştünüz' diye suç isnat ediliyor ama devlet kırmızı bültenle aranan birine silah veriyor" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Kırmızı bültenle aranan birine silah ruhsatı veren devlet değildir, kusurlu devlet memurudur" diye avukatın sözlerine cevap verdi.
Duruşmada, tutuksuz sanıklardan, Atilla Bakkaloğlu, Bekir Tamer, Bülent Kök, Selma Bilici, Sevgi Tamer, Taner Ağdoğan, Umut Ağdoğan, Mehmet Bilici, Onur Ayar, Samet Türkoğlu, Atilla Yıldırım, İlhan Acer, Mehmet Selim Akçay, Atilla Can Daş, Hanife Daş, Orhan Bozkurt, Servet Daş ile diğer sanıklar savunmalarını yaptı. Duruşmanın görülmesine yarın devam edilecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:23TBMM'ye 9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
01:13İsrail Başbakanı Bennett: Lübnan ya da Gazze ile çatışmak zorunda kalabiliriz
01:02Jose Sosa: İkinci yarıya uyuyarak başladık
00:59Beyaz Saray: Amerikalılar bu ayın sonunda internetten ücretsiz koronavirüs testi sipariş edebilecek
00:55Tıp öğrencisi Enes, cemaat yurtdundaki baskılarla gelecek kaygısını anlatıp intihar etti
00:54Kocaeli'de 7'nci kattan düşen Sedefnur Çağlar yoğun bakımda: 2 polis memuru açığa alındı
00:45ABD ve 5 ülkeden Kuzey Kore'ye balistik füze denemelerine son verme çağrısı
00:43Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi komisyondan geçti
00:38HDP binasına saldıran şüpheli itiraz üzerine tutuklandı
00:2873 sanıklı 'Bataklık' soruşturmasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı
00:22Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı: Hedefimiz dünyada ilk 500 üniversiteden biri olmak
00:19İsrail'in iki eski başbakanı arasındaki 'akıl hastası' davası başladı
00:16Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına kötü başladı
00:03Ankara'da patenli gençler, otomobilin arkasına tutunarak trafikte ilerledi
DünKırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler 25 metrelik çukurda yakalandı
DünBakan Dönmez: Hayatın her alanında 'Verimli Enerji Güçlü Türkiye'
Dünİsrail’de 18 bin 700 tavukta daha kuş gribi görüldü
DünTaliban'ın Dışişleri Bakan Vekili: Bir daha kimsenin içişlerimize karışmasına izin vermeyeceğiz
DünRasim Ozan Kütahyalı: İddia ediyorum, Fatih Terim bir kez daha dönecektir
Dünİtalya salgınla mücadelede aşısızlara yönelik tedbirleri sıkılaştırdı