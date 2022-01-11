AB: Sputnik V onaylandıktan sonra sınırlarımızın Ruslara açılmasını umuyoruz

Santander, Rus İzvestiya gazetesine açıklamasında, AB Komisyonu’nun 25 Kasım’da sunduğu yeni seyahat tavsiyelerilistesine göre, 10 Ocak 2022’den itibaren AB üyesi ülkelerin, sadece AB değil DSÖ’nün de onayladığı aşılar yapan turistler için açılması gerektiğini anımsattı.Santander, “Rusların yaptığı seyahatlerin yüzde 74’ü Avrupa’ya tekabül ediyor. Bu nedenle Rusya vatandaşları piyasa için çok önemli rol oynuyor. Rusya, örneklerden sadece biri. Bu yüzden DSÖ’nün onayladığı aşılar yapan tüm turistleri, ek talepler kapsamından çıkarma girişimine destek veriyoruz” ifadesini kullandı.“2022 ilkbaharında Rus turistlere Avrupa’yı ziyaret etme izni verilmesini umuyorum” diyen Santander, “Ancak birçok şey Rus Sputnik V aşısının DSÖ tarafından onaylanıp onaylanmayacağına bağlı” diye ekledi.
Avrupa Seyahat Komisyonu (ETC) İcra Direktörü Eduardo Santander, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rus Sputnik V aşısını onayladıktan sonra Avrupa Birliği (AB) sınırlarının önümüzdeki ilkbaharda Ruslara açılmasını umduklarını belirtti.
Santander, Rus İzvestiya gazetesine açıklamasında, AB Komisyonu’nun 25 Kasım’da sunduğu yeni seyahat tavsiyelerilistesine göre, 10 Ocak 2022’den itibaren AB üyesi ülkelerin, sadece AB değil DSÖ’nün de onayladığı aşılar yapan turistler için açılması gerektiğini anımsattı.
Santander, “Rusların yaptığı seyahatlerin yüzde 74’ü Avrupa’ya tekabül ediyor. Bu nedenle Rusya vatandaşları piyasa için çok önemli rol oynuyor. Rusya, örneklerden sadece biri. Bu yüzden DSÖ’nün onayladığı aşılar yapan tüm turistleri, ek talepler kapsamından çıkarma girişimine destek veriyoruz” ifadesini kullandı.
“2022 ilkbaharında Rus turistlere Avrupa’yı ziyaret etme izni verilmesini umuyorum” diyen Santander, “Ancak birçok şey Rus Sputnik V aşısının DSÖ tarafından onaylanıp onaylanmayacağına bağlı” diye ekledi.